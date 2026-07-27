Η κυπριακή θεατρική κοινότητα αποχαιρετά τον ηθοποιό Φοίβο Γεωργιάδη, έναν αθόρυβο αλλά πολύτιμο εργάτη της σκηνής, ο οποίος υπηρέτησε την τέχνη της υποκριτικής με συνέπεια και αφοσίωση για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Ο Φοίβος Γεωργιάδης, ο οποίος ζούσε στη Λάρνακα, αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρά προβλήματα υγείας. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες νοσηλευόταν σε κωματώδη κατάσταση, δίνοντας τη δική του μάχη μέχρι το τέλος.

Από τους πρώτους που γνωστοποίησαν την απώλειά του ήταν ο ηθοποιός Σοφοκλής Κασκαούνιας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε και η επίσημη ανακοίνωση της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου και της κλαδικής καλλιτεχνών θεάτρου της ΠΕΟ

Ο Φοίβος Γεωργιάδης σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή Λόγου και Δραματικής Τέχνης του Μπέρμιγχαμ, από όπου αποφοίτησε το 1969. Παρέμεινε στη Βρετανία, όπου εργάστηκε τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε παραγωγές του BBC και του ITV, αλλά και στο θέατρο.

Επιστρέφοντας στην Κύπρο αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο κυπριακό θέατρο. Συνεργάστηκε με την ΕΘΑΛ, τον ΘΟΚ και τη θεατρική ομάδα House of Art, ενώ τα τελευταία χρόνια της πορείας του συνδέθηκε στενά με το Θέατρο Σκάλα της Λάρνακας, αποτελώντας ένα από τα πιο σταθερά μέλη του καλλιτεχνικού του δυναμικού, ενώ ήταν και ιδρυτικό στέλεχος.

Στο Θέατρο Σκάλα συμμετείχε σε σειρά σημαντικών παραγωγών, ανάμεσά τους οι «Ρωμέικο Φαγοπότι», «Μην πυροβολείτε τον… τενόρο!», «Εκείνος και Εκείνος» του Κώστα Μουρσελά, «Ο Φον Δημητράκης» του Δημήτρη Ψαθά, κωμωδίες του Μολιέρου, «Η σημασία να είσαι σοβαρός» του Όσκαρ Ουάιλντ και, πιο πρόσφατα, «Ο Γιος» του Φλοριάν Ζελέρ. Η συμβολή του δεν περιοριζόταν στην υποκριτική, καθώς συμμετείχε και σε άλλες πτυχές των παραγωγών, ακόμη και ως βοηθός σκηνοθέτη.

Με τον ΘΟΚ εμφανίστηκε, μεταξύ άλλων, στις παραστάσεις «Ο Έμπορος της Βενετίας» του Σαίξπηρ και «Οσπολλάτε Αρκοντύναμεν» του Μιχάλη Πιτσιλλίδη, ενώ παρέμεινε ενεργός μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Παράλληλα συμμετείχε σε τηλεοπτικές παραγωγές στην Κύπρο και στον κινηματογράφο. Ξεχωρίζει η συμμετοχή του στην ταινία μεγάλου μήκους «Μέλος Οικογένειας (Family Member)» του Μαρίνου Καρτίκκη, η οποία προβλήθηκε στο 56ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ εμφανίστηκε επίσης στις ταινίες μικρού μήκους «Dead End» της Τώνιας Μισιαλή και «Όμικρον Θετικό (O+)» του Μιχάλη Γεωργιάδη.

Στην ταινία του Μαρίνου Καρτίκκη ««Μέλος Οικογένειας»

Όσοι τον γνώρισαν μιλούν για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, που δεν επιδίωξε ποτέ τη δημοσιότητα, αλλά άφησε το αποτύπωμά του μέσα από τη συνέπεια και την αγάπη του για την τέχνη του. Ο Φοίβος Γεωργιάδης δεν μετρούσε την αξία του με τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ή τη δημοσιότητα, αλλά με την αφοσίωση στη σκηνή και τη συλλογική δημιουργία. Για δεκαετίες υπήρξε ένας από τους διακριτικούς εργάτες του κυπριακού θεάτρου, υπηρετώντας με ήθος και συνέπεια την τέχνη που αγάπησε.

Η Ένωση Ηθοποιών Κύπρου επισημαίνει ότι υπηρέτησε την κυπριακή σκηνή «με ήθος, έμπνευση, έμφυτο ταλέντο και απαράμιλλη αφοσίωση». Όπως σημειώνει, με κάθε του ερμηνεία, στο θέατρο και την τηλεόραση, «άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στις καρδιές του κοινού και των συναδέλφων του», εκφράζοντας παράλληλα τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Ανακοίνωση εξέδωσαν και οι Καλλιτέχνες Θεάτρου της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, οι οποίοι τον αποχαιρέτησαν «με βαριά καρδιά», εκφράζοντας τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένειά του και σε ολόκληρη τη θεατρική κοινότητα της Κύπρου.

Πληροφορίες για την κηδεία, που θα τελεστεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου, θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο.