Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε σε αίθουσα τοκετού στη Βραζιλία, όταν πατέρας λιποθύμησε τη στιγμή που η σύζυγός του γεννούσε με καισαρική τομή το δεύτερο παιδί τους.

Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο, καθώς το ζευγάρι είχε επιλέξει να καλύψει φωτογραφικά τη γέννα, και στη συνέχεια έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 18 Απριλίου, σε νοσοκομείο της πόλης Κρισιούμα, όταν ο Μαϊκόν Πεντρόζο κατέρρευσε ενώ παρακολουθούσε τη σύζυγό του, Μαριάνε Φελίπε, να φέρνει στον κόσμο τη δεύτερη κόρη τους. Τη στιγμή που κρατούσε το χέρι της, γιατρός έσπευσε να τον στηρίξει και να τον ξαπλώσει προσεκτικά στο πάτωμα, όπου έχασε τις αισθήσεις του.

Ο Πεντρόζο συνήλθε λίγο αργότερα, ωστόσο δεν θυμόταν τη στιγμή της γέννησης. «Δεν θυμάμαι τίποτα απολύτως από τη στιγμή που γεννήθηκε το μωρό», δήλωσε χαρακτηριστικά σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

👨‍🍼 O que era para ser apenas o nascimento de uma filha terminou com um susto para a família de Maicon Pedroso, em Criciúma (SC).

Το ζευγάρι είχε μεταβεί στο νοσοκομείο, όταν έσπασαν τα νερά της μητέρας. Οι γιατροί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε καισαρική τομή και, σύμφωνα με όσους βρίσκονταν στην αίθουσα, όλα κυλούσαν ομαλά. Οι φωτογράφοι Πατρίσια Φόγκελ και Βιβιάνε Μπόρχες, που κάλυπταν τη διαδικασία, ανέφεραν ότι το κλίμα ήταν ήρεμο και όλο, ιατρική ομάδα και γονείς, έδειχναν σίγουροι. Στη συνέχεια, στις 8:24 π.μ., την στιγμή που γεννήθηκε το μωρό, ο πατέρας λιποθύμησε. Οι δύο επαγγελματίες, που όπως δήλωσαν έχουν καταγράψει περισσότερους από 1.500 τοκετούς, σημείωσαν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που έβλεπαν άνδρα να χάνει τις αισθήσεις του σε αίθουσα τοκετού. Παρά την αναστάτωση, ο πατέρας συνήλθε γρήγορα και κατάφερε λίγο αργότερα να περάσει χρόνο με τη νεογέννητη κόρη του.

Viral το βίντεο στο διαδίκτυο -Τι σχολίασαν οι χρήστες των σόσιαλ



Το στιγμιότυπο από την αίθουσα τοκετού αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και συγκέντρωσε σχεδόν 19 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια. Πολλοί χρήστες αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ. «Οι γυναίκες δεν συνειδητοποιούν πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για τον πατέρα. Μείνε δυνατός, πολεμιστή!», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας. «Φανταστείτε να σας κόβονται επτά στρώματα δέρματος και ο σύζυγός σας να λέει στο παρασκήνιο: “Αλλά το πέρασα χειρότερα επειδή λιποθύμησα”», αστειεύτηκε άλλος. «Αν ήμουν η νοσοκόμα, δεν θα μπορούσα να σταματήσω να γελάω», σχολίασε τρίτος. Τέλος, κάποιος υποστήριξε ότι ίσως ο πατέρας θα έπρεπε να μην βρίσκεται στην αίθουσα τοκετού γράφοντας «Δεν θέλω να ακουστώ σκληρός, αλλά όπως έλεγε η γιαγιά μου, αυτός που δεν μπαίνει εμπόδιο είναι αυτός που βοηθάει περισσότερο».

