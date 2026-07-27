Στα χέρια των ανακριτών βρίσκεται πλέον η κατάθεση της 46χρονης, θύματος της απόπειρας φόνου στη Λεμεσό. Η μαρτυρία της δίνει νέα στοιχεία για τα όσα προηγήθηκαν της επίθεσης από τον 55χρονο αστυνομικό σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του ενώ επιβεβαιώνει ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε σοβαρά κυρίως οικονομικά προβλήματα το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, το πρωί της Τρίτης (30/6) ο 55χρονος αστυνομικός σύζυγός της την ακολουθούσε με το όχημά του. Σε κάποιο σημείο έξω από το σχολείο, σταμάτησε το όχημά του και την ανάγκασε να ακινητοποιήσει το δικό της. Ακολούθως επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό της, με τα όσα ακολούθησαν να καταλήγουν στο αιματηρό περιστατικό, κατά το οποίο την πυροβόλησε και στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του.

Η 46χρονη ανέφερε ακόμη ότι οι σχέσεις τους είχαν επιδεινωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Οι ανακριτές αξιολογούν τη μαρτυρία της σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι βρισκόταν σε συνεχή ένταση τις τελευταίες εβδομάδες, με συχνές προστριβές και διαφωνίες.

Η κατάθεση της 46χρονης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία των ερευνών, ενώ μετά και την ολοκλήρωση της λήψης της μαρτυρίας της, ο φάκελος της υπόθεσης αναμένεται να διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για περαιτέρω οδηγίες.

Όπως είναι γνωστό ο αστυνομικός παρουσιάστηκε κανονικά στην υπηρεσία του, στον σταθμό της Λιμενικής στη μαρίνα του Αγίου Ραφαήλ. Στις 06:07 χρεώθηκε το υπηρεσιακό του όπλο και λίγο αργότερα ενημέρωσε τους συναδέλφους του ότι θα αποχωρούσε προσωρινά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πάω πέντε λεπτά και θα επιστρέψω». Ωστόσο, δεν επέστρεψε ποτέ στην υπηρεσία του, καθώς λίγο αργότερα εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό. Σημειώνεται ότι ο 55χρονος εκτελούσε καθήκοντα υπεύθυνου βάρδιας στον σταθμό της Λιμενικής.