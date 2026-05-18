Το όριο του 50% έσπασε πλέον η επαρχία Πάφου όσον αφορά στη συνολική πληρότητα των φραγμάτων της. Αυτό που μέχρι τις αρχές του χρόνου θεωρείτο σενάριο επιστημονικής φαντασίας και οι σχεδιασμοί γίνονταν με βάση τα άδεια φράγματα, πλέον είναι έχει διαφοροποιηθεί θεαματικά μετά την πολυομβρία των τεσσάρων τελευταίων μηνών.

Το δεύτερο μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, ο Ασπρόκρεμμος, βρίσκεται πλέον στο 41% της πληρότητας του, ενώ όλα τα άλλα φράγματα της επαρχίας έχουν ήδη υπερβεί κατά πολύ το ποσοστό αυτό.

Με τρία φράγματα στην επαρχία Πάφου να έχουν μάλιστα υπερχειλίσει και με όλα τα υπόλοιπα να εμφανίζουν αισθητή ποσοτική διαφορά σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, και το πρώτο μισό Μαίου καταγράφει ανέλπιστα σημαντικές επιδόσεις προκαλώντας αισθήματα ανακούφισης σε παραγωγούς και πολίτες.

Τα τρία μικρά φράγματα της επαρχίας, αυτά της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, της Αργάκας και του Πωμού υπερχείλισαν ήδη από τον Μάρτιο, ενώ η πληρότητα όλων των φραγμάτων της Πάφου και η σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή ημέρα, καταδεικνύει μια απρόσμενη πριν λίγους μήνες βελτίωση της κατάστασης.

Ενδεικτικά, στο δεύτερο μεγαλύτερο φράγματα της Κύπρου, αυτό του Ασπρόκρεμμου, η πληρότητα ανερχόταν κατά την καταγραφή του τέλους της περασμένης εβδομάδας στο 41,1% έναντι 22,8% τον περασμένο χρόνο. Στην Κανναβιού η πληρότητα ανήλθε πλέον στο 51,8% έναντι 24% πέρυσι τέτοια μέρα, ενώ στον Μαυροκόλυμπο που λόγω βλάβης ήταν άδειος τον περασμένο χρόνο, στις 16 Απριλίου η στάθμη του νερού είναι πια στο 89,8%.

Στο διαμέρισμα Χρυσοχούς πέραν των τριών υπερχειλισμένων φραγμάτων, υπάρχει το μεγάλο φράγμα της Ευρέτου, στο οποίο η πληρότητα είναι στο 49,1% έναντι 23,2% πέρυσι.

Τα δεδομένα αυτά, που αναμένεται να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο με την βροχόπτωση που εξακολουθεί σε κάποιες περιοχές ακόμη και σήμερα, προκαλούν ενθουσιασμό σε γεωργούς και πολίτες γενικότερα. Όσο και αν όπως προειδοποιούν οι αρμόδιοι δεν λύνουν το σοβαρό υδατικό πρόβλημα της Κύπρου, δεν παύει να αποτελούν μια θετική εξέλιξη για την κατάσταση. Σε συνδυασμό με την επιδιόρθωση της βλάβης στο φράγμα Μαυροκόλυμπου και της μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης των Κουκλιών από την πυρκαγιά του 2024, δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας στην Πάφο για το επόμενο καλοκαίρι, δεδομένου μάλιστα ότι οι βροχές και οι ροές στα φράγματα συνεχίζονται την περίοδο αυτή.