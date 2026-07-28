Στις 27/7 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν 4 επιβάτες με Βρετανική υπηκοότητα, πριν την αναχώρηση του με προορισμό το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου, με τις αποσκευές τους να περιέχουν μεγάλες ποσότητες καπνού για στριφτό τσιγάρο, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα:

στην αποσκευή μίας επιβάτιδας εντοπίστηκαν συνολικά 640 συσκευασίες των 50 γραμμαρίων η κάθε μία (συνολικά 32 κιλά).

στην αποσκευή άλλης επιβάτιδας εντοπίστηκαν συνολικά 650 συσκευασίες των 50 γραμμαρίων η κάθε μία (συνολικά 32 κιλά και 500 γραμμάρια).

στην αποσκευή τρίτου επιβάτη εντοπίστηκαν συνολικά 596 συσκευασίες των 50 γραμμαρίων η κάθε μία (συνολικά 29 κιλά και 800 γραμμάρια).

στην αποσκευή επιβάτη εντοπίστηκαν συνολικά 621 συσκευασίες των 50 γραμμαρίων η κάθε μία (συνολικά 31 κιλά και 50 γραμμάρια).

Οι 4 επιβάτες συνελήφθηκαν για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενο τους (συνολικά 125 κιλά και 350 γραμμάρια καπνού) κατασχέθηκαν. Σήμερα οδηγήθηκαν και οι 4 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα 4ήμερης κράτησης τους.

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