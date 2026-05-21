Μετρώντας πλέον τις ώρες για τις βουλευτικές εκλογές, οι κομματικές ηγεσίες στοχεύουν καθαρά στον κομματικό τους πυρήνα, ανεβάζουν τους τόνους και επιδιώκουν να αγγίξουν τις ευαίσθητες χορδές του κομματικού πατριωτισμού, που θα κινητοποιήσουν τον κόσμο τους για το κάλεσμα της Κυριακής. ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ κινούνται σε ρυθμούς αντεπίθεσης, επιχειρώντας ένα τελευταίο δυναμικό μπάσιμο προς το εκλογικό σώμα για ενίσχυση των ποσοστών τους, ενώ την ίδια ώρα ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι ρίχνουν όλα τα όπλα στη μάχη για την είσοδό τους στη Βουλή. Από την άλλη, Άμεση Δημοκρατία και ΑΛΜΑ δίνουν τον δικό τους αγώνα για να συγκρατήσουν δυνάμεις και να προσελκύσουν ψηφοφόρους.

Αννίτα: Πάμε για νίκη απέναντι στο λαϊκισμό

Ισχυρό μήνυμα εκλογικής νίκης απέναντι στον λαϊκισμό και την τοξικότητα έστειλε χθες από το παλιό ΓΣΠ η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, κατά τη διάρκεια της τελικής προεκλογικής συγκέντρωσης του κόμματος. «Την Κυριακή πάμε για μια νίκη της ευθύνης απέναντι στον λαϊκισμό, της πράξης απέναντι στον θόρυβο και της αισιοδοξίας απέναντι στον φόβο», ανέφερε κλείνοντας την ομιλία της, η οποία είχε έντονο πολιτικό στίγμα, αναδεικνύοντας τους βασικούς άξονες πολιτικής κατεύθυνσης του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Τόνισε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει μια μεγάλη φιλελεύθερη, δημοκρατική και πατριωτική παράταξη, που διαχρονικά στάθηκε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα απέναντι στις προκλήσεις του τόπου, βάζοντας πάνω από όλα το συλλογικό συμφέρον και την προοπτική της πατρίδας.

Τη συγκέντρωση άνοιξε με ομιλία του ο αναπληρωτής πρόεδρος, Ευθύμιος Δίπλαρος, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι η παράταξη που κράτησε την Κύπρο όρθια στα δύσκολα, με σοβαρότητα, σταθερότητα και πολιτική ωριμότητα, μακριά από φαιδρότητες, λαϊκισμούς και όσους επενδύουν στον διχασμό και την τοξικότητα. «Ποτέ δεν χαϊδέψαμε αυτιά. Ποτέ δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο των συνθημάτων», τόνισε.

Την ελληνική κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία εκπροσώπησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης.

ΑΚΕΛ σε φουλ επίθεση

Με ιδιαίτερα δηκτικό τρόπο απάντησε σε ανάρτηση υποψήφιου του ΕΛΑΜ, που μιλούσε για παρακολούθηση του ΑΚΕΛ, του ΒΟΛΤ και της Άμεσης Δημοκρατίας, ο Στέφανος Στεφάνου. Η τοποθέτηση της Εζεκίας Παπαϊωάννου ήταν έντονη και μίλησε για κουκούλες, φασισμό και σκοτεινές μεθόδους που δεν πτοούν το ΑΚΕΛ.

Σφοδρή ήταν και η ανακοίνωση με την οποία το κόμμα της αριστεράς απαντούσε στην παρέμβαση Νίκου Αναστασιάδη για ψήφο προς τον ΔΗΣΥ. «Οι παρεμβάσεις Αναστασιάδη-Χριστοδουλίδη προκαλούν την κοινωνία. Μόνο το ΑΚΕΛ μπορεί να σταθεί απέναντί τους ως ο ισχυρός πόλος της προόδου, της δημοκρατίας και της κοινωνίας», ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, σημειώνοντας ότι η μόνη έγνοια τους είναι να συνεχιστεί το φαγοπότι. «Αναστασιάδης της διαφθοράς και του κουρέματος, σε συγχορδία με τον διάδοχό του, Χριστοδουλίδη των τραπεζών και του videogate, θέλουν να νουθετήσουν τους πολίτες τι να ψηφίσουν. Αντί να απολογούνται στην κοινωνία, θέλουν να πανηγυρίσουν την ερχόμενη Κυριακή. Όμως οι μπαμπούλες που ανεμίζουν πλέον πείθουν μόνο αφελείς. Δεν έχουν έγνοια ούτε για τη σταθερότητα ούτε για τη χώρα. Μόνη έγνοια τους είναι να συνεχιστεί το φαγοπότι των μεγάλων συμφερόντων πάνω στις πλάτες του κόσμου και να μείνουν για πάντα ατιμώρητα τα σκάνδαλά τους», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι δεν είναι τυχαίο που όλοι αυτοί έχουν μόνιμα στο στόχαστρό τους το ΑΚΕΛ. «Γνωρίζουν ότι μόνο το ΑΚΕΛ, η Αριστερά, μπορεί να σταθεί απέναντί τους ως ο ισχυρός πόλος της προόδου, της δημοκρατίας και της κοινωνίας», κατέληξε.

Νικόλας: Δυναμικό μπάσιμο από ΔΗΚΟ

Τα διαφημιστικά μηνύματα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δημοκρατικού Κόμματος έχουν σαφή στόχο: να δηλώσουν κινητικότητα ψηφοφόρων και ενδεχόμενη ανατροπή στην κάλπη. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του κόμματος μπαίνει με δυναμικό τρόπο στο πολιτικό προσκήνιο, ανακοινώνοντας χθες την πρώτη προτεραιότητα του κόμματος για τη νέα Βουλή.

Με αφορμή την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη συμφωνία πώλησης φυσικού αερίου από το τεμάχιο «Κρόνος», το Δημοκρατικό Κόμμα, μέσω ανακοίνωσης, διαβεβαιώνει ότι η πρώτη πρόταση νόμου που θα καταθέσει στην επόμενη Βουλή θα αφορά την ενίσχυση του ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων και των συντάξεων από τα έσοδα του φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, εξήγησε ότι η πρόταση αφορά την αλλαγή της νομοθεσίας, έτσι ώστε τα έσοδα από το φυσικό αέριο να μην κρατηθούν σε ταμείο για αξιοποίησή τους μετά τη λύση του κυπριακού, όπως ισχύει σήμερα. «Αντίθετα, προτείνουμε αυτά τα έσοδα να επενδυθούν, μόλις εισπραχθούν, στη βάση του «Νορβηγικού Μοντέλου», και τα κέρδη από αυτές τις επενδύσεις να ενισχύσουν το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και, συνεπακόλουθα, τις συντάξεις του κόσμου».

Μάλιστα, ο κ. Παπαδόπουλος σημειώνει ότι, εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά, η εξαγωγή φυσικού αερίου θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2028, σημειώνοντας έσοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων μέσα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα μετά το 2028, από ένα και μόνο κοίτασμα, το «Κρόνος».

Αναστασίου: Η ΕΔΕΚ δεν λυγίζει

«Η ΕΔΕΚ δεν λυγίζει. Η ΕΔΕΚ δεν σβήνει. Η ΕΔΕΚ επιστρέφει δυνατή. Επιστρέφει γιατί είναι κομμάτι της ιστορίας αυτού του τόπου, επιστρέφει γιατί έχει ρίζες βαθιές μέσα στον λαό», δήλωσε χθες, στο πλαίσιο της τελικής προεκλογικής συγκέντρωσης του κόμματος, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, καλώντας τους Εδεκίτες να σηκώσουν ξανά ψηλά με την ψήφο τους τη σημαία του κόμματος. «Η ώρα να αποδείξουμε ότι κανείς δεν μπορεί να διαγράψει την ΕΔΕΚ από το παρόν και το μέλλον της Κύπρου. Όλοι μαζί ενωμένοι θα βάλουμε τα γερά θεμέλια για μια ισχυρή ΕΔΕΚ στο λαό και στη Βουλή», σημείωσε.

«Η ΕΔΕΚ είναι εδώ. Μαχητική. Ανυπότακτη. Πιο δυνατή από ποτέ», κατέληξε.

Καρογιάν: Βλέπουμε το μέλλον της ΔΗΠΑ με αισιοδοξία

«Βλέπουμε το μέλλον της ΔΗΠΑ με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η παράταξη θα είναι παρούσα και στη νέα Βουλή, με ουσιαστικό λόγο και ρόλο, εκφράζοντας τους πολίτες που αναζητούν σοβαρότητα, μετριοπάθεια και υπεύθυνη πολιτική στάση», δήλωσε σε συνέντευξη στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, προσθέτοντας ότι ο στόχος της ΔΗΠΑ είναι να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ενισχύοντας τη φωνή και την επιρροή της στη Βουλή. «Να παραμείνουμε ως κοινοβουλευτικό κόμμα και ως η δύναμη που θα συμβάλλει ουσιαστικά, με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, στις αποφάσεις που αφορούν τον τόπο», κατέληξε.

ΒΟΛΤ κατά ΕΛΑΜ

«Ήρθαν οι υμνητές του Χίτλερ και της Χούντας να μας πουν ότι θα προστατεύσουν τη δημοκρατία βγάζοντάς μας εκτός νόμου», ανέφερε σε ανακοίνωση του ΒΟΛΤ χθες, απαντώντας σε ανάρτηση υποψηφίου του ΕΛΑΜ. «Να μας απειλούν οι φυγόστρατοι, να παραποιούν την έννοια της «πατρίδας», να μας λένε οι χρυσαυγίτες τι είναι «δημοκρατία». Όσο για τις πολιτικές δυνάμεις που δηλώνουν ότι θα συνεργαστούν μαζί τους στη νέα Βουλή, ας μας απαντήσουν αν συνεχίζουν να έχουν την ίδια άποψη μετά από αυτή την τοποθέτηση και αν αυτό αποτελεί δημοκρατική επιλογή», πρόσθεσε.