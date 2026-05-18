Τρεις συνεχόμενες ημέρες συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου πραγματοποιούνται από σήμερα μέχρι τις 20 Μαΐου για εξέταση και έγκριση του νέου Καταστατικού της Εκκλησίας της Κύπρου. Όπως είχε δηλώσει πρόσφατα από την Πάφο ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος το νέο Καταστατικό δόθηκε στους συνοδικούς και θα τεθεί προς έγκριση το τριήμερο αυτό.

Ερωτηθείς αν το τριήμερο αυτό η Σύνοδος θα ασχοληθεί με θέμα καθαίρεσης Τυχικού, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου απάντησε ότι δεν έχει αποφασισθεί ακόμη τι θα συζητηθεί και ότι μέχρι σήμερα δεν έχει επισήμως τεθεί τέτοιο ενδεχόμενο. Η επιστολή που στάληκε στους Συνοδικούς, είπε, αναφέρει την μελέτη και έγκριση του Καταστατικού το τριήμερο αυτό.

Κληθείς να σχολιάσει τις συνεχιζόμενες απαιτήσεις των νομικών συμβούλων και του περιβάλλοντος του κ. Τυχικού να ανακληθούν οι αποφάσεις εναντίον του, υποστηρίζοντας ότι δεν έτυχε δίκαιης δίκης, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου ανέφερε ότι όταν η Ιερά Σύνοδος μελέτησε το θέμα Τυχικού πολλές φορές και αποφάσισε, όταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε για τα θέματα που έθετε ο Μητροπολίτης τέως Πάφου δύο φορές και όταν η δικαιοσύνη επικύρωσε τις αποφάσεις της Εκκλησίας της Κύπρου, τότε δεν υπάρχει περιθώριο συνέχισης αυτής της κατάστασης.