Εφτά πρωθυπουργοί σε λιγότερο από μια δεκαετία. Τελευταίος ένοικος στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ ο Άντι Μπερναμ, πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ που διαδέχεται τον σερ Κιθ Στάρμερ και στην αρχηγία του Εργατικού Κόμματος. Η χώρα βρίσκεται σε μια συνεχή αναζήτηση πολιτικής σταθερότητας, με μόνη βέβαια την άνοδο του ακροδεξιού Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε τα καθήκοντά του σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία, αναφέρει στον «Φ», ο Χρίστος Καραολής, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ), μιλώντας για τις εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ερμηνεύοντας τις αιτίες της κρίσης σημειώνει ότι έχει τις ρίζες της στην ψήφο του 2016 για το Brexit, το οποίο συρρίκνωσε τη βρετανική οικονομία, πυροδότησε ένα τεράστιο δημόσιο θυμό και άνοιξε την πόρτα στην εναλλαγή ηγετών στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ. «Αυτό που μας φανερώνει αυτή η περίοδος είναι μια αποσύνδεση του πολιτικού κατεστημένου και των ανησυχιών των απλών πολιτών, που αφορούν το κόστος ζωής, τις δημόσιες υπηρεσίες και μια αίσθηση πως η χώρα βρίσκεται σε μια συνεχή, λανθασμένη κατεύθυνση», προσθέτει. Tο μεγαλύτερο στοίχημα για τον νέο πρωθυπουργό θα είναι να αποδείξει ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στους Εργατικούς και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη ενός εκλογικού σώματος που, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, εμφανίζεται ολοένα και πιο επιφυλακτικό απέναντι στην κυβέρνηση. «Πρόσφατες δημοσκοπήσεις, που έγιναν μετά την εκλογή του ως ηγέτης των Εργατικών δείχνουν το κόμμα να ανεβαίνει. Ωστόσο, αν τελικά θα τα καταφέρει θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα που θα πετύχει», επισημαίνει ο Χρίστος Καραολής.

-Για ποιους λόγους το Ηνωμένο Βασίλειο βιώνει μια τόσο βαθιά πολιτική κρίση με εφτά πρωθυπουργούς σε λιγότερο από μια δεκαετία;

– Η πολιτική αναταραχή στο Ηνωμένο Βασίλειο αντανακλά μια βαθιά δομική κρίση παρά την αποτυχία κάποιου πολιτικού ή ενός κόμματος. Η αστάθεια έχει τις ρίζες της στην ψήφο του 2016 για το Brexit, το οποίο συρρίκνωσε τη βρετανική οικονομία, πυροδότησε ένα τεράστιο δημόσιο θυμό και άνοιξε την πόρτα στην εναλλαγή ηγετών στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ. Τι μας φανερώνει αυτή η περίοδος είναι μια αποσύνδεση του πολιτικού κατεστημένου και των ανησυχιών των απλών πολιτών, που αφορούν το κόστος ζωής, τις δημόσιες υπηρεσίες και μια αίσθηση πως η χώρα βρίσκεται σε μια συνεχή, λανθασμένη κατεύθυνση. Για εμάς στην ΠΟΜΑΚ, η αστάθεια αυτή δυσχεραίνει τις προσπάθειές μας να προωθήσουμε τις θέσεις μας. Χρειαζόμαστε μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία να εμπλακεί σοβαρά στα ζητήματα που μας αφορούν κυρίως σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό και τις σχέσεις Κύπρου και Βρετανίας.

-Τι να περιμένουμε από τον Άντι Μπέρναμ, τον νέο πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου; Μπορεί να σταματήσει την κατηφόρα των Εργατικών και να βάλει ξανά το κόμμα σε τροχιά νίκης;

-Ο Άντι Μπέρναμ εγκατέλειψε το βρετανικό κοινοβούλιο πριν από περίπου μια δεκαετία για να αναλάβει δήμαρχος του Μάντσεστερ. Η επιστροφή του στην πρώτη γραμμή της εθνικής πολιτικής ήταν πολύ γρήγορη τον περασμένο μήνα. Σε περιφερειακό επίπεδο έχει να επιδείξει διάφορες επιτυχίες. Μάλιστα στη διάρκεια της δημαρχεία του είχε εμπλοκή με την τοπική κυπριακή κοινότητα. Στην πρώτη του ομιλία ως πρωθυπουργός αναφέρθηκε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές, υποσχέθηκε ένα νέο οικονομικό μοντέλο που θα φέρει βασικές υπηρεσίες υπό τον έλεγχο του κράτους. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις, που έγιναν μετά την εκλογή του ως ηγέτης των Εργατικών δείχνουν το κόμμα να ανεβαίνει. Ωστόσο, αν τελικά θα τα καταφέρει θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα που θα πετύχει.

-Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις και προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ως πρωθυπουργός;

– Οι προκλήσεις είναι τεράστιες. «Κληρονομεί» μια οικονομία με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την πανδημία, πιέσεις στα δημόσια οικονομικά και αυξανόμενες ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Ο διορισμός του Τζον Χίλι στη θέση του Υπουργού Οικονομικών έστειλε σαφές μήνυμα σταθερότητας στην αγορά, δεδομένου του σεβασμού που απολαμβάνει, καθώς και της προηγούμενης εμπειρίας του ως υφυπουργός κατά τη θητεία του Γκόρντον Μπράουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Πάνω απ’ όλα, καλείται να αντιμετωπίσει μια κρίση εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης. Όπως ο ίδιος αναγνώρισε, πολλοί ψηφοφόροι έχουν απογοητευτεί βαθύτατα από την πολιτική και οι πολιτικοί οφείλουν να αναβαθμίσουν το έργο τους. Όσον αφορά τη δική μας κοινότητα, θα προσθέταμε ότι η εξωτερική πολιτική και οι διεθνείς υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Κυπριακού, πρέπει να τύχουν σοβαρής προσοχής υπό την ηγεσία του και να μην παραγκωνιστούν λόγω των εσωτερικών πιέσεων.

-Και βέβαια η μεγάλη ερώτηση είναι αν έχει τη δυνατότητα να νικήσει τον Νάιτζελ Φάρατζ και το κόμμα του Reform UK στις επόμενες γενικές εκλογές.

-Η ΠΟΜΑΚ συνεργάζεται με όλα τα πολιτικά κόμματα και δεν θα ήθελα να προβώ σε κάποια κομματική άποψη. Ως Ομοσπονδία φιλοξενήσαμε τον αναπληρωτή ηγέτη του κόμματος Reform UK, βουλευτή Ρίτσάρντ Τάις, σε δείπνο εργασίας νωρίτερα φέτος. Να προσθέσω, όμως, πως τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Άντι Μπέρναμ βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να κερδίσει τον Νάιτζελ Φάρατζ στις επόμενες γενικές εκλογές. Πρόσφατη δημοσκόπηση της YouGov έδειξε ότι το 43% των Βρετανών τον θεωρεί καλύτερη επιλογή για τη θέση του πρωθυπουργού σε σχέση με τον Φάρατζ, ο οποίος συγκέντρωσε ποσοστό 23%. Πρόκειται για ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, η άνοδος του Reform UK αποτελεί σύμπτωμα βαθιάς δυσαρέσκειας της κοινής γνώμης και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με επικοινωνιακά μέσα. Απαιτούνται απτές βελτιώσεις στη ζωή των πολιτών. Συνεπώς, ο νέος πρωθυπουργός πρέπει να πείσει ένα δύσπιστο κοινό ότι η νέα του κυβέρνηση μπορεί να πετύχει εκεί όπου άλλες απέτυχαν. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό το εγχείρημα και θα συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την κυβέρνησή του από την πρώτη κιόλας μέρα, όπως έχουμε πράξει και με όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις.