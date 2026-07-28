Την ανάγκη διατήρησης ισχυρών κεφαλαίων και επαρκών αποθεμάτων ρευστότητας στον χρηματοοικονομικό τομέα υπογραμμίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), εν μέσω αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας και γεωπολιτικών και οικονομικών εντάσεων.

Η επισήμανση περιλαμβάνεται στην ετήσια Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας για το 2025, την οποία δημοσίευσε την Τρίτη η ΚΤΚ.

Η έκθεση καταγράφει τις εξελίξεις και τους κυριότερους μεσοπρόθεσμους κινδύνους που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Κύπρο. Παράλληλα, αξιολογεί τους παράγοντες που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος απέναντι σε ενδεχόμενες δυσμενείς εξελίξεις.

Παρουσιάζει, επίσης, τις αποφάσεις μακροπροληπτικής πολιτικής και τις υπόλοιπες δράσεις που λαμβάνει η ΚΤΚ για τη διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, η προσέγγιση της έκθεσης είναι προληπτική και αποσκοπεί στην έγκαιρη αναγνώριση και αξιολόγηση δυνητικών κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται οι πιθανές επιπτώσεις ακραίων αλλά εύλογων σεναρίων στο χρηματοοικονομικό σύστημα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προδικάζεται η εκδήλωση κρίσεων.

Η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας και Εξυγίανσης της ΚΤΚ, Πάνη Καραμάνου, ανέφερε ότι οι γεωπολιτικές και οικονομικές εντάσεις, σε συνδυασμό με την αυξημένη παγκόσμια αβεβαιότητα, επηρεάζουν τις προοπτικές για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

«Συνεπώς, η διατήρηση ισχυρών κεφαλαίων και επαρκών αποθεμάτων ρευστότητας είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα», σημείωσε.

Τόνισε, παράλληλα, ότι η συστηματική ενσωμάτωση των γεωπολιτικών, μακροοικονομικών, κλιματικών και κυβερνοκινδύνων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και η ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.