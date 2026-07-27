Ανθρωποκυνηγητό εξαπέλυσαν οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ για άνδρα που κλώτσησε θαλάσσιο λέοντα σε παραλία του Σαν Ντιέγκο και το βίντεο που κυκλοφόρησε έχει προκαλέσει οργή στο διαδίκτυο.

Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να πλησιάζει το ήρεμο θαλάσσιο λιοντάρι, το οποίο ήταν πάνω σε έναν χαμηλό τσιμεντένιο τοίχο και να κλωτσάει το ζώο. Στη συνέχεια, δε, πήρε στο κυνήγι το ζώο με παριστάμενους να ακούγονται να γελούν με την κακοποίηση.

Την έρευνα για την «απάνθρωπη», όπως χαρακτηρίζεται, πράξη, έχει αναλάβει το Γραφείο Επιβολής του Νόμου της Υπηρεσίας Αλιείας της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA Fisheries Office of Law Enforcement).

Ο Νόμος για την Προστασία των Θαλάσσιων Θηλαστικών (Marine Mammal Protection Act) προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όποιον παρενοχλεί, τραυματίζει ή σκοτώνει άγρια θαλάσσια θηλαστικά, όπως δελφίνια, φώκαινες, φάλαινες, φώκιες, θαλάσσια λιοντάρια και μανάτους.

Όπως σημειώνει η California Post οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν τα 100.000 δολάρια και ποινή φυλάκιση ενός έτους.

Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με πολλούς φιλόζωους και οργανώσεις προστασίας των ζώων να ζητούν την απόδοση δικαιοσύνης για το θαλάσσιο λιοντάρι.

Η οργάνωση People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) καταδίκασε απερίφραστα την αποτρόπαια πράξη: «Η επίθεση είναι ΕΠΙΘΕΣΗ, ανεξάρτητα από το είδος του θύματος. Αυτός ο κακοποιητής γελούσε ενώ παρενοχλούσε και κλωτσούσε ένα θαλάσσιο λιοντάρι που προσπαθούσε απεγνωσμένα να ξεφύγει».

protothema.gr