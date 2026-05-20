Εντός δύο εβδομάδων και πριν την γιορτή του Κατακλυσμού (Αγίου Πνεύματος), η Πάφος θα έχει νέο Μητροπολίτη σε διαδοχή του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, μετά τη σημερινή έγκριση του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, ως τοποτηρητής του θρόνου της Πάφου, θα προκηρύξει εκλογές για ανάδειξη νέου Μητροπολίτη. Σημειώνεται, πως με βάση το νέο Καταστατικό, οι πιστοί δεν θα συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, οπόταν δεν χρειάζεται να παρέλθει το χρονικό περιθώριο των 40 ημερών (για διεξαγωγή των εκλογών) που ισχύει με το παρόν Καταστατικό το οποίο καταργείται.

Όλα αυτά βεβαίως, θα ισχύσουν νοουμένου ότι εγκριθεί το σχετικό νέο άρθρο το οποίο καταργεί τη συμμετοχή των λαϊκών και το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, φαίνεται να περνά ομόφωνα. Αυτές τουλάχιστον είναι οι μέχρι στιγμής ενδείξεις, με δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχετικού θέματος προχθές Δευτέρα δεν ηγέρθησαν ενστάσεις από οποιοδήποτε μέλος της Ιεράς Συνόδου. Εν πάση περιπτώσει, όλα συγκλίνουν πως, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο (ομόφωνα ή μη), η συγκεκριμένη τροποποίηση περνά.

Αμέσως μετά την προκήρυξη των εκλογών, οι πληρούντες τα κριτήρια μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το θρόνο και ακολούθως θα συνέλθει εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος η οποία αναμένεται να καταρτίσει το τριπρόσωπο, δηλαδή τους τρεις επικρατέστερους υποψηφίους και αμέσως μετά θα προχωρήσει στην ανάδειξη του νέου Μητροπολίτη Πάφου.

Μέχρι στιγμής έχουν διαρρεύσει διάφορα ονόματα αλλά ουδείς γνωρίζει ποιον τελικά θα επιλέξει η Ιερά Σύνοδος. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να υπάρχει και κρυφό χαρτί, το οποίο δεν έχει διαρρεύσει ακόμη και το οποίο πιθανώς «να παίξει δυνατά στη διεκδίκηση του θρόνου».

Αν δεν προκύψει ομοφωνία στην εκλογική διαδικασία και αν λειτουργήσουν οι συσχετισμοί που διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια, οι βασικές ομάδες Συνοδικών θα είναι δύο εκ των οποίων η μία πρόσκειται στον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο και η δεύτερη στον Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο, χωρίς να αποκλείονται και μεμονωμένες διαφοροποιήσεις ιεραρχών.

Υπενθυμίζεται, πως ήδη συμπληρώνεται ένας χρόνος από την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου να κηρύξει έκπτωτο τον τότε Μητροπολίτη Τυχικό με βασική κατηγορία αυτήν της αποτείχισης και πολλοί θεωρούν πως, έστω και για αντικειμενικούς λόγους, η πλήρωση του θρόνου καθυστέρησε ήδη.

Η απόφαση για έκπτωση του τότε Μητροπολίτη Πάφου είχε ληφθεί στις 22 Μαΐου 2025 και έκτοτε ο θρόνος παραμένει κενός. Σημειώνεται, πως στις 8 Ιανουαρίου 2026 ακολούθησε απόφαση της Ιεράς Συνόδου με την οποίαν ο τότε έκπτωτος Μητροπολίτης Τυχικός ετέθη σε αργία. Μεσολάβησε έφεση του (έκκλητο) στο Οικουμενικό Πατριαρχείο (Οκτώβριος 2025), το οποίο επικύρωσε ομόφωνα την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

Όσον αφορά το ποιος δικαιούται να διεκδικήσει το θρόνο της Πάφου και γενικά μητροπολιτική έδρα, με βάση το Καταστατικό «υποψήφιοι, δια την εκλογήν εις τον χηρεύοντα Θρόνον, είναι οι Επίσκοποι και οι έχοντες τα κατά το άρθρον 30 προσόντα προς αρχιερατείαν».

Το Αρθρον 30 (στο οποίο γίνεται αναφορά), προνοεί ότι:

’Εκλόγιμοι πρός αρχιερατείαν είναι οι άγαμοι κληρικοί (πρεσβύτεροι, ή διάκονοι), οι κεκτημένοι τα εξής προσόντα:

α) Πτυχίον ανεγνωρισμένης Ορθοδόξου Θεολογικής Σχολής

β) Δεκαετή ευδόκιμον διακονίαν, υπό την ιδιότητα του κληρικού, ή μοναχού

γ) Ηλικίαν τριάκοντα πέντε ετών συμπεπληρωμένην.