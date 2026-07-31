Το Συμβούλιο Ειρήνης υπό τον Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα τη συμφωνία για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Ο οδικός χάρτης προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον σταδιακό αφοπλισμό της Χαμάς και των άλλων ένοπλων οργανώσεων, παράλληλα με τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι δέχτηκε τη συμφωνία αυτή, έναν «οδικό χάρτη» 15 σημείων. Το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει επισήμως, όμως ο ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ το χαρακτήρισε «απαράδεκτο».

Τα κυριότερα σημεία του σχεδίου είναι τα εξής:

– Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς θα σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους.

– Το χρονοδιάγραμμα και οι μηχανισμοί εφαρμογής του οδικού χάρτη θα καθοριστούν μέσα σε 14 ημέρες -διάστημα που μπορεί να παραταθεί- μετά την έγκριση του σχεδίου από όλες τις πλευρές.

– Η Εθνική Επιτροπής Διοίκησης της Γάζας (NCAG, παλαιστινιακό τεχνοκρατικό όργανο), θα μπει στη Λωρίδα της Γάζας και θα αναλάβει τα καθήκοντά της.

– Το πέρασμα από τη μία φάση στην άλλη θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή των δεσμεύσεων της προηγούμενης φάσης.

– Η εφαρμογή του σχεδίου θα επιτηρείται από μια Διεθνή Επιτροπή Επαλήθευσης (IVC), η οποία θα επιβλέπει επίσης τυχόν παραβιάσεις της συμφωνίας από τη μία ή την άλλη πλευρά.

– Η Λωρίδα της Γάζας θα κυβερνάται με βάση την αρχή «μίας και μοναδικής αρχής, ενός νόμου και ενός όπλου». Η NCAG θα λειτουργεί με βάση τους παλαιστινιακούς νόμους και τα διεθνή πρότυπα.

– Οι αστυνομικοί που θα εκπαιδευτούν θα ενσωματωθούν στις υπάρχουσες αστυνομικές μονάδες, αφού όλο το προσωπικό της υπηρεσίας αυτής περάσει από έλεγχο εις βάθος. Σε όσους αποκλειστούν θα προταθούν άλλες θέσεις στον δημόσιο τομέα. Όλα τα όπλα της αστυνομίας θα τεθούν υπό την ευθύνη της NCAG.

– Θα ξεκινήσει μια διαδικασία αφοπλισμού της Χαμάς και αποθήκευσης των βαρέων όπλων της, θα διαλυθούν οι εγκαταστάσεις στρατιωτικής παραγωγής, οι αποθήκες όπλων και οι σήραγγες.

– Η διαδικασία αυτή θα υλοποιηθεί σταδιακά από τη NCAG, με βάση το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.

– Η διαδικασία αυτή συνδέεται με τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τις ζώνες που ελέγχουν ακόμη στη Γάζα, καθώς και με τη διάλυση των ενόπλων οργανώσεων.

– Κανένα όπλο δεν θα δοθεί στο Ισραήλ ή σε μη παλαιστινιακούς οργανισμούς.

– Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, μόνο η NCAG θα μπορεί να έχει, να αποθηκεύει ή να ελέγχει όπλα στη Γάζα.

– Θα υπογραφεί μια συμφωνία «κοινωνικής ειρήνης» για να μπει τέλος στις ενδοπαλαιστινιακές αντιπαραθέσεις, να αποφευχθούν τα αντίποινα, οι επιδείξεις δύναμης ή οι ένοπλες διαδηλώσεις.

– Η προσωρινή Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), θα αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας για να χωρίζει τις ισραηλινές δυνάμεις από τις ζώνες που ελέγχει η NCAG.

– Η ISF θα επιτηρεί την κατάπαυση του πυρός, θα εκπαιδεύσει την παλαιστινιακή αστυνομία, θα εγγυηθεί την προστασία και τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας και των τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας και θα στηρίζει τη NCAG.

– Η ISF δεν θα έχει αστυνομικά καθήκοντα, ούτε κάποια αποστολή απέναντι στην παλαιστινιακή κοινωνία.

protothema.gr