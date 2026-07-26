Η κατάσταση που δημιουργήθηκε την προηγούμενη βδομάδα με τις πολλές και συχνές διακοπές ηλεκτρισμού, αποδεικνύει πόσο εκτεθειμένη είναι η χώρα μας στον τομέα αυτό.

Η διαχρονική έλλειψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων, σε συνδυασμό με τη μη προώθηση των αναγκαίων έργων υποδομής για την επάρκεια ηλεκτρισμού, οδηγεί για ακόμα μια φορά σ’ αυτά τα απαράδεκτα αποτελέσματα.

Μια χώρα σύγχρονη, μέλος της ΕΕ, με μεγάλη ηλιοφάνεια και τουριστικό προφίλ, ξέμεινε από ηλεκτρισμό και αναγκάζεται να προβαίνει σε διακοπές.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και η βλάβη σε κάποιες μονάδες της ΑΗΚ μπορεί να αποτελούν δικαιολογία, αλλά όχι την αιτία των διακοπών ρεύματος.

Άλλωστε, το φαινόμενο αυτό το βιώσαμε και το 2025 και από τότε δεν λήφθηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο, έστω κι’ αν υπήρξαν έγκαιρα προειδοποιήσεις ότι φέτος θα υπήρχε πρόβλημα με την επάρκεια ρεύματος.

Ίσως κάποιοι να πίστευαν ότι δεν θα είχαμε υψηλές θερμοκρασίες και δεν θα χαλούσαν οι μονάδες της ΑΗΚ. Δυστυχώς, όμως, διαψεύστηκαν.

Κατά τη γνώμη μας, το πρόβλημα έγκειται στο ότι πάντοτε λειτουργούμε χωρίς τον απαιτούμενο στρατηγικό προγραμματισμό και στηριζόμαστε σε αποσπασματικές λύσεις.

Η μη ανανέωση των μονάδων της Δεκέλειας, η μη έλευση φυσικού αερίου, οι εκκρεμότητες στο ενεργειακό κέντρο στο Βασιλικό, η ανεπαρκής αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και η καθυστέρηση στην προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα και το Ισραήλ, φαίνεται να αποτελούν τους κύριους λόγους που σήμερα βιώνουμε τις διακοπές ρεύματος.

Επίσης, στο κάδρο της αποτυχίας μας θα πρέπει να προστεθεί και η μη σωστή αξιοποίηση της παραγωγής από φωτοβολταϊκά. Επειδή δεν έχουμε εγκαταστήσει επαρκή συστήματα αποθήκευσης, χάνουμε σημαντικές ποσότητες πράσινης ενέργειας.

Σίγουρα, αυτά έχουν λεχθεί πολλές φορές από πολλούς και η επανάληψη τους δεν λύνει το πρόβλημα.

Άλλωστε, ακόμα είμαστε στον Ιούλιο και έχουμε μπροστά μας καλοκαίρι. Άρα, ενδέχεται να επανεμφανιστεί το πρόβλημα με τις διακοπές ρεύματος.

Έχουμε τη γνώμη ότι, εδώ που έφτασαν τα πράγματα, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρές αποφάσεις για τα ενεργειακά θέματα και ειδικά για την επάρκεια ηλεκτρισμού.

Η Kυβέρνηση έχει ενώπιον της πολλά σχέδια και έργα για τα οποία χρειάζονται αποφάσεις και ανάληψη δράσης. Ας επιλέξει αυτά που μπορούν να γίνουν γρήγορα και να τα προωθήσει.

Κάθε νέα αναποφασιστικότητα επαυξάνει το πρόβλημα και δημιουργεί νέα αδιέξοδα.

Η Κύπρος δεν μπορεί να βλέπει μπροστά όταν υπάρχουν διακοπές ηλεκτρισμού, καθυστερούν ενεργειακά έργα αιχμής, δεν αξιοποιεί το φυσικό αέριο (είτε δικό μας, είτε εισαγόμενο) και δεν χρησιμοποιεί όσο πρέπει την ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Οι τωρινές διακοπές ρεύματος είναι ίσως το τελευταίο καμπανάκι προειδοποίησης προς όλους τους αρμόδιους και συναρμόδιους για την ενεργειακή πολιτική της χώρας μας.