Με ένα συγκινητικό βίντεο τίμησε η Άντζελα Γκερέκου την ημέρα των γενεθλίων του Τόλη Βοσκόπουλου.

Η ηθοποιός, την Κυριακή 26 Ιουλίου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο όπου ο τραγουδιστής κρατούσε στην αγκαλιά του την κόρη τους, Μαρία Βοσκοπούλου και έκανε βόλτα στην παραλία.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Άντζελα Γκερέκου έγραψε:«26 Ιουλίου… Τόλη μου, σαν σήμερα γεννήθηκες και ο κόσμος γέμισε αγάπη, φως και μουσική. Όπως ήταν κ η αγκαλιά σου».

Δείτε το βίντεο

Η Μαρία Βοσκοπούλου αναδημοσίευσε με τη σειρά της το βίντεο στα stories της στο προφίλ της και σημείωσε: «Σήμερα θα σβήναμε όλοι μαζί την τούρτα σου και θα κάναμε αγκαλιές. Εύχομαι να είσαι κάπου όμορφα, φωτεινά. Ίσως να μας βλέπεις και ίσως να είσαι χαρούμενος. Σ’ αγαπώ».

Το συγκινητικό βίντεο της Άντζελας Γκερέκου για την ημέρα των γενεθλίων του Τόλη Βοσκόπουλου και το μήνυμα της κόρης τους

protothema.gr