Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες και να ξεκινήσει την επιστροφή του στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη Washington Post που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η εξέλιξη που ανακουφίζει τα περίπου 4.500 μέλη του πληρώματος μετά από 10 μήνες ανάπτυξης, θα μειώσει τη διαθέσιμη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή, την ώρα που οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο.

Το Ford είναι ένα από τα τρία αεροπλανοφόρα που επιχειρούν στην περιοχή, μαζί με τα USS George H.W. Bush και USS Abraham Lincoln.

Ενώ το Ford βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, τα Lincoln και Bush επιχειρούν στην Αραβική Θάλασσα, επιβάλλοντας τον αμερικανικό αποκλεισμό σε πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο ή εμπορεύματα από ιρανικά λιμάνια.

