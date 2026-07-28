Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγο μετά το μεσημέρι στη Λευκωσία, με αποτέλεσμα ένας μοτοσικλετιστής να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 13:30 στην περιοχή φώτα του Γάλλου Πρέσβη στη διασταύρωση της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού και της Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως.

Στο τροχαίο, του οποίου οι συνθήκες διερευνώνται από την Αστυνομία, εμπλέκεται μοτοσικλέτα.

Μετά το ατύχημα κλήθηκε ασθενοφόρο και ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τις πρώτες αναφορές να θέλουν η κατάστασή του να βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Οι εξετάσεις για το περιστατικό συνεχίζονται.