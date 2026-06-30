Με μειωμένες τιμές σε επιλεγμένα βιομηχανικά ακίνητα στη Λευκωσία, η Gordian δημιουργεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Βιομηχανικές αποθήκες ιδανικές για χρήση ή ανάπτυξη ως κέντρα διανομής, εκθεσιακούς χώρους, χώρους παραγωγής και αποθήκευσης.

Δύο βιομηχανικές αποθήκες στην Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 8354)

Το υπό μίσθωση ακίνητο βρίσκεται σε προνομιούχα θέση εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Κοκκινοτριμιθιάς και αποτελείται από δυο κτήρια. Το πρώτο κτήριο στο δυτικό τμήμα περιλαμβάνει γραφεία, ενώ το κυρίως κτήριο στη μέση αποτελεί την αποθήκη.

Συνολικά, το ακίνητο διαθέτει 2,675 τ.μ. εσωτερικούς χώρους και είναι χτισμένο σε τεμάχιο 8,861 τ.μ.. Με πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις και ευέλικτους χώρους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκθεσιακός χώρος, κέντρο διανομής, αποθήκευσης ή και παραγωγής.

Το ακίνητο προσφέρει άμεση πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Τροόδους.

Προσφέρεται στην μειωμένη τιμή του €1.100.000 από €1.300.000.

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Μισθωμένη βιομηχανική αποθήκη στον Στρόβολο, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 9323)

Το ακίνητο βρίσκεται εντός της Κυβερνητικής Βιομηχανικής Ζώνης Στροβόλου, 300 μέτρα από τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, σε περιοχή όπου βρίσκονται εργοστάσια και αποθήκες γνωστών εταιρειών.

Η διώροφη μισθωμένη αποθήκη αποτελείται από ισόγειο, πρώτο όροφο και ημιυπόγειο.

Στο ισόγειο υπάρχουν χώρος υποδοχής, γραφεία, κουζίνα, αποδυτήρια, χώροι αποθήκευσης, λεβητοστάσια, χώρος συσκευασίας, χώρος παραγωγής, ψυγεία, καπνοδόχος κρέατος και συμπληρωματικοί χώροι. Έχει καλυμμένο εμβαδόν 1,350 τ.μ.

Ο πρώτος όροφος αποτελείται από γραφεία, χώρους αποθήκευσης, αίθουσα συνεδριάσεων και κουζίνα. Έχει καλυμμένο εμβαδόν 400 τ.μ.

Στο ημιυπόγειο υπάρχουν χώροι αποθήκευσης, χώρος πλυντηρίου, χώρος παραγωγής, φούρνος και ψυγεία. Έχει καλυμμένο εμβαδόν 1,100 τ.μ.

Εξωτερικά του κτηρίου υπάρχουν χώρος φόρτωσης και εκφόρτωσης, θέσεις στάθμευσης, λεβητοστάσιο και άλλοι συμπληρωματικοί χώροι.

Το ακίνητο προσφέρεται στην μειωμένη τιμή των €650.000 από €700.000.

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