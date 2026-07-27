Με ένα συγκινητικό βίντεο τίμησε η Άντζελα Γκερέκου την ημέρα των γενεθλίων του Τόλη Βοσκόπουλου.

Η ηθοποιός, την Κυριακή 26 Ιουλίου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο όπου ο τραγουδιστής κρατούσε στην αγκαλιά του την κόρη τους, Μαρία Βοσκοπούλου και έκανε βόλτα στην παραλία.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Άντζελα Γκερέκου έγραψε:«26 Ιουλίου… Τόλη μου, σαν σήμερα γεννήθηκες και ο κόσμος γέμισε αγάπη, φως και μουσική. Όπως ήταν κ η αγκαλιά σου».

Δείτε το βίντεο

Η Μαρία Βοσκοπούλου αναδημοσίευσε με τη σειρά της το βίντεο στα stories της στο προφίλ της και σημείωσε: «Σήμερα θα σβήναμε όλοι μαζί την τούρτα σου και θα κάναμε αγκαλιές. Εύχομαι να είσαι κάπου όμορφα, φωτεινά. Ίσως να μας βλέπεις και ίσως να είσαι χαρούμενος. Σ’ αγαπώ».

protothema.gr