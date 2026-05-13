Καταγγελία στην Αστυνομία εναντίον του Οδυσσέα Μιχαηλίδη υπέβαλε ο πρώην συνεργάτης του, Ανδρέας Χασαπόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες επιβεβαιώθηκαν στο philenews από τον ίδιο τον κ. Χασαπόπουλο, η καταγγελία αφορά ενδεχόμενο ψευδορκίας ενώπιον δικαστηρίου.

Ο Ανδρέας Χασαπόπουλος απέστειλε σήμερα επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα, την οποία κοινοποίησε και στην Αστυνομία. Η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας ήταν όπως η καταγγελία μεταβιβαστεί απευθείας στην Αστυνομία.

Στην καταγγελία του ο Ανδρέας Χασαπόπουλος καλεί τις αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο ψευδορκίας ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, σε σχέση με την ομάδα υποστήριξης του τέως Γενικού Ελεγκτή στο Facebook.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αρνείται κάθε εμπλοκή στη διαχείριση της συγκεκριμένης ομάδας, ενώ ο Ανδρέας Χασαπόπουλος εδώ και καιρό επιμένει πως αυτός ήταν πίσω από διάφορες επιθετικές και δυσφημιστικές αναρτήσεις εναντίον διαφόρων προσώπων.

Παραπέμπει σε παλιά ανακοίνωση ο Οδυσσέας

Το philenews επικοινώνησε με τον επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ για να τοποθετηθεί σε σχέση με την εξέλιξη που προκύπτει. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, χωρίς περαιτέρω σχόλια, παρέπεμψε σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο ίδιος και το κόμμα του στις 19 Νοεμβρίου 2025.

Η εν λόγω ανακοίνωση έχει ως τίτλο «Η πιο επικίνδυνη πλάνη είναι η πρόθυμη!» και ξεκινά με στίχους του Κωνσταντίνου Καβάφη. Θέση του κινήματος ΑΛΜΑ είναι ότι ο Ανδρέας Χασαπόπουλος στράφηκε εκδικητικά εναντίον του Οδυσσέα Μιχαηλίδη επειδή δεν εντάχθηκε στο ψηφοδέλτιο των βουλευτικών εκλογών. Τον κατηγορεί επίσης ότι διακινεί ψεύδη, αντιφάσεις και συκοφαντίες και τον παρουσιάζει ως πρωταγωνιστή σε μια συστηματική προσπάθεια «δολοφονίας χαρακτήρα». Όσον αφορά τα προσωπικά μηνύματα που είχαν διαρρεύσει, ο κ. Μιχαηλίδης υποστηρίζει πως αφορούσαν υπηρεσιακές ή προσωπικές συνομιλίες μεταξύ προϊσταμένου και υφισταμένου. Ολόκληρη την ανακοίνωση, όπως είχε τότε δημοσιευτεί, μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ.

Σε άλλη παλαιότερη ανάρτηση σχετικά με τον πρώην συνεργάτη του στην Ελεγκτική Υπηρεσία, ο ηγέτης του κινήματος ΑΛΜΑ επισήμανε ότι ενώπιον του Συμβουλίου του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, ενόρκως ανέφερε ότι «ο κ. Χασαπόπουλος είναι υπεύθυνο πρόσωπο για τις δικές του πράξεις». Επιπλέον, αρνήθηκε ότι ασκεί έλεγχο στη σελίδα και επέμεινε ότι ουδεμία σχέση έχει με αυτήν.