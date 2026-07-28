Ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου δύο ώρες η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, την Τρίτη στον Λευκό Οίκο. Αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως είχε συμβεί νωρίτερα και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι (Volodymyr Zelenskyy), έτσι και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου (Benjamin Netanyahu) εισήλθε στον Λευκό Οίκο από την πλαϊνή είσοδο.

Η συνάντηση έγινε χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων.

Σε σχόλιό της στο X η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, επισήμανε ότι η συνάντηση ήταν «θετική και παραγωγική».

President Trump has concluded his meetings in the Oval Office with President Zelenskyy and Prime Minister Netanyahu. Both meetings were positive and productive! — Karoline Leavitt (@PressSec) July 28, 2026

Με τον ίδιο τρόπο χαρακτήρισε και τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι που ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν από αυτή με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Και η συνάντηση με τον Ζελένσκι ήταν κεκλεισμένων των θυρών.

Στη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου ήταν ακόμη παρόντες ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενώ η υποστήριξη στο εσωτερικό του Ισραήλ προς τον Νετανιάχου για τον πόλεμο κατά του Ιράν – τον οποίο ο ίδιος υποστήριζε επί μακρόν και ξεκίνησε σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες – έχει μειωθεί, ενώ η στήριξη για τη στρατιωτική επιχείρηση της κυβέρνησής του στη Λωρίδα της Γάζας έχει μειωθεί. Ο Νετανιάχου, ο οποίος ηγείται της πιο δεξιάς κυβέρνησης στην ιστορία της χώρας του, βρίσκεται επίσης αντιμέτωπος με εκλογές τον Οκτώβριο.

Η συνάντηση είναι η πρώτη τους δια ζώσης από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου. Οι σχέσεις του Νετανιάχου με τον Τραμπ —τον οποίο έχει αποκαλέσει επανειλημμένα «τον μεγαλύτερο φίλο που είχε ποτέ το κράτος του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο»— φαίνεται επίσης να έχουν διαταραχθεί.

Υπενθυμίζεται ότι το Axios μετέδωσε τον περασμένο μήνα ότι ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «τρελό» κατά τη διάρκεια μιας έντονης τηλεφωνικής συνομιλίας. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε την ακρίβεια του δημοσιεύματος σε συνέντευξή του στη New York Post. «Ήμουν κάπως ενοχλημένος με τις συνεχείς συγκρούσεις του με τον Λίβανο», δήλωσε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε τη Δευτέρα (27/7), ενώ επέβαινε στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One), σχετικά με την κριτική που άσκησε ο Νετανιάχου στην απόφασή του να πωλήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία, ο Τραμπ δήλωσε: «Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να πουλάμε».

Ερωτηθείς εάν ο ίδιος και ο Νετανιάχου έχουν την ίδια στάση όσον αφορά το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Έχουμε μια μικρή διαφορά, αλλά οι θέσεις μας είναι αρκετά κοντά».

Ο Νετανιάχου δήλωσε κατά την έναρξη συνεδρίασης του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου την Κυριακή (26/7) ότι ο ίδιος και ο Τραμπ θα συζητούσαν την κατάσταση του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος δεν παρουσιάζει σημάδια επίλυσης.

Ερωτηθείς σχετικά με τη διαφωνία ανέφερε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ έχουν ενίοτε «τακτικές διαφωνίες». «Πάντα βρίσκουμε τρόπο να τις επιλύουμε και το κάνουμε ως στενοί φίλοι», είπε.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε επίσης εν μέσω έντονου ελέγχου από νομοθέτες σχετικά με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στον πόλεμο, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ τον ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου. Τις τελευταίες ημέρες σκοτώθηκαν τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου στους 18.

cnn.gr, protothema.gr