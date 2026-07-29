«Σειρά» της Ουάσινγκτον να χτυπήσει το Ιράν, μετά τη χθεσινή επίθεση στην Ιορδανία, δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Επειδή είναι η σειρά μας να τους χτυπήσουμε. Ξέρουν ότι έρχεται. Μας ζητούν να μην το κάνουμε», ανέφερε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, σημειώνοντας ότι και οι πέντε πύραυλοι που εκτόξευσε το Ιράν καταρρίφθηκαν.

Trump on Iran: “Now it’s our turn to hit them. We will carry out very harsh strikes.



They know this is coming. They are asking us not to do it, but, you know, last night they tried to fire at us.” pic.twitter.com/QVU78TKYAS July 29, 2026

Ο Τραμπ πρόσθεσε επίσης ότι ενημερώθηκε για την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε δεξαμενόπλοια ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου.

«Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία κάποια στιγμή», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στις διπλωματικές προσπάθειες με το Ιράν.

Από την πλευρά τους, Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως ορκιστεί ότι εάν οι ΗΠΑ βομβαρδίσουν την Τεχεράνη ή κρίσιμες ιρανικές υποδομές, το Ιράν θα απαντήσει εκτοξεύοντας πυραύλους στο Τελ Αβίβ, κάτι που έχει αποφύγει να κάνει από την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών.

Επιπλέον, δήλωσε ότι «θα ήθελα το Κογκρέσο να προσθέσει τους δασμούς για το Ιράν στο νομοσχέδιο για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας».

iefimerida.gr

