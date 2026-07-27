Στους 129.479 τόνους ανήλθαν οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών τον Ιούνιο του 2026, καταγράφοντας μείωση 8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Παράλληλα, τα συνολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Ιουνίου ήταν μειωμένα κατά 19,6% σε σύγκριση με το τέλος Μαΐου.

Σε ετήσια βάση, πτώση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία κατά 14,1% και σε αεροπλάνα κατά 13,7%. Μειωμένες ήταν επίσης οι πωλήσεις κηροζίνης κατά 51%, ελαφρού μαζούτ κατά 44,2%, πετρελαίου θέρμανσης κατά 16,8%, ασφάλτου κατά 12,2% και πετρελαίου κίνησης κατά 2,4%.

Αντίθετα, αύξηση σημειώθηκε στις πωλήσεις βαρέος μαζούτ κατά 74,8% και βενζίνης κατά 1,8%.

Οι πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών περιορίστηκαν κατά 1,4%, στους 59.271 τόνους.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών αυξήθηκαν κατά 1,5%. Ειδικότερα, οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα αυξήθηκαν κατά 6,1% και σε πλοία κατά 5,9%, ενώ άνοδος 5,6% καταγράφηκε στις πωλήσεις πετρελαίου κίνησης και 4,5% στις πωλήσεις βενζίνης.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών παρουσίασαν αύξηση 1,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025.