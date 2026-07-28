Σε πολιτιστικό φαινόμενο εξελίσσεται η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, περίπου δέκα ημέρες μετά την κυκλοφορία της στις κινηματογραφικές αίθουσες, προκαλώντας όχι μόνο συζητήσεις γύρω από το ομηρικό έπος, αλλά και αυξημένο ενδιαφέρον για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «The Independent», οι αναζητήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη φράση «learn Greek» αυξήθηκαν κατά 5.000% μέσα σε δύο εβδομάδες, καθώς η προσμονή για την ταινία κορυφωνόταν.

Η παραγωγή σημειώνει, παράλληλα, μεγάλη εμπορική επιτυχία, με τις παγκόσμιες εισπράξεις της να ξεπερνούν τα 640 εκατ. δολάρια μέσα σε μόλις εννέα ημέρες. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, γεγονός που συνέβαλε στο έντονο ενδιαφέρον του κινηματογραφικού κοινού.

Η επιτυχία της αποδίδεται, ωστόσο, και στη διαχρονική απήχηση του ομηρικού έπους, το οποίο συντέθηκε πριν από περίπου 3.000 χρόνια και εξακολουθεί να επηρεάζει τη λογοτεχνία και τον δυτικό πολιτισμό.

Η Μάντελιν Ίνος, ειδική στις γλωσσικές τάσεις στην πλατφόρμα Preply, επισήμανε ότι η «Οδύσσεια» του Ομήρου γράφτηκε στα αρχαία ελληνικά, τα οποία διαφέρουν σημαντικά από τη γλώσσα που ομιλείται σήμερα στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε στους «Times», η μελέτη των αρχαίων ελληνικών επιτρέπει στους αναγνώστες να προσεγγίσουν το πρωτότυπο ομηρικό κείμενο και τον ευρύτερο κλασικό κόσμο, ενώ η εκμάθηση των νέων ελληνικών προσφέρει τη δυνατότητα επαφής με τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και επικοινωνίας με τους σημερινούς ομιλητές της γλώσσας.

Κατά την ίδια, η ταινία άναψε μια σπίθα ενδιαφέροντος, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε βαθύτερη κατανόηση της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Defy the Gods. Watch the New Trailer for Christopher Nolan's The Odyssey and experience the film in theaters 7 17 26. pic.twitter.com/Ve6wUGxw3P — The Odyssey Movie (@odysseymovie) May 5, 2026

Άνοδος και στις πωλήσεις του ομηρικού έπους

Η κινηματογραφική επιτυχία φαίνεται να έχει ενισχύσει και το ενδιαφέρον για το ίδιο το έργο του Ομήρου. Σχεδόν 40.000 αντίτυπα της «Οδύσσειας» έχουν πωληθεί στη Βρετανία μέσα στο 2026, αριθμός αυξημένος κατά 70% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παρά τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, η μεταφορά του έπους στη μεγάλη οθόνη προκάλεσε αντιδράσεις από μελετητές και γνώστες της κλασικής αρχαιότητας, ήδη από τη δημοσιοποίηση των πρώτων εικόνων και των κινηματογραφικών τρέιλερ.

Μέρος της κριτικής επικεντρώθηκε στις ενδυματολογικές επιλογές και στη χρήση σύγχρονων αγγλικών εκφράσεων. Μεταξύ άλλων, σχολιάστηκε η εμφάνιση ανδρικών χαρακτήρων με παντελόνια, τα οποία θεωρήθηκαν αναχρονιστικά, καθώς και η χρήση της λέξης «dad» αντί του πιο επίσημου «father».

Άλλοι μελετητές υπερασπίστηκαν τις επιλογές του Νόλαν, σημειώνοντας ότι η «Οδύσσεια» προέρχεται από μια μακρά προφορική παράδοση και έχει επανερμηνευθεί αμέτρητες φορές στο πέρασμα των αιώνων.

Ο Νόλαν άλλαξε το τέλος

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Time» ότι τροποποίησε το τέλος του ομηρικού ποιήματος, αφαιρώντας μέρος του υλικού το οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα σκοτεινό και μισογυνιστικό.

Ο σκηνοθέτης διευκρίνισε ότι δεν επιθυμούσε να απομακρύνει πλήρως αυτά τα στοιχεία από την ιστορία, καθώς συνδέονται με το μήνυμα του έργου για τους άνδρες και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουν τον πόλεμο.

protothema.gr