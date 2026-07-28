Τα δικαιώματα των επιβατών που ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχουν προστασία στους ταξιδιώτες σε περιπτώσεις ακύρωσης ή καθυστέρησης δρομολογίων, άρνησης επιβίβασης και απώλειας αποσκευών, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, οι επιβάτες μπορούν να υποβάλουν αξίωση όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη διάρκεια ταξιδιών με αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο, πούλμαν ή πλοίο.

Το τι δικαιούται να διεκδικήσει ένας επιβάτης εξαρτάται από το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί και από το εάν το ταξίδι πραγματοποιείται προς, από ή εντός της ΕΕ.

Στις αεροπορικές μεταφορές καλύπτονται, μεταξύ άλλων, η ακύρωση ή η καθυστέρηση πτήσης, η απώλεια πτήσης ανταπόκρισης, η άρνηση επιβίβασης και οι περιπτώσεις υπεράριθμων κρατήσεων.

Για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τα δικαιώματα αφορούν, μεταξύ άλλων, την ακύρωση ή την καθυστέρηση δρομολογίου. Στις μετακινήσεις με λεωφορείο ή πούλμαν περιλαμβάνονται περιπτώσεις όπως η αναχώρηση πριν από την προγραμματισμένη ώρα.

Στις θαλάσσιες μεταφορές καλύπτονται, μεταξύ άλλων, η απώλεια αποσκευών και ο τραυματισμός κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Πώς υποβάλλεται μια αξίωση

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι επιβάτες που επιθυμούν να υποβάλουν αξίωση για καθυστέρηση, ακύρωση ή πρόβλημα με τις αποσκευές τους πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία.

Πρώτο βήμα είναι η επικοινωνία με την ταξιδιωτική εταιρεία από την οποία αγοράστηκε το εισιτήριο, με τη συμπλήρωση του εντύπου παραπόνων που παρέχει η ίδια.

Εάν ο επιβάτης δεν λάβει απάντηση εντός ενός μηνός από σιδηροδρομική εταιρεία, δύο μηνών από αεροπορική εταιρεία ή θαλάσσιο μεταφορέα ή τριών μηνών από εταιρεία λεωφορείων ή πούλμαν, μπορεί να απευθυνθεί στην αρμόδια εθνική Αρχή της χώρας όπου συνέβη το περιστατικό.

Το ίδιο μπορεί να πράξει εάν δεν μείνει ικανοποιημένος από την απάντηση της εταιρείας.

Οι επιβάτες μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή της χώρας τους, προκειμένου να λάβουν βοήθεια και συμβουλές.

Εάν η διαφορά δεν επιλυθεί, μπορούν να προσφύγουν σε εξωδικαστική διαδικασία ή σε φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται μόνο σε κατοίκους της ΕΕ.

Δικαιώματα επιβατών με αναπηρία

Οι επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις αεροπορικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και στις μετακινήσεις με λεωφορείο ή πούλμαν, όπως κάθε άλλος επιβάτης.

Δικαιούνται επίσης δωρεάν βοήθεια στους τερματικούς σταθμούς και εντός των μέσων μεταφοράς.

Εάν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους έχουν παραβιαστεί, μπορούν να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία για την υποβολή αξίωσης.

Τι αλλάζει με τους νέους κανόνες

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι τον Ιούλιο του 2026 η ΕΕ ενέκρινε αναθεωρημένους κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, στο πλαίσιο της πρώτης μεγάλης αναμόρφωσης του σχετικού πλαισίου εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στο να καταστήσουν τα αεροπορικά ταξίδια απλούστερα και δικαιότερα. Μεταξύ άλλων, προβλέπουν ότι τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα κάθονται δίπλα στον ενήλικα που τα συνοδεύει χωρίς επιπλέον χρέωση.

Προβλέπεται επίσης σαφέστερη ενημέρωση, πριν από την κράτηση, για τα επιτρεπόμενα όρια αποσκευών και τις πιθανές χρεώσεις.

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες διεκδίκησης αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων, καθώς και καλύτερη υποστήριξη και μεταφορά με εναλλακτικό δρομολόγιο όταν μια πτήση ακυρώνεται ή καθυστερεί σημαντικά.

Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία των επιβατών σε ταξίδια με ανταπόκριση και των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, ιδίως σε σχέση με τον εξοπλισμό κινητικότητας.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ το καλοκαίρι του 2027. Μέχρι τότε, οι επιβάτες εξακολουθούν να καλύπτονται από το υφιστάμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η Κομισιόν παραπέμπει, τέλος, στην εφαρμογή «Τα δικαιώματά σας ως επιβάτη», η οποία διατίθεται για συσκευές Android και iOS.

ΚΥΠΕ