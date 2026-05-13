Οι συνδυασμένες επιπτώσεις της βραχυπρόθεσμης έκθεσης σε ατμοσφαιρικούς ρύπους, όπως τα σωματίδια ή το διοξείδιο του αζώτου (NO2), σχετίζονται με 146.500 πρόωρους θανάτους ετησίως στην Ευρώπη, εκ των οποίων οι 9.932 στην Ισπανία, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης (ISGlobal) σε συνεργασία με το Κέντρο Υπερυπολογιστών της Βαρκελώνης–Εθνικό Κέντρο Υπερυπολογιστών (BSC-CNS).

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Nature Health, βασίζεται στην ανάλυση σχεδόν 89 εκατομμυρίων θανάτων που καταγράφηκαν μεταξύ 2003 και 2019 σε 653 ευρωπαϊκές περιοχές και, σύμφωνα με τους συγγραφείς της, υποστηρίζει την ανάγκη ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης με βάση τον αντίκτυπο, για την προστασία του πιο ευάλωτου πληθυσμού.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι νέοι άνδρες είναι πιο ευάλωτοι από τις νέες γυναίκες, αλλά το μοτίβο αντιστρέφεται με την ηλικία, ειδικά από την ηλικία των 85 ετών και μετά, όταν οι γυναίκες είναι οι πιο ευάλωτες.

Χώρες που επηρεάζονται

Σε εθνικό επίπεδο, η Ουγγαρία είχε τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας (750 θάνατοι ανά εκατομμύριο ετησίως, 95% ΔΕ: 548–1.004), ακολουθούμενη από τη Σερβία (725, 479–970), τη Βουλγαρία (700, 475–922), την Κροατία (590, 288–901) και την Ελλάδα (536, 257–851).

Σε απόλυτους αριθμούς, τα μεγαλύτερα εθνικά βάρη παρατηρήθηκαν στην Ιταλία (25.857 ετήσιοι θάνατοι, 22.055–29.676), τη Γερμανία (19.639, 13.335–25.734), τη Γαλλία (15.066, 13.456–16.678), την Πολωνία (12.694, 10.725–14.669) και την Ισπανία (9.932, 7.064–12.850).

Ηλικία, φύλο και αίτια

Επιπλέον, η έκθεση δείχνει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν επηρεάζει όλους το ίδιο. Οι νέοι άνδρες έδειξαν μεγαλύτερη ευπάθεια στους ατμοσφαιρικούς ρύπους από τις νέες γυναίκες, πιθανώς λόγω μεγαλύτερης έκθεσης (εργασία σε εξωτερικούς χώρους, κυκλοφορία, κάπνισμα κ.λπ.) ή της πρώιμης εμφάνισης συννοσηροτήτων στους άνδρες.

Ωστόσο, αυτό το μοτίβο αλλάζει με την ηλικία, έτσι ώστε σε προχωρημένες ηλικίες (ειδικά από 85 ετών και άνω), ο μεγαλύτερος κίνδυνος παρατηρείται στις γυναίκες.

Για συγκεκριμένες αιτίες θανάτου, τα σωματίδια συσχετίστηκαν πιο έντονα με καρδιαγγειακούς κινδύνους στις γυναίκες, ενώ το όζον (O3) είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στους άνδρες.

Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για προσαρμοσμένα προστατευτικά μέτρα, αντί για γενικές προσεγγίσεις, επιμένουν οι ερευνητές.

«Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους επαγγελματίες δημόσιας υγείας, καθώς υποστηρίζουν τη χρήση επιδημιολογικών μοντέλων προσαρμοσμένων για το φύλο, την ηλικία και τις συννοσηρότητες για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης που βασίζονται στον αντίκτυπο, τα οποία απευθύνονται ειδικά σε ευάλωτες ομάδες», σύμφωνα με την Joan Ballester, ερευνήτρια της ISGlobal και συντονίστρια της μελέτης.

PM2.5, ο πιο επιβλαβής ρύπος

Όταν κάθε ρύπος αναλύθηκε ξεχωριστά, η μεγαλύτερη επίδραση αποδόθηκε στα σωματίδια PM2.5 (περίπου 79.000 θάνατοι), ακολουθούμενα από τα NO2 (69.000), O3 (31.000) και σωματίδια PM2.5-10 (29.000), αριθμοί που δεν μπορούν να αθροιστούν επειδή οι ρύποι συνήθως εμφανίζονται ταυτόχρονα και οι επιπτώσεις τους αλληλεπικαλύπτονται.

Σε πραγματικές συνθήκες, η έκθεση σπάνια συμβαίνει μεμονωμένα. Για παράδειγμα, αυξημένα επίπεδα NO2 και PM2.5 καταγράφηκαν συχνά τις ίδιες ημέρες σε όλη την Ευρώπη: σχεδόν το 35% των ημερών με συνδυασμένη έκθεση μεταξύ 2003 και 2019.

Αυτό θα μπορούσε να συνδεθεί με κοινές πηγές, όπως η κυκλοφορία και η χρήση καυσίμων για θέρμανση ή βιομηχανικές διεργασίες σε αστικά περιβάλλοντα με υψηλή πυκνότητα κυκλοφορίας, προσθέτει η έκθεση.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα σωματίδια PM2.5 είναι τα πιο επιβλαβή επειδή διεισδύουν βαθιά στους πνεύμονες και μπορούν να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας φλεγμονή και άλλες ταχείες επιπτώσεις στο σώμα.

Αντίθετα, τα PM2.5-10 επηρεάζουν κυρίως την ανώτερη αναπνευστική οδό λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους τους, και αέρια όπως το NO2 και το όζον ερεθίζουν τους πνεύμονες και αυξάνουν την ευπάθεια σε αναπνευστικές ασθένειες.

Οι περισσότερες προηγούμενες μελέτες μεγάλης κλίμακας επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στα λεπτά σωματίδια (PM2.5) κατά την εκτίμηση του βραχυπρόθεσμου φορτίου υγείας από την ατμοσφαιρική ρύπανση, αφήνοντας τον αντίκτυπο άλλων ρύπων στην Ευρώπη χωρίς ανάλυση.

Ωστόσο, η ισπανική μελέτη εξετάζει αρκετούς ρύπους μαζί, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη και ρεαλιστική εικόνα των κινδύνων για την υγεία. Επιπλέον, υποδηλώνει ότι προηγούμενες παγκόσμιες εκτιμήσεις που βασίζονται αποκλειστικά στα PM2.5 μπορεί να έχουν υπερεκτιμήσει ελαφρώς το φορτίο στην Ευρώπη, πιθανώς αντανακλώντας προκαταλήψεις που προκύπτουν από στοιχεία από άλλες περιοχές.

Αν και το παγκόσμιο φορτίο για την υγεία κυριαρχείται από τη μακροχρόνια έκθεση, η βραχυπρόθεσμη ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να προκαλέσει οξείες φυσιολογικές αντιδράσεις, όπως συστηματική φλεγμονή, ανισορροπία του αυτόνομου νευρικού συστήματος και αυξημένη πήξη του αίματος, οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο θνησιμότητας τις επόμενες ημέρες.

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι τα ημερήσια επίπεδα ρύπανσης συνδέονται με βραχυπρόθεσμες ημερήσιες αυξήσεις στη θνησιμότητα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί, όπως το γεγονός ότι οι περισσότερες επικεντρώνονται μόνο στις πόλεις, παραβλέποντας τις περιαστικές και αγροτικές περιοχές.

Επιπλέον, συχνά δεν λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές διαφορές στην ευπάθεια (όπως η ηλικία, η αρχική υγεία, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ή το περιβάλλον) ή την τοξικότητα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι ρύποι συνήθως αναλύονται ξεχωριστά, γεγονός που καθιστά δύσκολη την κατανόηση των συνδυασμένων επιπτώσεών τους.

«Οι περιορισμοί αυτοί συνδυάζονται με το συνδυασμό ημερήσιων δεδομένων για τους κύριους ατμοσφαιρικούς ρύπους στην Ευρώπη με τη νέα βάση δεδομένων θνησιμότητας από το έργο EARLY-ADAPT του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), το οποίο καλύπτει ολόκληρο τον πληθυσμό 31 χωρών που αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 530 εκατομμύρια ανθρώπους», εξήγησε ο Zhao-Yue Chen, ερευνητής του ISGlobal και πρώτος συγγραφέας της μελέτης.

Πιο ακριβής ανάλυση

Αυτό επέτρεψε μια πιο ακριβή ανάλυση του πώς η βραχυπρόθεσμη έκθεση σε κύριους ρύπους επηρεάζει τους ανθρώπους διαφορετικά ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και την αιτία θανάτου.

Για την αξιολόγηση της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση, τα ημερήσια επίπεδα διαφόρων ρύπων σε όλη την Ευρώπη εκτιμήθηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα από σταθμούς παρακολούθησης, δορυφόρους, χρήση γης και μετεωρολογικές μεταβλητές.

Αυτά τα δεδομένα προσαρμόστηκαν περιφερειακά, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος σε περιοχές με μεγαλύτερους πληθυσμούς, σημείωσε ο Carlos Pérez García-Pando, καθηγητής ICREA και AXA στο BSC-CNS.

