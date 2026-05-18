Ισραηλινό πυραυλικό πλήγμα έπληξε διαμέρισμα στην περιοχή της Μπααλμπέκ στον ανατολικό Λίβανο, σκοτώνοντας ηγετικό στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ και την 17χρονη κόρη του, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ANI. Την ίδια ώρα, νέα αεροπορικά πλήγματα στον νότιο Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Σύμφωνα με το ANI, το πυραυλικό πλήγμα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιφέρεια της πόλης Μπααλμπέκ, στον ανατολικό Λίβανο, προκαλώντας μεγάλη έκρηξη και εκτεταμένες καταστροφές σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν ηγετικό στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ και η 17χρονη κόρη του. Διασώστες συνέχισαν κατά τη διάρκεια της νύχτας τις έρευνες στα συντρίμμια για τυχόν επιζώντες.

Πέντε νεκροί στον νότιο Λίβανο

Νέα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σημειώθηκαν σήμερα στον νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι, εκ των οποίων δύο παιδιά.

Σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Τάιρ Φελσάι και δύο στο Τάιρ Ντέμπα. Ένα παιδί σκοτώθηκε σε καθεμία από τις δύο περιοχές.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι περίπου 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πληγμάτων.

Πλήγματα σε πολλές περιοχές

Νωρίτερα, ισραηλινές επιδρομές είχαν πλήξει τις περιοχές Ναμπατίγια και Τύρος, καθώς και τη μικρή πόλη Σόχμορ στην κοιλάδα Μπεκάα, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το ANI.

Ο ισραηλινός στρατός είχε προηγουμένως καλέσει τους κατοίκους αρκετών χωριών να απομακρυνθούν, ακόμη και σε περιοχές που βρίσκονται δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου. Για ορισμένες από αυτές τις περιοχές είχαν ήδη εκδοθεί εντολές εκκένωσης από την προηγούμενη ημέρα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε κατά την έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης της κυβέρνησης ότι το Ισραήλ «προστατεύει τις ισραηλινές κοινότητες, αλλά πολεμά επίσης έναν εχθρό».

Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται παρά τη νέα παράταση της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε έπειτα από διμερείς διαπραγματεύσεις, τις οποίες η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ καταδίκασε εκ νέου.

