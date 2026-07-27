Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η δολοφονία, από τον εν διαστάσει σύζυγό της, της 43χρονης influencer Σάρα Γκίλσον λίγες εβδομάδες αφότου τον κατήγγειλε ότι ήταν παιδόφιλος.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν ο γιος της 43χρονης κάλεσε την Αστυνομία και κατήγγειλε ότι ο πατριός του, ο 48χρονος Τζερεμάια Ντάφι, σκότωσε τη μητέρα του.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι στο οποίο έμενε η 43χρονη στην πόλη Ουάσο στην Οκλαχόμα, βρήκαν τη γυναίκα πυροβολημένη στο κεφάλι και δίπλα της νεκρό τον 48χρονο, ο οποίος είχε αυτοπυροβοληθεί μετά την πράξη του.

Η τραγική εξέλιξη σημειώθηκε δύο εβδομάδες αφότου η Γκίλσον είχε δημοσιεύσει βίντεο στο TikTok χρησιμοποιώντας την τάση στα social media να παρουσιάζεται μια ιστορία σαν να γυρίζεται ντοκιμαντέρ του Netflix.

🔥 A woman in Oklahoma was murdered over a TikTok she made on July 11th.



Less than two weeks ago, Oklahoma mother of two, Sara Gilson, posted a viral TikTok that read:



“Preparing for when Netflix drops a documentary about my soon-to-be ex-husband who I just found out is a… pic.twitter.com/ue8TYDCMwE July 25, 2026

Στο βίντεο η 43χρονη έλεγε ότι το δικό της ντοκιμαντέρ θα ήταν «για τον εν διαστάσει σύζυγό μου, για τον οποίο μόλις έμαθα ότι είναι παιδόφιλος». «Μακάρι να έκανα πλάκα», έγραφε τότε στη λεζάντα του βίντεο.

Όπως έγινε γνωστό μετά το έγκλημα, ο 48χρονος, ο οποίος ήταν προπονητής ομάδας μπάσκετ ανηλίκων, κατηγορήθηκε από τη μητέρα μιας 15χρονης αθλήτριας ότι τη φίλησε και την άγγιξε ανάρμοστα. Η ανήλικη κατήγγειλε επίσης στη μητέρα της ότι ο Ντάφι την είχε προσκαλέσει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά και της είχε προσφέρει χρήματα «για να κρατήσει το στόμα της κλειστό».

O 48χρονος Τζερεμάια Ντάφι που σκότωσε την 43χρονη και μετά αυτοπυροβολήθηκε

Σύμφωνα με το People η πρώτη κλήση του γιου της 43χρονης στις αρχές έγινε πριν ο Ντάφι την πυροβολήσει στο κεφάλι. «Προσπαθώ να τον ξανακαλέσω, αλλά ακούω μια γυναίκα στο βάθος να ουρλιάζει και να κλαίει. Ακούστηκε επίσης ένας δυνατός κρότος», ακούγεται να λέει ο τηλεφωνητής προς τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο. Λίγα λεπτά αργότερα, ο τηλεφωνητής αναφέρεται σε «έναν άνδρα που αναζητούσαμε πριν από μερικές εβδομάδες, αφού πιάστηκε να φιλά μια ανήλικη», επισημαίνοντας ότι στην υπόθεση εμπλέκεται και πυροβόλο όπλο.

Από την πλευρά της η εφημερίδα The Oklahoman ανέφερε ότι στις 10 Ιουλίου, η Γκίλσον είχε καταθέσει αίτηση για περιοριστικά μέτρα σε βάρος του Ντάφι, υποστηρίζοντας ότι είχε στην κατοχή του όπλο και είχε απειλήσει να αυτοκτονήσει. Η τότε δικαστική απόφαση τον υποχρέωνε να εγκαταλείψει την οικογενειακή κατοικία και να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από τη Γκίλσον.

Κατά την ίδια πηγή η Γκίλσον είχε καταθέσει ακόμη δύο αιτήσεις για περιοριστικά μέτρα κατά του Ντάφι το 2021, ωστόσο οι υποθέσεις δεν προχώρησαν επειδή δεν εμφανίστηκε στις προγραμματισμένες δικαστικές ακροάσεις.

protothema.gr