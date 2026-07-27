Στο ίδιο σκηνικό θεατές, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκυπρίων Εξετάσεων. Το γεγονός για κάποιους -που καμαρώσαμε στα πρωτοσέλιδα- σήμανε την απόλυτη δικαίωση, συγκεντρώνοντας τα εύλογα «εύσημα» της κοινωνίας. Γι’ άλλους, η ικανοποίηση συνοδεύτηκε από συμβιβασμούς και ανάμικτα αισθήματα. Υπήρξαν όμως και εκείνοι που βίωσαν βαθιά απογοήτευση, νιώθοντας ότι απέτυχαν, παρότι μερικοί μπορεί να εξασφάλισαν μια θέση μακράν των πρώτων τους προτιμήσεων.

Είτε έτσι είτε αλλιώς, η κοινωνία οφείλει ένα ειλικρινές «εύγε» σε όσους πέτυχαν θαυμαστές διακρίσεις, αλλά εξίσου και σε όσους έδωσαν με όλες τις δυνάμεις τους το δικό τους αγώνα. Ποιος μπορεί, εξάλλου, να χαράξει με βεβαιότητα τα όρια μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας, όταν η ίδια η ζωή απλώνεται σ’ ένα τόσο διευρυμένο ορίζοντα και σ’ ένα τόσο πολύπλοκο και σύνθετο πεδίο;

Η αλήθεια είναι ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα εστιάζει κατά κύριο λόγο στην τυποποιημένη γνώση και στη βαθμοθηρία, παρακάμπτοντας συχνά την ουσιαστική του αποστολή: την ανάδειξη ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων με κριτική σκέψη, ψυχική ανθεκτικότητα και συναισθηματική νοημοσύνη. Μια εξέταση, ακόμα και σε επίπεδο Παγκυπρίων, μετρά απλώς την απόδοση μιας συγκεκριμένης στιγμής υπό συνθήκες πίεσης. Αδυνατεί ν’ αποτιμήσει το ήθος, τη δημιουργικότητα και την ανθρωπιά ενός νέου ανθρώπου, που εκτείνονται σ’ ένα άλλο πεδίο της εκπαίδευσης.

Η επιτυχία στη ζωή δεν σφραγίζεται σίγουρα από τίτλους και χαρτιά. Κρίνεται από τις αντοχές του προσώπου να κοιτάζει στα μάτια τις δυσκολίες, να ανασυντάσσεται, να διδάσκεται από τις αναποδιές και να εξελίσσεται. Ο αγώνας δεν τελειώνει με την έξοδο από το εξεταστικό κέντρο· αντίθετα, τώρα ξεκινά.

Πέραν των θερμών συγχαρητηρίων στους πρώτους των πρώτων, γιατί όντως πέτυχαν ένα σπουδαίο άθλο, ευοίωνο διαγράφεται το μέλλον και για όσους όσοι συνεχίζουν να διευρύνουν τους ορίζοντες τους και να μπορούν να ονειρεύονται. Δεν υπάρχουν κλειστές πόρτες, παρά μόνο προσωρινά εμπόδια. Ο στίβος της ζωής είναι πλημμυρισμένος από εναλλακτικές διαδρομές για όσους διαθέτουν πείσμα, επιμονή, μα προπάντων θέληση.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους νέους για την ευγενή προσπάθειά τους. Το στοίχημα πλέον είναι να προχωρήσουν με το κεφάλι ψηλά, με πίστη στις δυνάμεις τους και με μπόλικη αισιοδοξία. Να γνωρίζουν ότι πραγματική επιτυχία είναι η αδιάκοπη διαδρομή της μάθησης και η διαμόρφωση ενός ακέραιου χαρακτήρα.