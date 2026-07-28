Το τρίτο μετάλλιο για την Κύπρο στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης ήρθε από την Ενόργανη Γυμναστική, με τον Νεόφυτο Κυριάκου να ανεβαίνει στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Άλμα, χαρίζοντας ακόμη μία μεγάλη επιτυχία στην κυπριακή αποστολή.
Κοινοπολιτειακοί: Τρίτωσε το καλό για την Κύπρο – Χάλκινος ο Νεόφυτος Κυριάκου στο άλμα!
ΣΧΟΛΙΑ
Προβολή σχολίων
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Κοινοπολιτειακοί Αγώνες: Έχασε το μετάλλιο για 50 χιλιοστά ο Μάριος Γεωργίου (βίντεο)
26 Ιουλίου, 2026
TOP STORIES
Τα τέσσερα σημαντικά που κρατάμε από τον πρώτο κύκλο χωριστών επαφών Γκουτέρες στην Κύπρο
28 Ιουλίου, 2026
Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας στη Λάρνακα – Σωρεία καταγγελιών για απάτη εναντίον του – Αντιμέτωπος με δέκα αδικήματα
28 Ιουλίου, 2026