Μετά και την προχθεσινή άμεση αντίδραση του υπουργού Δικαιοσύνης στην απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας να τροποποιήσει το ωράριο των μελών ενός νευραλγικού τμήματος, ψάχνουν τώρα τις γέφυρες επικοινωνίας για το καλό τόσο των αστυνομικών όσο και της κοινωνίας.

Ήδη ο υπουργός Κώστας Φυτιρής έχει επικοινωνήσει με τον Αρχηγό Θεμιστό Αρναούτη στον οποίο εξέφρασε τη δυσφορία του για την απόφαση χωρίς όμως να έχει διευθετηθεί συνάντηση των δύο τη στιγμή που συσσωρεύονται οι διαφωνίες που έρχονται στο φως στους πέντε μήνες θητείας του κ. Φυτιρή με τον Αρχηγό Αστυνομίας.

Η πρώτη δημόσια διαφωνία ήρθε τον περασμένο Γενάρη και αφορούσε την αλλαγή του ωραρίου 1300 περίπου αστυνομικών που εργάζονται με το σύστημα βάρδιας. Αυτό έγινε μόλις ανέλαβε καθήκοντα ο κ. Φυτιρής ο οποίος έτρεχε να σβήνει φωτιές εκ των υστέρων λόγω των έντονων αντιδράσεων εκ μέρους των αστυνομικών και ιδιαίτερα της συντεχνίας Ισότητα.

Στο μεσοδιάστημα υπήρξαν και άλλες διαφωνίες, αλλά μικρότερης έντασης, όπως στην περίπτωση της ενημέρωσης του Υπουργού από τον Αρχηγό για το αν ο Μακάριος Δρουσιώτης παρέδωσε έγγραφο όταν προσήλθε στην Αστυνομία.

Ενώ αναφέρθηκε στον υπουργό ότι ο δημοσιογράφος δεν έδωσε οτιδήποτε στη συνέχεια φάνηκε και με παρέμβαση του Δρουσιώτη, ότι όντως παρέδωσε έγγραφο 14 σελίδων.

Η μεγάλη ωστόσο ρήξη επήλθε με την πραγματοποίηση της εκδήλωσης των κτηνοτρόφων στον κυκλικό κόμβο της Ριζοελιάς τον περασμένο μήνα. Οι οδηγίες από την κυβέρνηση και τον ίδιο τον πολιτικό προϊστάμενο της Αστυνομίας, ήταν να μην αφεθούν οι κτηνοτρόφοι να κλείσουν τον κόμβο, ώστε να μπορούν οι πολίτες αλλά και οι ηγέτες της ΕΕ που επισκέπτονταν την χώρα μας διέλθουν απρόσκοπτα.

Αντί αυτού, αφέθηκαν οι κτηνοτρόφοι να κλείσουν τον κόμβο και οι ξένοι ηγέτες να μεταφερθούν μέσω παράδρομων στην Αγία Νάπα. Αυτό εξόργισε πολλούς στην κυβέρνηση και μάλιστα, πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι ο Αρχηγός και ο υπουργός Δικαιοσύνης σε κάποιος στάδιο κλήθηκαν στο Προεδρικό για κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Προχθές επήλθε η νέα ένταση στις σχέσεις των δύο με την ανακοίνωση της επέκτασης των αλλαγών στο ωράριο των αστυνομικών που εργάζονται στους Ουλαμούς Πρόληψης Εγκλημάτων.

Ο αρμόδιος Υπουργός αντέδρασε έντονα γιατί ενημερώθηκε για την εξέλιξη από τα ΜΜΕ και αμέσως είχε επικοινωνία με τον Αρχηγό του Σώματος. Γίνεται αντιληπτό ότι το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο, ενώ για τη νέα διαφωνία είναι ενήμερο και το Προεδρικό.

Χθες, ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι μίλησε με τον Αρχηγό της Αστυνομίας και θα ξανασυζητήσουν για να βρεθεί η χρυσή τομή.

«Η χρυσή τομή είναι να λειτουργεί η κοινωνία με το βέλτιστο αποτέλεσμα και να έχουν οι αστυνομικοί ηθικό», επισήμανε. Ο κ. Φυτιρής είπε ακόμα ότι το ζήτημα θα το χειριστεί με τον τρόπο που του επιτρέπει ο νόμος.

Ο ρόλος του, ανέφερε, είναι η εποπτεία της Αστυνομίας. «Τη στηρίζω και εκδίδω οδηγίες οι οποίες συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της απόδοσης της Αστυνομίας για το δημόσιο συμφέρον», είπε, στέλνωντας το μήνυμα ότι το ζήτημα θα επιλυθεί. Η ενόχληση του Υπουργού, όπως έγραψε ο «Φ», έγινε γιατί οι αλλαγές αγγίζουν θέματα πρόληψης, αστυνόμευσης και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Λάβρος εμφανίστηκε χθες και ο πρόεδρος του Κλάδου αστυνομίας Ισότητας Νίκος Λοϊζίδης για την απόφαση να αλλαχτεί το ωράριο των αστυνομικών της πρώτης γραμμής.

Όπως ανέφερε, απέκρυψαν από τον υπουργό Κώστα Φυτιρή το τι πραγματικά συμβαίνει με τις ημεραργίες των αστυνοικών, ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, «καθώς με τις αλλαγές στις οποίες προχώρησε ο Αρχηγός μονομερώς και χωρίς διαβούλευση, αυτή τη στιγμή η πρώτη γραμμή του αστυνομικού σώματος καταρρέει, κουράστηκε, εξαντλήθηκε και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του».

Ο κ. Λοϊζίδης σημείωσε παράλληλα ότι «χθες (προχθές) κατόπιν τρομερής εκπλήξεως και πάλι χωρίς διαβούλευση είδαν την ανακοίνωση για το πρώτο 24ωρο τμήμα, το ΟΠΕ, να στέλνεται επιστολή εντελώς απρόοπτα, χωρίς διαβούλευση, τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Εκτός του ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα, τώρα θα πρέπει να κάτσουμε να αλλάξουμε όλα τα επιχειρησιακά καθήκοντα μέχρι την Κυριακή που βγήκαν για τις εκλογές και για τον τελικό κυπέλλου», ανέφερε.