Τραμπ: Αν δεν ήμουν Πρόεδρος το Ισραήλ δεν θα υπήρχε – «Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου πει τι κάνει το Ιράν» – Όσα είπε πριν από τη συνάντηση με τον Νετανιάχου ΔΙΕΘΝΗ newsroom