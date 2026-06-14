Δεν υπάρχει ενιαίο ευρωπαϊκό φορολογικό καθεστώς στα κράτη – μέλη για τα κρυπτονομίσματα, παρά το γεγονός ότι η ΕΕ έχει ενοποιήσει μεγάλο μέρος της ρύθμισης των crypto μέσω του πλαισίου MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation).

Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι υπάρχουν κράτη με χαμηλούς και κράτη με ψηλούς φορολογικούς συντελεστές. Η Κύπρος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της αγοράς μετά την εισαγωγή ειδικού καθεστώτος φορολόγησης crypto από το 2026, με συντελεστή 8% στα σχετικά κέρδη και το ποσοστό αυτό είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα κρυπτονομίσματα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 2009 και μπήκαν στη ζωή του ευρύτερου κοινού περίπου την περίοδο 2013-2017, ενώ η μαζική δημοσιότητα ήρθε το 2020-2021.

Οι περισσότερες κυβερνήσεις τα αντιμετωπίζουν ως κεφαλαιακά περιουσιακά στοιχεία και όχι ως επίσημο νόμισμα. Αυτό σημαίνει ότι, από φορολογική άποψη, η κατοχή κρυπτονομισμάτων θεωρείται αντίστοιχη με την κατοχή μετοχών ή ομολόγων και όχι μετρητών, με αποτέλεσμα οι σχετικοί φόροι να επιβάλλονται ανάλογα.

Έτσι, ένας επενδυτής που πραγματοποιεί κέρδη €100.000 από Bitcoin μπορεί να πληρώσει μηδενικό φόρο σε ορισμένες χώρες, ενώ σε άλλες να κληθεί να καταβάλει δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Η εικόνα αυτή έχει οδηγήσει σε αυξημένη κινητικότητα και σε συζητήσεις για πιθανό φορολογικό ανταγωνισμό εντός της Ευρώπης.

Τι άλλαξε στην Κύπρο

Η φορολογία κρυπτονομισμάτων στην Κύπρο έχει αλλάξει ουσιαστικά από την 1η Ιανουαρίου 2026. Για πρώτη φορά εισάγεται ειδικό καθεστώς φορολόγησης για κρυπτοστοιχεία (crypto assets), όπως Bitcoin και Ethereum, με ενιαίο συντελεστή 8% επί των πραγματοποιημένων κερδών.

Το νέο καθεστώς φορολογίας κρυπτονομισμάτων στην Κύπρο παρέχει σαφήνεια, αλλά επιβάλλει συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς τις ζημιές. Από 1.1.2026, η φορολογία κρυπτονομισμάτων στην Κύπρο προβλέπει ενιαίο συντελεστή 8% επί των καθαρών πραγματοποιημένων κερδών.

Φορολογούνται κέρδη από: Πώληση κρυπτονομίσματος, ανταλλαγή κρυπτονομίσματος με άλλο κρυπτονομίσμα, χρήση κρυπτονομίσματος ως μέσο πληρωμής, δωρεά κρυπτονομίσματος. Οι ζημιές: συμψηφίζονται μόνο με κέρδη από κρυπτονομίσματα, μόνο εντός του ίδιου φορολογικού έτους, δεν μεταφέρονται σε επόμενα έτη, δεν συμψηφίζονται με άλλα είδη εισοδήματος.

Σε σύγκριση με πολλές άλλες δικαιοδοσίες, η Κύπρος προσφέρει: Χαμηλό ενιαίο συντελεστή 8% επί πραγματοποιημένων κερδών από κρυπτονομίσματα, καμία φορολόγηση μη πραγματοποιημένων (unrealised) κερδών, σαφές και ρητό νομοθετικό πλαίσιο.

– Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% στα κέρδη κεφαλαίου από κρυπτονομίσματα. Το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας προετοιμάζει νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τους επόμενους μήνες, καθώς στόχος είναι να ενταχθούν τα κρυπτονομίσματα στον φορολογικό κώδικα της χώρας. Σύμφωνα με ότι έχει δημοσιευτεί μέχρι τώρα, στο κυβερνητικό σχέδιο, θα υπάρχει η πρόνοια ότι τα πρώτα 500 ευρώ κερδών θα είναι αφορολόγητα.

Φιλικές χώρες στους κατόχους

Να δούμε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Στη Γερμανία τα κρυπτονομίσματα θεωρούνται ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία και όχι μετοχές ή χρηματοοικονομικοί τίτλοι. Η φορολόγηση εξαρτάται κυρίως από το πόσο καιρό διακρατούνται.

Αν κρατήσει κάποιος το crypto για περισσότερο από 12 μήνες, το κέρδος από την πώληση είναι γενικά 100% αφορολόγητο, ανεξάρτητα από το ύψος του κέρδους. Αυτό είναι ένα από τα πιο ευνοϊκά καθεστώτα στην Ευρώπη. Αντίθετα, τα βραχυπρόθεσμα κέρδη μπορεί να φορολογηθούν εφόσον υπερβαίνουν το προβλεπόμενο ετήσιο αφορολόγητο όριο.

Η Πορτογαλία παραμένει μία από τις πιο φιλικές χώρες της Ευρώπης για μακροπρόθεσμους επενδυτές σε crypto, αλλά δεν είναι πλέον το «φορολογικό καταφύγιο» που ήταν πριν το 2023. Τα κέρδη είναι γενικά αφορολόγητα (0%) για ιδιώτες επενδυτές. Αν πουλήσει ο κάτοχος μέσα σε 365 ημέρες, τα κέρδη φορολογούνται με 28% φόρο κεφαλαιακών κερδών.

Η Ελβετία θεωρείται επίσης μία από τις πιο ευνοϊκές χώρες στον κόσμο για κατόχους κρυπτονομισμάτων, αλλά δεν είναι εντελώς «αφορολόγητη». Η Ελβετία θεωρείται ένας από τους κορυφαίους φορολογικούς προορισμούς για επενδυτές κρυπτονομισμάτων και συχνά αποκαλείται «Crypto Valley», καθώς φιλοξενεί σημαντικές εταιρείες και έργα του κλάδου, όπως Bitcoin Suisse και Ethereum.

Οι ιδιώτες επενδυτές στην Ελβετία δεν καταβάλλουν, κατά κανόνα, φόρο υπεραξίας για τα κέρδη από την πώληση κρυπτονομισμάτων. Τα crypto θεωρούνται μέρος της περιουσίας και δηλώνονται κάθε χρόνο στην ετήσια φορολογική δήλωση. Επιβάλλεται φόρος περιουσίας που έχει το κάθε καντόνι, ο οποίος συνήθως κυμαίνεται περίπου από 0,05% έως 1%, ανάλογα με το καντόνι και το ύψος της περιουσίας.

Υψηλότερη φορολογία

Στη Γαλλία, τα κρυπτονομίσματα φορολογούνται αρκετά πιο αυστηρά σε σχέση με τη Γερμανία. Τα κέρδη από πώληση crypto σε ευρώ (ή χρήση crypto για αγορά αγαθών/υπηρεσιών) φορολογούνται με τον λεγόμενο PFU (flat tax). Για το 2026, ο συντελεστής αναφέρεται ως 31,4% (12,8% φόρος εισοδήματος + 18,6% κοινωνικές εισφορές).

Στην Ιταλία η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων έχει γίνει σημαντικά αυστηρότερη. Τα κέρδη από κρυπτονομίσματα («crypto-assets») φορολογούνται γενικά με 33% για φυσικά πρόσωπα από το 2026, αυξημένα από το προηγούμενο 26%.

Η Ισπανία είναι από τις χώρες της Ευρώπης με σχετικά υψηλή φορολόγηση των κερδών από κρυπτονομίσματα. Για το 2026, οι συντελεστές είναι γενικά: 19% για τα πρώτα €6.000 κέρδους, 21% για το τμήμα από €6.000 έως €50.000, 23% για το τμήμα από €50.000 έως €200.000, 27% για το τμήμα από €200.000 έως €300.000, 30% για το τμήμα άνω των €300.000 Οι συντελεστές εφαρμόζονται κλιμακωτά, όχι σε ολόκληρο το ποσό.

Η ιδιομορφία της Ολλανδίας

Η Ολλανδία εφαρμόζει ένα ιδιόμορφο φορολογικό καθεστώς για τα κρυπτονομίσματα, καθώς οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να φορολογούνται ανεξάρτητα από το αν έχουν προχωρήσει σε πώληση των ψηφιακών τους περιουσιακών στοιχείων ή όχι.

Στην πράξη, ακόμη και η απλή κατοχή κρυπτονομισμάτων μπορεί να επιβαρύνεται φορολογικά, καθώς οι αρχές υπολογίζουν τεκμαρτή απόδοση επί των περιουσιακών στοιχείων, σαν να είχαν ρευστοποιηθεί και αποδώσει κέρδος.

Πιο αυστηρή η Εσθονία στην ΕΕ – Φορολόγηση έως 25%

Η Σλοβενία ήταν για πολλά χρόνια από τις πιο φιλικές χώρες στην Ευρώπη για τους επενδυτές crypto. Ωστόσο, από το 2026 φαίνεται ότι έχει εισαχθεί νέο καθεστώς φορολόγησης. Επιβάλλεται ενιαίος φόρος 25% στα καθαρά κέρδη από crypto για φυσικά πρόσωπα.

Στην ομάδα των βαλτικών χωρών, στη Λιθουανία, η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων θεωρείται σχετικά απλή σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες της ΕΕ. Τα κέρδη από πώληση ή ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων φορολογούνται γενικά με 15%.

Σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ υψηλών μη μισθολογικών εισοδημάτων, μπορεί να εφαρμοστεί συντελεστής 20% αντί για 15%. Στη Λετονία η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων το 2026 είναι αρκετά ξεκάθαρη σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ. Βασικός κανόνας είναι ότι τα crypto θεωρούνται κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία.

Τα κέρδη από πώληση, ανταλλαγή ή χρήση crypto φορολογούνται με 25,5% φόρο κεφαλαιακών κερδών. Η Εσθονία θεωρείται πλέον μία από τις πιο αυστηρές χώρες της Ευρώπης για ιδιώτες επενδυτές crypto, παρά τη φήμη της ως φιλικής προς την τεχνολογία. Τα κέρδη από κρυπτονομίσματα φορολογούνται με τον κανονικό φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο οποίος είναι 22%. Δεν υπάρχει απαλλαγή λόγω μακροχρόνιας κατοχής (όπως στη Γερμανία ή την Πορτογαλία).