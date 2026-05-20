Με αφορμή την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη συμφωνία πώλησης φυσικού αερίου από το τεμάχιο «Κρόνος», το Δημοκρατικό Κόμμα μέσω ανακοίνωσης διαβεβαιώνει πως η πρώτη πρόταση νόμου που θα καταθέσει στην επόμενη βουλή θα αφορά την ενίσχυση του ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων και των συντάξεων από τα έσοδα του Φυσικού Αερίου.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος εξήγησε ότι η πρόταση αφορά την αλλαγή της νομοθεσίας έτσι ώστε:

Μάλιστα, ο κ. Παπαδόπουλος σημειώνει πως εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά, η εξαγωγή φυσικού αερίου θα ξεκινήσει το πρώτο 6μηνο του 2028, σημειώνοντας τα έσοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων μέσα σε ένα μεσοπρόθεσμο ορίζοντα μετά το 2028, από ένα και μόνο κοίτασμα το «Κρόνος».

Αναλυτικά οι δηλώσεις

Μετά την ιστορική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη συμφωνία πώλησης φυσικού αερίου από το τεμάχιο «Κρόνος», διανοίγονται νέα οικονομικά δεδομένα για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Αν όλα πάνε καλά η Κύπρος θα ξεκινήσει εξαγωγή φυσικού αερίου το πρώτο 6μηνο του 2028.

Σε τέτοια περίπτωση θα μιλάμε για έσοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων μέσα σε ένα μεσοπρόθεσμο ορίζοντα μετά το 2028, από ένα και μόνο κοίτασμα το «Κρόνος».

Υπενθυμίζεται πως έχουμε ακόμη τρία μεγαλύτερα κοιτάσματα στην Κυπριακή ΑΟΖ που επίσης προσφέρονται για αξιοποίηση.

Ενόψει αυτών των ιστορικών εξελίξεων, το ΔΗΚΟ διαβεβαιώνει, πως η πρώτη πρόταση νόμου που θα καταθέσουμε στην επόμενη βουλή, θα αφορά την ενίσχυση του ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων και των συντάξεων από τα έσοδα του Φυσικού Αερίου.

Η πρόταση μας θα προνοεί την αλλαγή της νομοθεσίας έτσι ώστε:

•τα έσοδα από το ΦΑ να μην κρατηθούν σε ταμείο για την αξιοποίηση τους μετά τη λύση του κυπριακού, όπως ισχύει σήμερα

• Αντίθετα, προτείνουμε αυτά τα έσοδα να επενδυθούν, μόλις εισπραχθούν, στη βάση του «Νορβηγικού Μοντέλου»

• Και τα κέρδη από αυτές τις επενδύσεις να ενισχύσουν το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και ως συνεπακόλουθο, τις συντάξεις του κόσμου.

Θα καταθέσουμε αυτή την πρόταση γιατί πιστεύουμε ότι οι συνταξιούχοι μας δικαιούνται αξιοπρέπεια.

Η δική τους σκληρή δουλειά μας έδωσε τις ευκαιρίες που αξιοποιούμε σήμερα.

Απέναντι στην μιζέρια, την τοξικότητα και την απελπισία που κάποιοι καλλιεργούν καθημερινά το ΔΗΚΟ προτείνει λύσεις.

Εμείς πιστεύουμε στην Κύπρο και στη δύναμη του λαού μας.

Και ως ΔΗΚΟ θα αγωνιστούμε στην επόμενη βουλή έτσι ώστε, κάθε πολίτης, κάθε νοικοκυριό, κάθε οικογένεια, να πάρει μεριδιο και μέρισμα από αυτές τις επιτυχίες της κυπριακής οικονομίας.