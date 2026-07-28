Ο Τομ Χόλαντ διασκεδάζει με τις συνεντεύξεις Τύπου μόνο (και το τονίζουμε) όταν πρόκειται για ταινίες για τις οποίες είναι περήφανος: ας πούμε την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ή το «Spider-Man: Καινούργια Μέρα» του Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον.

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Dish Podcast», ο Χόλαντ μίλησε με τους παρουσιαστές Νικ Γκρίμσοου και Άντζελα Χάρτνετ για τις περιόδους προώθησης των ταινιών και για το πώς κατά καιρούς έπρεπε να μιλήσει με ενθουσιασμό για ένα έργο που ναι μεν συμμετείχε, αλλά δεν του άρεσε.

«Μου αρέσει πάρα πολύ. Όταν κάνεις συνεντεύξεις για ταινίες για τις οποίες είσαι πραγματικά περήφανος, είναι πολύ εύκολο», είπε. «Γιατί όταν σου κάνουν ερωτήσεις για το γιατί πρέπει ο κόσμος να πάει να δει αυτή την ταινία, δεν λες ψέματα σε κανέναν. Πραγματικά πιστεύεις ότι ο κόσμος πρέπει να πάει να τη δει. Έχω βιώσει στο παρελθόν καταστάσεις όπου ο κόσμος ρωτούσε: ‘Γιατί πρέπει να δείτε αυτή την ταινία;’ Και εκείνη τη στιγμή είναι που σκέφτεσαι: ‘Δεν πρέπει, γιατί είναι χάλια’», κατέληξε.

«Εμπειρία μάθησης»

Ωστόσο, αυτό το καλοκαίρι ο Τομ Χόλαντ, εμφανίστηκε μονάχα σε ταινίες, οι οποίες τον χαροποιούν (οπότε η προώθηση τους, ήταν ευχάριστη).

«Το απόλαυσα πραγματικά. Είμαι εξαιρετικά περήφανος και για τις δύο ταινίες», είπε ο ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Χόλαντ αποκάλυψε ότι έμαθε πώς να διαχειρίζεται τις συντεύξεις Τύπου, μέσα από τη συναναστροφή του με τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Οδύσσεια», Αν Χάθαγουεϊ.

«Είχα την τιμή να καθίσω μαζί με την Αν Χάθαγουεϊ τις τελευταίες τρεις ημέρες και να δώσω συνεντεύξεις μαζί της», είπε. «Για μένα, αυτή ήταν μια καταπληκτική εμπειρία μάθησης και διδασκαλίας. Είναι μια σοβαρή επαγγελματίας».

Με την «Οδύσσεια» να ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμια εισπράξεις την πρώτη εβδομάδα, ο Τομ Χόλαντ προωθεί επίσης την τέταρτη ατομική του ταινία στο MCU, το «Spider-Man: Brand New Day», που θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Ιουλίου στους κινηματογράφους.

Στο «Spider-Man: Καινούργια Μέρα», ο Χόλαντ επαναλαμβάνει τον ρόλο του ως το ομώνυμο alter ego του Πίτερ Πάρκερ, τέσσερα χρόνια μετά το ξόρκι του Dr. Strange (Μπένεντικτ Κάμπερμπατς) που έκανε τον κόσμο να τον ξεχάσει. Τώρα, καλείται να προστατεύσει τη Νέα Υόρκη ως Spider-Man, ενώ μπροστά του βρίσκεται ένας κυκεώνας από δύσκολες καταστάσεις.

in.gr