Σοκαριστική συντριβή αεροσκάφους στις ΗΠΑ, η οποία προκλήθηκε μετά την αποκόλληση του κινητήρα του. Όπως φαίνεται και σε βίντεο, ο κινητήρας αποκολλάται από το φτερό του αεροσκάφους της UPS λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση και αμέσως μετά συντρίβεται. Το αεροπορικό δυστύχημα κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

Στο βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), διακρίνεται ο αριστερός κινητήρας μαζί με τον πυλώνα στήριξης να αποσπώνται από το φτερό λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, ενώ αμέσως ξεσπούν φλόγες γύρω από το αεροσκάφος.

Λίγες στιγμές αργότερα, το αεροπλάνο μεταφοράς εμπορευμάτων συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο μέσα σε μια τεράστια πύρινη έκρηξη.

Οι έρευνες στρέφονται σε μηχανική αστοχία

Σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς ερευνητές, η προσοχή επικεντρώνεται πλέον στην πιθανή αστοχία του συστήματος στήριξης του κινητήρα του αεροσκάφους.

Η έρευνα του NTSB εντόπισε ρωγμές κόπωσης σε κρίσιμο εξάρτημα που συνέδεε τον πυλώνα του κινητήρα με το φτερό του αεροσκάφους, ενώ εξετάζεται εάν υπήρχαν προειδοποιήσεις ή τεχνικά προβλήματα που είχαν καταγραφεί χρόνια πριν από το δυστύχημα.

Μετά τη συντριβή, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) εξέδωσε επείγουσες οδηγίες επιθεώρησης για αεροσκάφη των σειρών MD-11 και DC-10.