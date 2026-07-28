Το τρίτο μετάλλιο για την Κύπρο στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης ήρθε από την Ενόργανη Γυμναστική, με τον Νεόφυτο Κυριάκου να ανεβαίνει στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Άλμα, χαρίζοντας ακόμη μία μεγάλη επιτυχία στην κυπριακή αποστολή.

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