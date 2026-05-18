Όσο το Ιράν κρατά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ η παγκόσμια οικονομία αρχίζει να αισθάνεται όλο και πιο έντονα το κόστος μιας κρίσης που απειλεί να εξελιχθεί σε νέο ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ. Η αγορά πετρελαίου άντεξε τους πρώτους μήνες της κρίσης χάρη στα τεράστια εμπορικά και στρατηγικά αποθέματα. Όμως πλέον τα «μαξιλάρια ασφαλείας» εξαντλούνται με ταχύτερο ρυθμό από ποτέ. Και όσο η κυκλοφορία πετρελαίου και προϊόντων μέσω του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος ενός ντόμινο σε ενέργεια, μεταφορές, βιομηχανία και καταναλωτές.

Σύμφωνα με την UBS, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου υποχώρησαν από λίγο πάνω από τα 8 δισ. βαρέλια στα τέλη Φεβρουαρίου στα 7,8 δισ. βαρέλια στα τέλη Απριλίου. Εάν η κατάσταση συνεχιστεί, ενδέχεται να πλησιάσουν τα ιστορικά χαμηλά των 7,6 δισ. βαρελιών ήδη έως τα τέλη Μαΐου. Η JPMorgan προειδοποιεί ότι πίσω από τους τεράστιους αριθμούς κρύβεται μία πολύ πιο εύθραυστη πραγματικότητα: μόνο περίπου 800 εκατ. βαρέλια θεωρούνται πραγματικά διαθέσιμα χωρίς να «στραγγαλιστεί» το σύστημα μεταφοράς και διανομής.

«Όπως με την αρτηριακή πίεση στο ανθρώπινο σώμα, το πρόβλημα είναι η κυκλοφορία», εξηγεί η επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της JPMorgan, Νατάσα Κάνεβα. «Το σύστημα δεν καταρρέει επειδή εξαφανίζεται το πετρέλαιο, αλλά επειδή το δίκτυο κυκλοφορίας δεν έχει πλέον επαρκή λειτουργικό όγκο». Η εικόνα αυτή προκαλεί ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία στις αγορές, καθώς το Ορμούζ αποτελεί τη σημαντικότερη ενεργειακή «αρτηρία» του πλανήτη. Από εκεί περνά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και μεγάλο μέρος των φορτίων LNG.

Την ίδια ώρα, η κρίση έχει ήδη αλλάξει βίαια τον χάρτη των μεταφορών. Ναυτιλιακοί κολοσσοί όπως οι Maersk, MSC, CMA CGM και Hapag-Lloyd, έχουν ενεργοποιήσει εναλλακτικές χερσαίες διαδρομές μέσω Σαουδικής Αραβίας, Ιορδανίας, Τουρκίας και Ιράκ, επιχειρώντας να παρακάμψουν τα Στενά του Ορμούζ. Οι εταιρείες μεταφέρουν πλέον κοντέινερ από λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Ομάν προς τον τελικό προορισμό τους με φορτηγά. Το πρόβλημα είναι ότι οι χερσαίες διαδρομές μπορούν να αντικαταστήσουν μόνο ένα μικρό κλάσμα της χωρητικότητας που προσέφεραν τα μεγάλα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Πριν από τον πόλεμο, περίπου 135 πλοία διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά. Σήμερα, περνά μόνο ένας ελάχιστος αριθμός, ενώ δεκάδες πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις.

Το αποτέλεσμα είναι ήδη ορατό στο κόστος μεταφοράς. Το κόστος μεταφοράς ενός κοντέινερ 20ft (6 μέτρων) από τη Σαγκάη προς τον Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα εκτοξεύθηκε από τα 980 δολάρια πριν από τον πόλεμο στα 4.131 δολάρια μέσα σε λίγες εβδομάδες — ξεπερνώντας ακόμη και τα επίπεδα της πανδημίας. Πρόκειται για αύξηση 321%. Σε ορισμένες διαδρομές προς το Ντουμπάι, οι τιμές τετραπλασιάστηκαν, φθάνοντας πάνω από τα 8.000 δολάρια για κοντέινερ 40ft. Η αύξηση δεν οφείλεται μόνο στην έλλειψη πλοίων, αλλά και: στο αυξημένο κόστος καυσίμων, στα πολεμικά ασφάλιστρα, στη συμφόρηση λιμανιών, και στη δραματική έλλειψη διαθέσιμων φορτηγών.

Εταιρείες λιπασμάτων στη Σαουδική Αραβία μεταφέρουν πλέον φορτία οδικώς επί 14-15 ώρες, με πρόσθετο κόστος 80-90 δολάρια ανά τόνο.