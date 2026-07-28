Αγόρασαν τροχήλατα τραπεζάκια απόθεσης και μεταφοράς ιατρικού εξοπλισμού, πλην όμως αυτά δεν κυλούν και οι ασθενείς αναγκάζονται να τα μεταφέρουν στα χέρια. Το απίστευτο γεγονός καταγγέλλουν ασθενείς και συγγενικά τους πρόσωπα, που υποστηρίζουν ότι τα ατομικά αυτά τραπεζάκια νοσοκομειακής χρήσης στα οποία ασθενείς έχουν τοποθετημένο εξοπλισμό αιμοκάθαρσης, μεταγγίσεων ή άλλων νοσηλευτικών αναγκών τους, έχουν παραληφθεί με πρόβλημα στα τροχάκια τους που εμποδίζουν την κίνηση τους.

Συνεπεία της δυσλειτουργίας αυτής, καταγγέλλουν, οι ασθενείς που έχουν αυτό τον εξοπλισμό κατά την διάρκεια της νοσηλείας ή της θεραπείας τους, αναγκάζονται να μεταφέρουν φορτωμένοι στα χέρια τα ειδικά αυτά τραπεζάκια, αφού δεν μπορούν να τα κυλούν.

Τις καταγγελίες επιβεβαίωσε και ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ο οποίος δήλωσε σήμερα στον «Φ» ότι έγινε και ο ίδιος τις τελευταίες μέρες δέκτης μαζικών παραπόνων συγγενών ασθενών για την ασυνήθιστη αυτή δυσλειτουργία ιατρικού εξοπλισμού.

Ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι προβαίνει ήδη σε διαβήματα προς τον ΟΚΥπΥ για το πρόβλημα, με στόχο να διευθετηθεί τάχιστα η αλλαγή των προβληματικών αυτών τροχήλατων τραπεζιών στο Νοσοκομείο Πάφου, αλλά και να διερευνηθεί πώς κατέληξε στο νοσηλευτήριο μια προβληματική παρτίδα εξοπλισμού χωρίς να γίνει εγκαίρως αντιληπτό το πρόβλημα.