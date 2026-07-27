Η GoGordian παρουσιάζει μια επιλεγμένη γκάμα εμπορικών και τουριστικών τεμαχίων σε προνομιακές τοποθεσίες, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες επένδυσης σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Τα ακίνητα ξεχωρίζουν για τη στρατηγική τους θέση και την ευελιξία ανάπτυξης, καθιστώντας τα ιδανικά για έργα υψηλής απόδοσης και μακροπρόθεσμης αξίας.

Εμπορικό οικόπεδο στον Άγιο Αντώνιο, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 9362)

Διατίθεται προς πώληση εμπορικό οικόπεδο 773 τ.μ. στον Άγιο Αντώνιο, σε μία από τις πιο κεντρικές και δυναμικές περιοχές της Λευκωσίας. Πρόκειται για μία προνομιακή τοποθεσία, στην οδό Αλκαίου, μεταξύ Στασίνου και Πινδάρου, που γειτνιάζει με σχολεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, επιχειρηματικά γραφεία, καφετέριες, κλινική και πολλές άλλες υπηρεσίες.

Το ακίνητο προσφέρει πολλαπλές επιλογές ανάπτυξης, όπως κτήριο μικτής χρήσης που θα περιλαμβάνει καταστήματα, οικιστικά διαμερίσματα ή γραφεία, εκπαιδευτικό ίδρυμα ή φοιτητικές εστίες.

Μπορεί να επωφεληθεί από αυξημένο συντελεστή δόμησης μέσω των κινήτρων της Ζώνης ΕΖ-κ (Τοπικό σχέδιο Δήμου Λευκωσίας – Νόμος 90/70 περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας).

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Παραθαλάσσια τουριστικά τεμάχια στους Σοφτάδες, Λάρνακα (Αρ. Αναφοράς 9688)

Δύο παραθαλάσσια τουριστικά τεμάχια στους Σοφτάδες, τα οποία εφάπτονται στη θάλασσα προσφέροντας απρόσκοπτη θέα. Το ακίνητο βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, ακριβώς δίπλα στις παραλίες Σοφτάδες και Caretta και μόλις 6 χλμ. από το κέντρο του Μαζωτού, συνδυάζοντας την ήρεμη ζωή δίπλα στη θάλασσα με την άμεση πρόσβαση σε τοπικές ανέσεις.

Τα τεμάχια έχουν συνολικό εμβαδόν 31,440 τ.μ., επιτρέποντας μια μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη και καθιστώντας τα ιδανικά για έργα υψηλών προδιαγραφών, όπως παραθεριστικά διαμερίσματα, πολυτελείς επαύλεις, πολυτελείς μεζονέτες, boutique ξενοδοχείο ή τουριστικό συγκρότημα.

Το ακίνητο βρίσκεται σε απόσταση μόλις 8 λεπτών οδικώς από εστιατόρια και παραδοσιακές ταβέρνες, καθώς και μόλις 5 λεπτά από το Camel Park, έναν δημοφιλή, οικογενειακό προορισμό.

Η θέση του είναι στρατηγική – στη μέση της Λάρνακας και του γραφικού παραθαλάσσιου χωριού Ζύγι, με πρόσβαση και στα δύο σε μόλις 25 λεπτά οδήγησης. Η προνομιακή του τοποθεσία ενισχύεται περαιτέρω από την εξαιρετική εγγύτητα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας (20 λεπτά οδικώς).

Το ακίνητο αποτελεί ιδανική ευκαιρία για επενδυτές και εταιρείες ανάπτυξης γης που στοχεύουν στη δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά παραθερισμού και αναψυχής.

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Τουριστικά τεμάχια στο Πισσούρι, Λεμεσός (Αρ. Αναφοράς 8009)

Τέσσερα τουριστικά τεμάχια στο Πισσούρι, ιδανικά για την ανάπτυξη ενός τουριστικού ή οικιστικού συγκροτήματος.

Τα τέσσερα τεμάχια έχουν συνολικό εμβαδόν 161,527 τ.μ. και είναι εφαπτόμενα. Το τεμάχιο με αρ. εγγραφής 0/22722 είναι προσβάσιμο από εγγεγραμμένο δρόμο και το τεμάχιο με αρ. εγγραφής 0/23876 αφορά μερίδιο 64,1%.

Το ακίνητο βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα μακριά από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου και 1 χιλιόμετρο από το τουριστικό κέντρο του κόλπου Πισσουρίου. Προσφέρει πανοραμική θέα στη θάλασσα και τη γύρω περιοχή.

Το Πισσούρι έχει εξελιχθεί σε ένα δημοφιλές τουριστικό θέρετρο, με ένα πανέμορφο παρθένο τοπίο, ενώ βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία μεταξύ της Λεμεσού και της Πάφου. Τα συγκεκριμένα τεμάχια παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε εστιατόρια, στο Aphrodite Hills Golf Club και στο εντυπωσιακό Ακρωτήρι Άσπρο.

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Τουριστικό τεμάχιο στους Σοφτάδες, Λάρνακα (Αρ. Αναφοράς 9710)

Αυτή η εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία στους Σοφτάδες επιτρέπει μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη, όπως εξοχικά, διαμερίσματα, πολυτελείς βίλες, μεζονέτες, boutique ξενοδοχείο ή τουριστικό συγκρότημα.

Το τουριστικό τεμάχιο έχει εμβαδόν γης 16,467 τ.μ. καιβρίσκεται μόλις 250 μέτρα από την ακτογραμμή απολαμβάνοντας ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα. Η πρόσοψη του εφάπτεται σε κυβερνητική γη, διασφαλίζοντας μακροχρόνια ιδιωτικότητα.

Το ακίνητο απέχει μόλις 6 χιλιόμετρα από το κέντρο του Μαζωτού, συνδυάζοντας την ήσυχη, παραθαλάσσια διαβίωση με την εύκολη πρόσβαση στις τοπικές ανέσεις. Βρίσκεται σε βολική τοποθεσία, μόλις 8 λεπτά οδικώς από εστιατόρια και παραδοσιακές ταβέρνες και μόλις 5 λεπτά από το Camel Park, που αποτελεί δημοφιλή προορισμό για οικογένειες.

Είναι στρατηγικά τοποθετημένο ανάμεσα στη Λάρνακα και το γραφικό, παραθαλάσσιο χωριό Ζύγι, με πρόσβαση και στα δύο σε περίπου 25 λεπτά οδικώς. Η θέση του ενισχύεται επιπλέον από την εξαιρετική εγγύτητα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας (απέχει 20 λεπτά οδικώς), που το καθιστά ιδανικό για ανάπτυξη υψηλού επιπέδου τουριστικού έργου.

Είναι ιδανικό για επενδυτές και κατασκευαστικές εταιρείες που στοχεύουν στην αναπτυσσόμενη αγορά τουρισμού και αναψυχής.

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Τουριστικό τεμάχιο στη Σωτήρα, Αμμόχωστος (Αρ. Αναφοράς 8872)

Το ακίνητο είναι ένα τουριστικό τεμάχιο στη Σωτήρα, 260 μέτρα από την παραλία και 300 μέτρα από τον αυτοκινητόδρομο Αμμοχώστου-Λευκωσίας.

Έχει εμβαδόν 6,972 τ.μ. και προσφέρει πανοραμική θέα στη θάλασσα. Βρίσκεται κοντά στη νέα μαρίνα της Αγίας Νάπας, στο WaterWorld Waterpark και σε αμμώδεις παραλίες.

Υπάρχει άδεια σε ισχύ για τη μετατροπή του τεμαχίου σε οικόπεδο.

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