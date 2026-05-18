Η λήψη σημαντικών αποφάσεων από την Ιερά Σύνοδο με απλή πλειοψηφία αντί με πλειοψηφία τριών τετάρτων, όπως ισχύει σήμερα, θεωρείται η πλέον σημαντική τροποποίηση του υπό εκκόλαψη νέου Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου.

Η λήψη αποφάσεων με απλή πλειοψηφία περιλαμβάνει και την τροποποίηση του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, κάτι το οποίο στο παρελθόν θεωρείτο, εν πολλοίς, αδιαπραγμάτευτο. Με απλή πλειοψηφία λαμβάνονται ήδη πολλές αποφάσεις, περιλαμβανομένης και της ποινής της καθαίρεσης ιεραρχών.

Ήδη άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τροποποίηση του Καταστατικού Χάρτη και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου έλαβαν το προτεινόμενο νέο Καταστατικό (το προσχέδιο) σε έντυπη μορφή, ώστε να μην διαρρεύσει πριν αρχίσει η συζήτησή του. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα διαφανεί κατά πόσο περνούν εύκολα οι τροποποιήσεις (με απλή πλειοψηφία) ή αν κάποιοι επιμένουν σε πλειοψηφία τριών τετάρτων, κάτι το οποίο θα προκαλούσε αντιπαραθέσεις και θα έθετε σε αμφιβολία την τροποποίηση αφού, σε τέτοια περίπτωση, θα «παιζόταν στην ψήφο».

Η Σύνοδος συνέρχεται από σήμερα (18/5) μέχρι και τις 20 Μαΐου και όπως ανέφερε στον «Φ» ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Χριστάκης Ευσταθίου, αναμένεται να διεξαχθεί παραγωγική συζήτηση με απώτερο σκοπό να απλουστευθούν οι διαδικασίες και να παρακαμφθούν δαιδαλώδεις διαδικασίες οι οποίες από την αποκτηθείσα εμπειρία φαίνεται να συμβάλλουν μάλλον στο σκανδαλισμό των πιστών παρά στην απονομή της δικαιοσύνης την οποίαν όλοι επιδιώκουν.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ξεκαθάρισε, πως στην ημερησία διάταξη της τριήμερης συνεδρίας, αποκλειστικό θέμα είναι η έγκριση της αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτη όπως προτείνεται από αρμόδια Επιτροπή στην οποία έχει ανατεθεί το έργο και στην οποία συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, κανονολόγοι και Συνοδικοί με νομική κατάρτιση.

Πληροφορίες οι οποίες είχαν διαρρεύσει τις τελευταίες μέρες για εγγραφή και άλλου σημαντικού θέματος προ ημερησίας διατάξεως, δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Όσον αφορά την τροποποίηση του Καταστατικού, όπως πληροφορείται ο «Φ», ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος έχει γνωμάτευση με βάση την οποία η Σύνοδος μπορεί να τροποποιήσει τον Καταστατικό Χάρτη με απλή πλειοψηφία, οπόταν όλες οι αλλαγές θα περάσουν «πακέτο», ενώ άλλοι κανονολόγοι θεωρούν ότι μόνο με πλειοψηφία τριών τετάρτων μπορούν να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις.

Στις προωθούμενες αλλαγές, οι οποίες σχετίζονται και με τη διαδοχή του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού στο θρόνο της Πάφου, περιλαμβάνεται και η μη συμμετοχή των πιστών στην ανάδειξη Επισκόπων και Μητροπολιτών. Αν περάσει η τροποποίηση, η εκλογή νέων μελών της Ιεράς Συνόδου θα γίνεται αποκλειστικά από την ίδια την Ιερά Σύνοδο.

Αλλαγές θα γίνουν και σε άρθρα τα οποία αφορούν άλλες πτυχές της απονομής δικαιοσύνης εντός των κόλπων της Εκκλησίας της Κύπρου. Μία από τις σημαντικές αλλαγές που αναμένεται να επέλθουν, αφορά τη μη εκπροσώπηση των (μελλοντικών) κατηγορουμένων από δικηγόρους. Η ανάγκη ρύθμισης του συγκεκριμένου ζητήματος προέκυψε από την τροπή που προσέλαβε η δίκη των μοναχών της Μονής Οσίου Αββακούμ. Συγκεκριμένα, επειδή δικηγόροι των μοναχών υπέβαλλαν ενστάσεις επί ενστάσεων, όχι μόνο για σημαντικά ζητήματα αλλά και για επουσιώδη, η διαδικασία τράβηξε εις μάκρος, διαιωνίζοντας τον σκανδαλισμό του ποιμνίου. Με το νέο Καταστατικό οι κατηγορούμενοι δεν θα δικαιούνται να προσέλθουν με τον δικηγόρο τους.

Εξάλλου, ένα από τα ζητήματα που προέκυψαν και στην περίπτωση του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού, αφορά τα διαδικαστικά ζητήματα της δίκης στα οποία έκανε αναφορά και το ίδιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αν και επί της ουσίας υιοθέτησε ομόφωνα την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου να κηρύξει έκπτωτο τον Μητροπολίτη Τυχικό.

Με δυο λόγια, με το νέο Καταστατικό απλοποιούνται οι διαδικασίες και λύνονται τα χέρια της Ιεράς Συνόδου να αποφασίζει χωρίς δαιδαλώδεις διαδικασίες/πρόνοιες οι οποίες θεωρούνται περιττές κοκ.

Μετά την έγκριση του Καταστατικού Χάρτη, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, ως τοποτηρητής του θρόνου της Πάφου, θα προκηρύξει εκλογές για διαδοχή του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού.

Το Σάββατο (16/5) υποστηριχτές του κατήλθαν στη Λευκωσία και διαμαρτυρήθηκαν έξω από την Αρχιεπισκοπή με ένα από τα βασικά αιτήματα να είναι η αποκατάστασή του. Σημειώνεται, πως η αποκατάσταση Τυχικού παραμένει σε εκκρεμότητα όσο δεν καθαιρείται και εξακολουθεί να τελεί εν αργία.

Όπως πληροφορείται το philenews, αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους κάποιοι Συνοδικοί ευνοούν παγίωση της σημερινής κατάστασης (δηλαδή της αργίας) ενώ άλλοι θεωρούν πως η Σύνοδος έπρεπε να προχωρήσει με την καθαίρεση του κ. Τυχικού.

Πάντως, με βάση τα σημερινά δεδομένα και εάν αυτά δεν διαφοροποιηθούν, το επόμενο βήμα, όπως ήδη γράφτηκε είναι η προκήρυξη εκλογών για το θρόνο της Πάφου. Με βάση το νέο Καταστατικό, αντί των εκλογών που ισχύουν μέχρι σήμερα (με τη συμμετοχή και των πολιτών), θα εκδηλώνεται ενδιαφέρον από όσους δικαιούνται να διεκδικήσουν το θρόνο και ακολούθως θα ετοιμάζεται κατάλογος ο οποίος θα τίθεται ενώπιον της Ιεράς Συνόδου, η οποία και θα εκλέγει τον Επίσκοπο ή Μητροπολίτη, αναλόγως.

Ο αριθμός των υποψηφίων (στην τελική του μορφή) αναμένεται να περιλαμβάνει τους τρεις επικρατέστερους υποψηφίους (τριπρόσωπο) και από αυτούς θα επιλέγεται αυτός τον οποίον ψηφίζει η πλειοψηφία των Συνοδικών.

Υπενθυμίζεται, πως η Ιερά Σύνοδος είχε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία αναφερόταν πως «διαπιστώθηκε η ύπαρξη ασαφειών και δυσκολιών εφαρμογής που προκύπτουν από τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου και γι’ αυτό απεφάσισε» (η Σύνοδος) «την αναδιάρθρωση ή εκ νέου σύνταξη αυτού από Συντακτική Επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από μέλη της Ιεράς Συνόδου και εξειδικευμένους προς τούτο νομικούς».