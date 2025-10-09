Ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, διαχειριστής της σελίδας «Ομάδα καταπολέμησης της διαφθοράς», η οποία παλαιότερα λειτουργούσε ως ομάδα στήριξης του Γενικού Ελεγκτή, είχε ταυτιστεί απόλυτα με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Η σχέση τους ξεκίνησε όταν ο Χασαπόπουλος ήταν διευθυντής ελέγχου στην Ελεγκτική Υπηρεσία και συνεχίστηκε μετά τη συνταξιοδότησή του, καθώς παρουσιαζόταν ως ένθερμος υποστηρικτής του τέως Γενικού Ελεγκτή. Ήταν μάλιστα από τους πρώτους που στήριξαν ανοιχτά τη στροφή του Οδυσσέα Μιχαηλίδη προς την πολιτική.

Στην πορεία, ωστόσο, τα δεδομένα άλλαξαν. Ο άλλοτε εριστικός πλην χρήσιμος λόγος του Χασαπόπουλου, με αναρτήσεις που πολλές φορές άγγιζαν τα όρια της προσβολής εις βάρος πολιτικών, δημοσιογράφων και άλλων προσώπων, δεν μπορούσε να ενταχθεί σε έναν δημόσιο πολιτικό λόγο. Έτσι, όταν ο Μιχαηλίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία του κινήματος «Άλμα», ο Χασαπόπουλος έμεινε εκτός του στενού κύκλου. Στο πάνελ των αποκαλυπτηρίων βρέθηκαν άλλα πρόσωπα, κάποια εκ των οποίων –όπως κατήγγειλε χθες σε παρέμβασή του στον ΑΛΦΑ– «θα έπρεπε να ήταν στη φυλακή για θέματα διαφθοράς». Ο ίδιος, πάντως, δήλωσε τότε παρουσία, καθισμένος ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ως απλός υποστηρικτής, ενώ όπως αποκάλυψε, αυτοπροσκαλέστηκε κατά κάποιο τρόπο.

Η τελευταία του φράση, πριν το κλείσιμο της εκπομπής από τη δημοσιογράφο Κάτια Σάββα, προκάλεσε επίσης εντύπωση. Αναφερόμενος σε ανάρτηση που η Σάββα χαρακτήρισε προσβλητική για το πρόσωπό της, είπε ότι είχε πρόθεση να τη διαγράψει, αλλά ο δημιουργός της δεν δεχόταν, αφήνοντας αιχμές με τη φράση «ο νοών νοείτο», για το ποιος ήταν ο δημιουργός της ανάρτησης.

Με αυτές τις τοποθετήσεις, ο Χασαπόπουλος πλέον ασκεί ανοιχτά κριτική στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, αμφισβητώντας τις προθέσεις του. Ο ίδιος δεν έχει οποιαδήποτε θέση στο κίνημα, ωστόσο φαίνεται ότι ο Μιχαηλίδης, σε κάποια φάση, αποφάσισε να κρατήσει αποστάσεις, εκτιμώντας ότι οι τοποθετήσεις και οι αναρτήσεις της σελίδας που διαχειρίζεται ο Χασαπόπουλος θα μπορούσαν να πλήξουν την πολιτική του διαδρομή. Κάτι που, όπως φαίνεται, ο τελευταίος δεν συγχώρησε, στρέφοντας πλέον τα πυρά του και προς τον ίδιο τον Μιχαηλίδη.

Δεν είναι όμως μόνο ο Χασαπόπουλος δυσαρεστημένος, αλλά και άλλα άτομα που εμφανίζονταν ως φανατικοί υποστηρικτές, τα οποία, επειδή κρατήθηκαν σε απόσταση, άρχισαν να εκφράζουν τη δυσφορία τους. Τα πρώτα ρήγματα διαφάνηκαν μέσα από αναρτήσεις ανώνυμων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που από ένθερμα υποστηρικτικοί προς τον Μιχαηλίδη και την κίνησή του, άρχισαν να εκφράζουν απογοήτευση για επιλογές και κινήσεις του.

Η αναφορά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη σε εν ενεργεία βουλευτές όπως η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ο Κώστας Κώστα, αλλά και οι πληροφορίες για συζητήσεις με τον τέως ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη, προκάλεσαν δυσφορία σε αυτή την ομάδα, η οποία αισθάνθηκε ότι μένει στο περιθώριο.

Η πρώτη δημόσια παρέμβαση που προκάλεσε ενδιαφέρον ήταν η επίθεση του Χασαπόπουλου στον Χαρίδημο Τσούκα, μέσω της σελίδας «Ομάδα καταπολέμησης της διαφθοράς». Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Τσούκας κατέχει την έδρα COLUMBIA SHIP MANAGEMENT στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ η μητρική εταιρεία COLUMBIA GROUP OF COMPANIES υπήρξε ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου Χριστοδουλίδη με εισφορά €200.000. «Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του Χριστοδουλίδη είναι ταυτόχρονα και ο χρηματοδότης της έδρας που κατέχει ο number 2 του Άλμα. Εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος τι σημαίνει αυτό», ανέφερε στην ανάρτηση.

Είχε προηγηθεί σχόλιό του για το πολιτικό παρελθόν του Χαρίδημου Τσούκα, ο οποίος υπήρξε υποψήφιος με το «Ποτάμι» στην Ελλάδα και είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του από την πολιτική, προτού βρεθεί στην Κύπρο ως δεύτερος τη τάξει του κινήματος «Άλμα».

Ο Χασαπόπουλος, στις χθεσινές τοποθετήσεις του, υποστήριξε ακόμη ότι τέθηκε ηλικιακό όριο 69 ετών για τις υποψηφιότητες στις βουλευτικές εκλογές, προκειμένου να αποκλειστεί ο ίδιος από το ψηφοδέλτιο του Άλματος, ενώ –όπως είπε– ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης του πρότεινε να είναι η κόρη του στο ψηφοδέλτιο. Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει συμφωνία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο, χωρίς αυτό να έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Από πλευράς «Άλματος» δεν υπήρξε οποιαδήποτε επίσημη αντίδραση. Πηγές του κινήματος σημείωναν ότι δεν υπάρχουν μέλη στο κόμμα και, συνεπώς, όσα εκφράζει οποιοσδήποτε –στην προκειμένη περίπτωση ο Χασαπόπουλος– αποτελούν προσωπικές του απόψεις και κακώς ερμηνεύονται ως εσωτερική κρίση. Υπενθύμιζαν μάλιστα ότι όσοι υπέγραψαν την αίτηση εγγραφής αναγνωρίζουν ως ηγεσία την προσωρινή εκτελεστική γραμματεία και όσοι πλέον νιώθουν ότι το κίνημα δεν τους εκφράζει, μπορούν να αποχωρήσουν.

Το κίνημα αναμένεται να εγγραφεί επίσημα στο μητρώο πολιτικών κομμάτων τις επόμενες μέρες και τότε θα ξεκινήσει η εγγραφή μελών, με την κάθε αίτηση να πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια.