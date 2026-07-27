Την ταχεία επιβολή υψηλότερων δασμών στα plug-in υβριδικά οχήματα που εισάγονται από την Κίνα ζήτησε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ, καθώς οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες διευρύνουν με ταχείς ρυθμούς το μερίδιό τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Μπλουμ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επεκτείνει στα plug-in υβριδικά οχήματα (PHEV) το πλαίσιο πρόσθετων δασμών που εφαρμόζεται ήδη στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) κινεζικής κατασκευής.

Σύμφωνα με το Automotive News Europe, ο επικεφαλής της Volkswagen εισηγήθηκε την επιβολή πρόσθετου δασμού έως 35%, πέραν του βασικού εισαγωγικού δασμού 10%, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο θα συμβάλει στη διαμόρφωση ίσων όρων ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Στο 27,3% το μερίδιο των κινεζικών εταιρειών

Τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα κινεζικών εταιρειών κατέλαβαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 περίπου το 27,3% της ευρωπαϊκής αγοράς PHEV, με τις πωλήσεις τους να ανέρχονται σε 208.368 οχήματα.

Τα τρία δημοφιλέστερα μοντέλα της κατηγορίας προέρχονταν από κινεζικές μάρκες: τα BYD Seal U, BYD Atto 2 και Chery Jaecoo 7. Το Volkswagen Tiguan, το οποίο βρισκόταν στην κορυφή των πωλήσεων την προηγούμενη χρονιά, υποχώρησε στην τέταρτη θέση.

Η διείσδυση των κινεζικών plug-in υβριδικών επιταχύνθηκε μετά την επιβολή πρόσθετων ευρωπαϊκών δασμών στα κινεζικής κατασκευής αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα PHEV δεν καλύπτονται από τα συγκεκριμένα μέτρα, γεγονός που επέτρεψε στους κατασκευαστές να στρέψουν μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών τους προς αυτή την κατηγορία.

Τα plug-in υβριδικά αποτελούν παράλληλα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενώ επωφελούνται από φορολογικά κίνητρα σε αρκετές χώρες.

«Made in Europe» και τοπική παραγωγή

Ο Μπλουμ κάλεσε επίσης την ΕΕ να προωθήσει μία ευρύτερη πολιτική «Made in Europe», η οποία θα περιλαμβάνει απαιτήσεις για τη χρήση ευρωπαϊκών εξαρτημάτων, κρατική στήριξη και κίνητρα που θα συνδέονται με την παραγωγή εντός της Ευρώπης.

Κατά τον ίδιο, τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού και να περιορίσουν την εξάρτηση της αυτοκινητοβιομηχανίας από εισαγόμενα προϊόντα και εξαρτήματα.

Η προειδοποίηση έρχεται ενώ μεγάλες κινεζικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η BYD και η Geely, δεν περιορίζονται πλέον στις εξαγωγές, αλλά αναπτύσσουν παραγωγική παρουσία στην Ευρώπη, με έμφαση σε χώρες χαμηλότερου κόστους, όπως η Ουγγαρία και η Ισπανία.

Εντείνονται οι πιέσεις στη Volkswagen

Η Volkswagen αντιμετωπίζει ισχυρές πιέσεις από την επιβράδυνση της κινεζικής αγοράς, τον αυξανόμενο ανταγωνισμό και τους υψηλούς αμερικανικούς δασμούς. Ο γερμανικός όμιλος αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για το 2026 και αναμένει πλέον μείωση εσόδων έως 3%.

Τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου μειώθηκαν κατά 9,5% το δεύτερο τρίμηνο, στα €3,5 δισ., ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα €82,4 δισ. Το λειτουργικό περιθώριο ανήλθε στο 4,2%. Στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου, τα λειτουργικά κέρδη περιορίστηκαν κατά 11,6%, στα €5,9 δισ., σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της Volkswagen.

Ο Μπλουμ έχει προτείνει τον διπλασιασμό των περικοπών θέσεων εργασίας που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως, στις 100.000, ενώ τέσσερα εργοστάσια στη Γερμανία ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με κλείσιμο μετά το 2030. Το πλήρες σχέδιο αναδιάρθρωσης δεν εξασφάλισε, ωστόσο, την έγκριση του εποπτικού συμβουλίου, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα. Το Reuters μετέδωσε ότι οι αποφάσεις αναμένονται πριν από το τέλος του έτους.

Πηγές: Automotive News Europe, Reuters, Volkswagen Group