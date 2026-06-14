Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ συγκαλεί σήμερα το βράδυ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, στον απόηχο των νέων εξελίξεων γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν και των φημών ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδεχθεί βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης.

Η κίνηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη θα προχωρήσουν στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης.

Σύμφωνα με το Channel 12, ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για το περιεχόμενο της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι οι όροι του μνημονίου «θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν αποδεχθεί «βασικές απαιτήσεις» της Τεχεράνης, στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό στο Ισραήλ σχετικά με την κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του ανέφερε ότι η συμφωνία με το Ιράν «είναι προγραμματισμένο να υπογραφεί αύριο», δηλαδή σήμερα, Κυριακή.

Από την Πέμπτη, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τονίσει ότι η υπογραφή είναι ζήτημα ημερών (ακόμη και το Σαββατοκύριακο), η ημέρα άλλαζε συχνά, καθώς το Ιράν δήλωνε ότι οι υπογραφές μπορεί να καθυστερήσουν λίγο. Τέθηκε ακόμη από την Τεχεράνη ζήτημα ηλεκτρονικής υπογραφής με την επίσημη υπογραφή σε δεύτερο -αλλά όχι πολύ μακρινό- χρόνο.

Ο Μπαράκ Ραβίντ στο Axios πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα υπογράψουν ηλεκτρονικά (εξ αποστάσεως) το μνημόνιο κατανόησης που παρατείνει την εκεχειρία κατά 60 ημέρες, ανοίγει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και μιλά για επανέναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Και όμως το Ιράν επιμένει ότι δεν θα υπογραφεί τίποτα την Κυριακή: Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, διαψεύδει ότι το μνημόνιο θα υπογραφεί αύριο, αναφέροντας ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές «έχουν δηλώσει σαφώς ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και σίγουρα δεν θα υπογραφεί την Κυριακή».

«Η παράξενη επιμονή του Τραμπ να υπογραφεί η συμφωνία την Κυριακή αποτελεί δοκιμασία για την ομάδα διαπραγμάτευσης, καθώς συμπίπτει και με τα γενέθλια του Τραμπ [σημ. γίνεται 80 ετών]. Ορισμένοι παρατηρητές πιστεύουν ότι προσπαθεί να αξιοποιήσει συμβολικά αυτή την ευκαιρία και να τη μετατρέψει σε εκδήλωση προώθησης του εαυτού του» ανέφερε το Fars.

Στη σημερινή ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε αρχικά στη συμφωνία που είχε υπογράψει πριν από μια δεκαετία ο Μπαράκ Ομπάμα. Τόνισε ακόμη, ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν χέρια μετρητά – δεν θα ξαναδούμε δισεκατομμύρια σε «ζεστό χρήμα» προς την Τεχεράνη, γράφει.

Μετά την υπογραφή τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν για όλους, έγραψε ο Τραμπ, αν και δεν γίνεται λόγος για διόδια ή τέλη κάποιου τύπου.

Λαπίντ: Η πιθανολογούμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ισοδυναμεί με «πλήρη αποτυχία» του Νετανιάχου

Μέσω της πιθανολογούμενης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν επιτυγχάνεται κανένας από τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ – το καθεστώς της Τεχεράνης επιβιώνει, το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα υφίσταται και το Ιράν μπορεί να αναβιώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, δήλωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ.

Όπως υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, πρόκειται για «πλήρη αποτυχία» του πρωθυπουργού Νετανιάχου που «μετατρέπει το Ισραήλ σε προτεκτοράτο το οποίο λαμβάνει εντολές σχετικά με την εθνική του ασφάλεια».

Η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί «να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκλήθηκε από την αδυναμία του Νετανιάχου να μετατρέψει τα στρατιωτικά επιτεύγματα σε στρατηγικές επιτυχίες», δήλωσε ο Λαπίντ.

protothema.gr