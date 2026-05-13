Επικυρώθηκε και από το Δικαστήριο η απόφαση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να βρει παραβίαση της νομοθεσίας από τα σωματεία Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ, καθώς και την εταιρεία επεξεργασίας, σε σχέση με το σύστημα αγοράς εισιτηρίων, ενώ ακυρώθηκε το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε γιατί δεν τηρήθηκε η αρχή της αναλογικότητας.

Τα δύο ποδοσφαιρικά σωματεία και η εταιρεία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είχαν κριθεί με απόφαση της Επιτρόπου ημ. 6.9.2021 ότι ενήργησαν κατά παράβαση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων Κανονισμός και τους επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους €40.000, €10.000 και €25.000, αντίστοιχα. Στον ΑΠΟΕΛ το πρόστιμο ήταν €40.000 αλλά προσέβαλε μόνο μέρος του.

Το θέμα προέκυψε όταν στις 26.7.2021 δημοσιογράφος ενημέρωσε την Επίτροπο για κενό ασφάλειας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα stadium360.net το οποίο επέτρεπε σε κάποιο χρήστη να εντοπίσει σε εικονίδιο κρατημένης θέσης το ονοματεπώνυμο του φιλάθλου που κράτησε τη θέση και αριθμό ταυτότητάς του και ακολούθως, κάνοντας χρήση των πληροφοριών αυτών, να κατεβάσει την κάρτα φιλάθλου με τη φωτογραφία του συγκεκριμένου προσώπου.

Η εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα φιλοξενεί ιστοσελίδες αγοράς εισιτηρίων των δύο σωματείων, ενώ η εταιρεία είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων. Εφόσον η Επίτροπος διαπίστωσε κατόπιν δοκιμής την παράβαση, ζήτησε με επιστολές ημερομηνίας 28.7.2021 από τις αιτήτριες Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ να υποβάλουν γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων και της αποστείλουν τις συμβάσεις ανάθεσης επεξεργασίας με την αιτήτρια επεξεργασίας.

Ήταν η διαπίστωση του Διοικητικού Δικαστηρίου ότι οι αιτήτριες Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ υποβάλλοντας το έντυπο υποβολής γνωστοποίησης αποδέχτηκαν τόσο ότι υπήρξε παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσο ότι και οι δύο είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας για σκοπούς του Γενικού Κανονισμού, εφόσον σύμφωνα με το Άρθρο 33 η παραβίαση γνωστοποιείται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Συνεπώς, λόγοι ακύρωσης που προβάλλονται από τις εν λόγω αιτήτριες και άπτονται είτε της παραδοχής της παραβίασης είτε του ρόλου τους ως υπεύθυνου επεξεργασίας προσκρούουν στο δόγμα της επιδοκιμασίας και αποδοκιμασίας.

Το ίδιο κρίθηκε και για την εταιρεία, ότι ήταν για σκοπούς εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού η εκτελούσα την επεξεργασία η οποία, έχει τις ίδιες αυξημένες υποχρεώσεις με τον υπεύθυνο επεξεργασίας συνεπώς δεν παραβιάστηκαν τα Άρθρα 28(1) και 32(1) ως η εισήγηση της Επιτρόπου. Ούτε η εισήγησή της ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι έλεγχοι που διενήργησε πριν να τεθούν σε λειτουργία οι ιστοσελίδες αλλάζει κάπως το αποτέλεσμα εφόσον, η υποχρέωση να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα υφίσταται συνέχεια και τα μέτρα εξαρτώνται από την περίπτωση. Με βάση τα πιο πάνω, αναφέρει το Δικαστήριο, προκύπτει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι ορθή ως προς τη διαπίστωση παράβασης εκ μέρους και των τριών αιτητριών.

Το Δικαστήριο διαφοροποίησε την απόφασή του όσον αφορά στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις δύο ομάδες και την εταιρεία. Όπως παρατηρεί η δικαστής Έλενα Μιχαήλ, μελετώντας τις προσβαλλόμενες αποφάσεις, την έκταση του επηρεασμού προσωπικών δεδομένων σε κάθε μία από τις τρεις περιπτώσεις και την επιβολή διοικητικού προστίμου, διαπίστωε ότι η Επίτροπος δεν ενήργησε αναλογικά. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της Ομόνοιας επηρεάστηκαν από την παράβαση 3.652 πρόσωπα και της επιβλήθηκε συνολικό διοικητικό πρόστιμο €40.000. Στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ επηρεάστηκαν μέχρι 100 πρόσωπα και του επιβλήθηκε το ίδιο διοικητικό πρόστιμο ενώ στην περίπτωση της αιτήτριας η οποία είχε την ευθύνη ως εκτελούσα την επεξεργασία και των δύο παραβάσεων που σημειώθηκαν, επιβλήθηκε το μικρότερο διοικητικό πρόστιμο ήτοι €25.000.

Ήταν η κατάληξη του Δικαστηρίου ότι δεδομένου ότι και στις τρεις περιπτώσεις τα πραγματικά γεγονότα είναι τα ίδια και δεδομένου ότι η ευθύνη σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό επιμερίζεται ισότιμα στον υπεύθυνο επεξεργασίας και στον εκτελούντα την επεξεργασία, κατά την επιβολή διοικητικού προστίμου στις τρεις αιτήτριες δεν τηρήθηκε η αρχή της αναλογικότητας με αποτέλεσμα να διαπιστώνεται παρανομία σε αυτό το σκέλος των προσβαλλόμενων αποφάσεων.

Για τους πιο πάνω λόγους οι προσφυγές επιτυγχάνουν μερικώς ως προς την επιβολή του διοικητικού προστίμου ως αυτό προσβάλλεται σε κάθε μία προσφυγή και ακυρώνονται οι προσβαλλόμενες αποφάσεις ως προς αυτό ενώ επικυρώνονται οι προσβαλλόμενες αποφάσεις κατά τα λοιπά.