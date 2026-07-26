Η Λευκωσία θα υποδεχθεί τον Νοέμβριο δημιουργούς από τη Νότια Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική, μετά την ανάθεση της διοργάνωσης SENA 2026 στο Κυπριακό Κέντρο Σκηνογράφων Αρχιτεκτόνων και Τεχνικών Θεάτρου (CYCSTAT).

H ανάθεση της διοργάνωσης από το Διεθνές Κέντρο Σκηνογράφων (OISTAT) στο CYCSTAT αποτελεί σημαντική διεθνή διάκριση και αναγνώριση για τον κυπριακό χώρο των παραστατικών τεχνών. Παράλληλα, ενισχύει τον ρόλο της χώρας ως σημείου συνάντησης επαγγελματιών των παραστατικών τεχνών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Για πρώτη φορά η Κύπρος θα φιλοξενήσει το φόρουμ και φεστιβάλ της Νότιας Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής της OISTAT, του μεγαλύτερου διεθνούς οργανισμού για τη σκηνογραφία, την αρχιτεκτονική θεάτρου και την τεχνολογία της σκηνής, φέρνοντας στη Λευκωσία επαγγελματίες και δημιουργούς από δεκάδες χώρες.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης έχει ήδη προκηρυχθεί ανοικτό κάλεσμα συμμετοχής για τη διεθνή έκθεση με θέμα «Backpacks for the End of the World: Survival – Urgency – Resilience», η οποία καλεί σκηνογράφους, ενδυματολόγους, σχεδιαστές φωτισμού και ήχου, video artists, εικαστικούς και άλλους δημιουργούς του performance design να προσεγγίσουν δημιουργικά τις έννοιες της επιβίωσης, της επείγουσας ανάγκης και της ανθεκτικότητας μέσα από πρωτότυπες εικαστικές και σκηνογραφικές προτάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις έως τις 2 Αυγούστου, ενώ η έκθεση και οι παράλληλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Λευκωσία από τις 18 έως τις 27 Νοεμβρίου 2026.

Η έκθεση θα επιμεληθεί η performance designer Ελένη Ιωάννου, ενώ τα έργα θα επιλεγούν από διεθνή επιτροπή αξιολόγησης. Το ίδιο το ανοικτό κάλεσμα ξεκινά με ένα σχεδόν ποιητικό ερώτημα- πρόκληση: «Ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε τελειώνει. Σου ζητείται να ετοιμάσεις ένα σακίδιο επιβίωσης. Τι επιλέγεις να πάρεις μαζί σου;»

Η διοργάνωση θα πλαισιωθεί από παράλληλες δράσεις, συζητήσεις και εκδηλώσεις που θα προωθήσουν τον διάλογο ανάμεσα σε επαγγελματίες, ερευνητές και το κοινό γύρω από τον σύγχρονο ρόλο της σκηνογραφίας ως αυτόνομης καλλιτεχνικής πρακτικής.

Η SENA αποτελεί την περιφερειακή πλατφόρμα της OISTAT (International Organisation of Scenographers, Theatre Architects and Technicians) για τη Νότια Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική, προωθώντας την ανταλλαγή ιδεών, τη συνεργασία και τον διάλογο γύρω από τις σύγχρονες πρακτικές της σκηνογραφίας και του performance design. Προηγούμενες διοργανώσεις φιλοξενήθηκαν στην Αίγυπτο (2022), το Μαρόκο (2022) και τη Σερβία (2024).

Η OISTAT, που ιδρύθηκε το 1968 στην Πράγα, αποτελεί το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο επαγγελματιών της σκηνογραφίας, της θεατρικής αρχιτεκτονικής και της θεατρικής τεχνολογίας, με μέλη και εθνικά κέντρα σε περισσότερες από 50 χώρες, προωθώντας τον διάλογο, την ανταλλαγή γνώσεων και τη συνεργασία στον χώρο των παραστατικών τεχνών.

Το CYCSTAT, επίσημος επαγγελματικός φορέας των σκηνογράφων, αρχιτεκτόνων και τεχνικών θεάτρου της Κύπρου, είναι μέλος της OISTAT και δραστηριοποιείται στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, της έρευνας, της εκπαίδευσης και της προβολής της κυπριακής δημιουργίας μέσα από εκθέσεις, συμπόσια, εργαστήρια και άλλες δράσεις.

Η διοργάνωση της SENA 2026, η οποία στηρίζεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού και την OISTAT, αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για την Κύπρο και μια μοναδική ευκαιρία για τη διεθνή προβολή της κυπριακής δημιουργίας, ενδυναμώνοντας τις συνεργασίες και τον διάλογο με την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.