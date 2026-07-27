Η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή Νεολαίας και η συμβολή της στον διάλογο για την Κύπρο.

Η σύσταση της Τεχνικής Επιτροπής για την Νεολαία αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στο πλαίσιο των προσπαθειών οικοδόμησης εμπιστοσύνης για το Κυπριακό. Η δημιουργία της αναδεικνύει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής της κοινωνίας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς, η οποία καλείται να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας κοινής προοπτικής για το μέλλον της Κύπρου.

Η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί μια σύνθετη πολιτική διαδικασία, η οποία απαιτεί πολιτική βούληση, διάλογο και δημιουργία συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Σε αυτό το πλαίσιο, η συμμετοχή της νεολαίας δεν αποτελεί μόνο μια συμβολική παρουσία, αλλά μια ουσιαστική επένδυση στη βιωσιμότητα της ειρηνευτικής διαδικασίας, καθώς οι νέοι μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας επικοινωνίας, συνεργασίας και συνύπαρξης.

Παράλληλα, δεν μπορούν να παραγνωριστούν οι υφιστάμενες προκλήσεις και οι σύνθετες πραγματικότητες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν το Κυπριακό. Η πορεία προς την οικοδόμηση εμπιστοσύνης απαιτεί χρόνο, συνέπεια και συνεχή προσπάθεια, καθώς οι διαφορετικές εμπειρίες και οι διαχρονικές δυσκολίες αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία. Ωστόσο, οι προκλήσεις αυτές δεν αναιρούν τη σημασία της προσπάθειας που καταβάλλεται. Αντίθετα, αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο την ανάγκη ύπαρξης θεσμών και πρωτοβουλιών που δημιουργούν χώρο για διάλογο, συνεργασία και εμπιστοσύνη ,όπως η Τεχνική Επιτροπή Νεολαίας.

Ως μέλος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής Νεολαίας, τονίζω πως οι εργασίες και οι σημαντικές ανταλλαγές απόψεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης της Επιτροπής, τόσο στο Αμμάν όσο και κατά την επίσκεψη της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, μετά από πρόσκληση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Kaja Kallas, υπογράμμισαν τη δυναμική πορεία και τη συνεχή εξέλιξη της Επιτροπής.

Οι επαφές αυτές ανέδειξαν τη σημασία της θεσμικής παρουσίας της Επιτροπής και τον ρόλο της νεολαίας ως ενεργού παράγοντα στις προσπάθειες οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Παράλληλα, αποτέλεσαν μια σημαντική ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων γύρω από διεθνείς εμπειρίες διαχείρισης συγκρούσεων, διαδικασίες συμφιλίωσης και τον τρόπο με τον οποίο η νεολαία μπορεί να συμβάλει σε ανάλογες προσπάθειες.

Η επίσκεψη της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, στη δίωρη συνάντηση με την Kaja Kallas, αποτέλεσε μια σημαντική εξέλιξη, καθώς αναγνώρισε τη σημασία του έργου που επιτελείται από τη Επιτροπή. Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν επαφές με ευρωπαϊκούς θεσμούς και αξιωματούχους, ενώ συζητήθηκαν διεθνείς εμπειρίες γύρω από τη διαχείριση συγκρούσεων και τη συμβολή της νεολαίας σε διαδικασίες ειρήνης και συμφιλίωσης.

Η συνάντηση με την Kaja Kallas ανέδειξε ιδιαίτερα τη σημασία της ευρωπαϊκής διάστασης του Κυπριακού και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παράγοντα σταθερότητας, συνεργασίας και προοπτικής. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, μεταφέρθηκαν οι εμπειρίες και οι προβληματισμοί των νέων από τις δύο κοινότητες, επισημαίνοντας τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και της νέας γενιάς στις προσπάθειες για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Παράλληλα, η Επιτροπή συνεχίζει να αναπτύσσει νέες πρωτοβουλίες με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας με τη νεολαία και την κοινωνία των πολιτών. Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η δημιουργία της νέας ιστοσελίδας της Επιτροπής, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα λειτουργήσει ως σύγχρονο εργαλείο ενημέρωσης και συμμετοχής.

Μέσα από τη νέα αυτή πλατφόρμα θα παρουσιάζεται η δράση και το έργο της Επιτροπής, ενώ παράλληλα οι νέοι και οι πολίτες θα μπορούν να μοιράζονται απόψεις, προτάσεις και ιδέες. Στόχος είναι η ενίσχυση μιας πιο συμμετοχικής προσέγγισης, όπου η κοινωνία θα έχει ενεργό ρόλο στις προσπάθειες οικοδόμησης εμπιστοσύνης και προσέγγισης μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Παράλληλα, η Επιτροπή επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων με επίκεντρο τις σύγχρονες προτεραιότητες και τα ενδιαφέροντα της νέας γενιάς. Θεματικές όπως η επιχειρηματικότητα, το περιβάλλον, η υγεία, η τεχνολογία και άλλοι τομείς αιχμής αποτελούν πεδία στα οποία η συμμετοχή και η συμβολή των νέων μπορούν να ενισχύσουν τον διάλογο, την καινοτομία και τη διαμόρφωση προοπτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το μέλλον της Κύπρου.

Η νεολαία στο επίκεντρο: Η συμβολή μιας νέας γενιάς στον διάλογο για την Κύπρο.

Η ουσιαστική συμμετοχή της νέας γενιάς στη διαδικασία διαλόγου για το Κυπριακό αποτελεί μια επένδυση στη δημιουργία ενός πιο σταθερού και βιώσιμου πλαισίου για το μέλλον. Η νεολαία δεν καλείται απλώς να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά να αποτελεί ενεργό μέρος της προσπάθειας οικοδόμησης εμπιστοσύνης, επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Μέσα από τη συμμετοχή της σε πρωτοβουλίες όπως η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή Νεολαίας, η νέα γενιά μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας διαλόγου και στην ενίσχυση της προοπτικής μιας κοινής πορείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η σημασία της ενεργού συμμετοχής των νέων έχει αναγνωριστεί και από σημαντικούς θεσμικούς παράγοντες. Η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, María Ángela Holguín, έχει αναδείξει τη σημασία της συμμετοχής των νέων στις προσπάθειες οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως επίσης ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έχει εκφράσει τη βούλησή του για ενίσχυση του ρόλου της νεολαίας στην ευρύτερη προσπάθεια επανέναρξης της διαδικασίας για το Κυπριακό, αναγνωρίζοντας ότι η ενεργός συμμετοχή των νέων μπορεί να συμβάλει στην καλλιέργεια κουλτούρας διαλόγου, συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Παράλληλα, η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής διάστασης αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα σε αυτή την προσπάθεια, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λειτουργήσει ως πλαίσιο σταθερότητας, συνεργασίας και προοπτικής.

Η ουσιαστική συμβολή της Επιτροπής αποτυπώνεται και στην αυξανόμενη θεσμική επικοινωνία με τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η θετική ανταπόκριση που έχει λάβει μέχρι σήμερα η Επιτροπή ενισχύει την πεποίθηση ότι η φωνή της νεολαίας μπορεί να αποτελέσει μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για την επανέναρξη της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Παράλληλα, η επικείμενη παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, António Guterres, πρώτος ΓΓ του ΟΗΕ που επισκέπτεται την Κύπρο μετά το 2010 και την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει στο νησί ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Κι-μουν, αποτελεί μια σημαντική ίσως και ξαφνική εξέλιξη, δεδομένου του καθοριστικού του ρόλου στις προσπάθειες για την επανέναρξη και προώθηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη διεθνή κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό και τη σημασία της διατήρησης ενός ουσιαστικού διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της ίδιας της Επιτροπής, η μέχρι σήμερα πορεία της καταδεικνύει ότι έχει διαμορφωθεί ένα ουσιαστικό κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των μελών από τις δύο κοινότητες. Η δυνατότητα ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων, μέσα από έναν χώρο διαλόγου που βασίζεται στον σεβασμό, την κατανόηση και την αμοιβαία αποδοχή, αποτελεί σημαντικό επίτευγμα της Επιτροπής, αλλά ταυτόχρονα και μια συνεχή πρόκληση, η οποία απαιτεί διαρκή προσπάθεια για τη διατήρηση και ενίσχυση αυτού του κλίματος εμπιστοσύνης.

Η νέα γενιά δεν αποτελεί απλώς το μέλλον της Κύπρου· αποτελεί μέρος του παρόντος της. Η παρουσία της στο τραπέζι του διαλόγου δεν συνιστά μόνο δημοκρατική αναγκαιότητα, αλλά και στρατηγική επιλογή. Οι νέοι μπορούν να εισφέρουν νέες προσεγγίσεις, να ενισχύσουν την κοινωνική αποδοχή μιας ενδεχόμενης λύσης και να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε διαρκή συμφωνία.

Η Τεχνική Επιτροπή Νεολαίας αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα ότι ο διάλογος και η συνεργασία μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από τον αμοιβαίο σεβασμό και την κοινή προσπάθεια. Αποτελείται από νέους και νέες, οι οποίοι εργάζονται με κοινό στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

*Μέλος της Δικοινοτικής Επιτροπής Νεολαίας