Σύγκρουση για το Ελένειο. Σύγκρουση για την Αγγλική Σχολή. Σύγκρουση με τον ΔΗΣΥ. Στη μάχη και το ΔΗΚΟ. Αυτή σε γενικές γραμμές είναι η εικόνα πέριξ του «Άλματος». Και το σκηνικό προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να παραμένει πολεμικό για το νέο κόμμα. Οι ενδείξεις από τις δημοσκοπήσεις είναι τέτοιες, που προδιαγράφουν ποια θα είναι η επιδίωξη άλλων κομμάτων. Από την στιγμή κατά την οποία οι έρευνες εμφανίζουν το «Άλμα» να είναι πολυσυλλεκτικό, μόνο κάποιος αφελής θα ανέμενε πως θα το άφηναν στο απυρόβλητο.

Με όλα τα παραδοσιακά κόμματα να συνεχίζουν να καταγράφουν απώλειες, η επιθετική πολιτική είναι δεδομένη. Στη βάση του δόγματος η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Ποιο είναι, όμως, το ζητούμενο στη μεγάλη εικόνα; Οι κομματικά ανένταχτοι, οι ευρισκόμενοι στο χώρο της αποχής εδώ και πολλά χρόνια και οι μέχρι προσφάτως τοποθετημένοι σε κομματικές παρατάξεις αλλά ευρισκόμενοι υπό διαμαρτυρία εξαιτίας της απογοήτευσής τους, δεν είναι τα παραδοσιακά κόμματα που αναμένουν να κρίνουν.

Εκείνα τα βιώνουν επί δεκαετίες. Τα γνωρίζουν. Τα έμαθαν τόσο καλά ώστε να μην παρασύρονται από τις όποιες περιστασιακές συμπεριφορές τους. Εκείνο που κρίνουν είναι το νεοεμφανιζόμενο. Που στην προκειμένη περίπτωση είναι το «Άλμα». Κι εδώ είναι που προκύπτει το ζητούμενο. Αυτό άραγε αναμένουν από το νέο κόμμα; Να αναλώνεται σε καβγάδες με άλλα κόμματα από τα οποία οι πλατιές μάζες έχουν απογοητευτεί;

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ήταν συγκρουσιακός όταν ήταν Γενικός Ελεγκτής και ορθώς ήταν. Όφειλε να υπερασπιστεί τα ευρήματα της Υπηρεσίας του τα οποία τις πλείστες φορές συγκρούονταν με τα συμφέροντα διαφόρων.

Σήμερα, όμως, έχει περάσει στην πολιτική. Είναι προφανές και από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, πως ως νέος στο χώρο της πολιτικής, μεγάλη μερίδα της κοινωνίας αναμένει από αυτόν και από το κόμμα του, να δείξει κάτι διαφορετικό από ό,τι τα παραδοσιακά κόμματα. Η ανάλωση αυτών των κομμάτων σε περιστασιακούς και άνευ ουσίας καβγάδες ήταν ένας από τους λόγους που έκαναν χιλιάδες ψηφοφόρους να απογοητευτούν και να αποστασιοποιηθούν.

Οι αναποτελεσματικές κοκορομαχίες δεν αποτελούν μαγνήτη για σοβαρούς ψηφοφόρους. Σίγουρα όχι για νέους σε ηλικία ψηφοφόρους. Που βρίσκονται για χρόνια εγκλωβισμένοι σε πολιτικές που τους παραγνωρίζουν. Που δεν τους ανοίγουν προοπτικές. Που τους υποχρεώνουν να καμαρώνουν τα πτυχία τους σε κάποιο τοίχο αλλά χωρίς να υπάρχει και το ανάλογο και αναμενόμενο από αυτούς πρακτικό αποτέλεσμα για δημιουργία καριέρας. Ή έστω ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος.

Ούτε και η γενικότερη εικόνα με το φλερτ με τελειωμένους πολιτικούς από άλλους χώρους προσθέτει οτιδήποτε ελπιδοφόρο για το «Άλμα». Ιδίως όταν όσα τέτοια φλερτ έχουν εκδηλωθεί μέχρι στιγμής, κατέληξαν σε απόρριψη. Πρόκειται για συνταγή δοκιμασμένη κι αυτή από τα παραδοσιακά κόμματα, που έχει αποτύχει. Προς τι η επανάληψη; Ο όποιος βετεράνος ή έχοντας ξεπεράσει την ημερομηνία λήξης πολιτικός, μπορεί πηγαίνοντας στο «Άλμα» να μεταφέρει μια χούφτα ψήφους. Την ίδια στιγμή, όμως, θα διώξει διπλάσιο αριθμό από εκείνους που αισιοδοξούσαν να δουν κάτι νέο και φρέσκο.

Με σιγουριά θα διώξει πολλούς νέους σε ηλικία, που θα νιώσουν ότι είναι μια από τα ίδια. Υπάρχουν τόσοι νέοι αξιόλογοι επιστήμονες στην κοινωνία. Αν δεν μπορεί ένα νέο κόμμα να τους εντοπίσει και να τους πείσει να ενεργοποιηθούν, τότε ας κλείσουμε την πολιτική να ησυχάσουμε.

Από ένα νέο κόμμα η κοινωνία αναμένει προτάσεις που να δίδουν λύσεις. Που να σπάνε το κατεστημένο. Που να προσφέρουν ελπίδα στον τόπο ότι μπορεί να ξεφύγει από τα στεγανά τα οποία τον κρατάνε αγκυλωμένο.

Στη διακήρυξη αρχών του «Άλματος» αναφέρονταν μεταξύ άλλων τα εξής: «Κεντρική επιδίωξή μας είναι η ριζική αναθέσμιση της χώρας με σκοπό τη δημιουργία μιας οικονομικά ευημερούσας, δίκαιης και αξιοπρεπούς κοινωνίας. Η Κύπρος χρειάζεται επανεκκίνηση εδώ και τώρα. Το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα, όπως έχει εξελικτικά στρεβλωθεί, συνιστά τροχοπέδη για την πρόοδο της χώρας».



Οι καθημερινές αντιπαραθέσεις και οι καβγάδες με άλλα κόμματα, μόνο στα προαναφερθέντα δεν οδηγούν. Οι πολίτες αναμένουν να ακούσουν με λεπτομέρεια πώς θα γίνει η ριζική αναθέσμιση της κοινωνίας. Πώς θα γίνει επανεκκίνηση της Κύπρου. Πώς θα γίνει αποτελεσματικό το κράτος, με στρατηγική στόχευση και αξιόπιστους θεσμούς.

Οι φανατικοί με Οδυσσέα, οι πολύ αγανακτισμένοι με τα κόμματα, οι έτοιμοι να τα τιμωρήσουν επιλέγοντας ό,τι να ‘ναι (όπως έπραξαν με τον Φειδία) είναι εύκολο να στραφούν στο «Άλμα». Υπάρχουν, όμως, χιλιάδες άλλοι, οι οποίοι κυρίως βρίσκονται στις 191.000 ψηφοφόρους της αποχής στις εκλογές του 2021. Πολλοί από αυτούς, θα μετρήσουν τα πάντα. Και θα αποφασίσουν μόνο αν αισθανθούν ασφάλεια ότι το νέο κίνημα είναι σοβαρό και δύναται να προσφέρει πραγματική αλλαγή σε όλους τους τομείς της ταλαιπωρημένης Κύπρου.

Αυτό από το οποίο θα κριθεί το «Άλμα» είναι κατά πόσο έχει τα φόντα να παρουσιάσει μια διαφορετική, πιο υγιή και πιο δίκαιη Κύπρο. Με προτάσεις. Με τοποθετήσεις επί καυτών θεμάτων. Συνδυάζοντας σύνεση και τόλμη. Διαφορετικά δεν θα κάνει άλμα στο μέλλον αλλά άλμα στο κενό.