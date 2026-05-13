Το κρανίο της Αγίας Ζντισλάβα του Λέμπερκ, ηλικίας περίπου 800 ετών, έκλεψε κάποιος μέσα από προθήκη εκκλησίας στη βόρεια Τσεχία και έπειτα διέφυγε με το πολύτιμο θρησκευτικό κειμήλιο.

Σε θολή εικόνα από κάμερα ασφαλείας διακρίνεται μια φιγούρα ντυμένη στα μαύρα να κρατά το κρανίο της Αγίας Ζντισλάβα και να τρέχει ανάμεσα στα στασίδια της βασιλικής του Αγίου Λαυρεντίου και της Αγίας Ζντισλάβα, στην πόλη Jablonne v Podjestedi, περίπου 110 χιλιόμετρα βόρεια της Πράγας.

Czech police hunt thief who stole 800-year-old skull of Saint Zdislava of Lemberk from basilica



Suspect, dressed in black, was seen on fuzzy security photo running between benches of church carrying skull, police sayhttps://t.co/YOgK9x7Aen May 13, 2026

Η Αγία Ζντισλάβα του Λέμπερκ έζησε από το 1220 έως το 1252 και ήταν γνωστή για τη γενναιοδωρία της και τη φιλανθρωπική δράση της υπέρ των φτωχών. Ανακηρύχθηκε αγία από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄ το 1995.

«Πρόκειται για μια καταστροφική είδηση», δήλωσε στο πρακτορείο CTK ο Αρχιεπίσκοπος Πράγας, Στανίσλαβ Πρζίμπιλ. «Το κρανίο ήταν αντικείμενο βαθιάς ευλάβειας για τους προσκυνητές. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος έκλεψε σχεδόν μέρα μεσημέρι από εκκλησία ένα λείψανο του οποίου η αξία είναι πάνω απ’ όλα ιστορική αλλά και βαθιά πνευματική για τους πιστούς», πρόσθεσε.

Αρχικά, η αστυνομία ανέφερε ότι ο ύποπτος ήταν άνδρας, ωστόσο αργότερα εκπρόσωπός της διευκρίνισε ότι οι Αρχές δεν είναι ακόμη βέβαιες για την ταυτότητα του δράστη και συνεχίζουν να εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

huffingntonpost.gr