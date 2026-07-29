Μια απίστευτη περιπέτεια έζησαν ένας πιλότος και ο 16χρονος ανιψιός του στην Καλιφόρνια, όταν το μονοκινητήριο αεροπλάνο υπέστη βλάβη στον κινητήρα λίγο μετά την απογείωσή του.

Το αεροσκάφος τύπου Piper PA-28 είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο John Wayne, αλλά περίπου πέντε λεπτά αργότερα ο κινητήρας άρχισε να παρουσιάζει σοβαρή δυσλειτουργία.

«Περίπου πέντε λεπτά μετά την απογείωση, το αεροπλάνο επιβράδυνε, ο έλικας σταδιακά έχασε στροφές και το σκάφος άρχισε να τρέμει», δήλωσε ο 16χρονος Γκρίφιν Μπρέμνερ, ο οποίος βρισκόταν στο αεροπλάνο. «Ο θείος μου με κοίταξε και μου είπε: “Γκρίφιν, ο κινητήρας χαλάει. Προσγειωνόμαστε στην παραλία”».

Pilot with his teen nephew take an unexpected visit to the beach after being forced to make an emergency landing at Huntington Beach in California.



The pair took off from John Wayne Airport when the engine broke down at about 1,000 feet, just 5 minutes after takeoff.



"When that… pic.twitter.com/ARUevW0E4T — Collin Rugg (@CollinRugg) July 28, 2026

Ο έμπειρος χειριστής κατάφερε να προσγειώσει το αεροπλάνο με απόλυτη ασφάλεια στην αμμώδη παραλία του Huntington State Beach, χωρίς να σημειωθεί κανένας τραυματισμός.

Η ψυχραιμία έσωσε τον πιλότο και τον 16χρονο

Εκμεταλλευόμενος τους ήπιους ανέμους και την ταχύτητα ολίσθησης του αεροπλάνου, ο πιλότος, με απόλυτη ψυχραιμία εντόπισε ένα ελεύθερο σημείο στην αμμώδη ακτή.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε ομαλά σε μια ζώνη ανάμεσα στο πάρκινγκ και τη θάλασσα, η οποία ήταν ευτυχώς σχεδόν άδεια από λουόμενους. Το αεροπλάνο δεν υπέστη ούτε οπτικές φθορές, ενώ οι δύο επιβαίνοντες βγήκαν εντελώς αλώβητοι.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας του Huntington Beach και άλλα συνεργεία πρώτων βοηθειών, αποκλείοντας περιμετρικά την περιοχή. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ξεκίνησε επίσημη έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της αιφνίδιας βλάβης στον κινητήρα.

iefimerida.gr