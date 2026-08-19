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Έναν χρόνο μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας για μερικό άνοιγμα της Λεωφόρου Μακαρίου, η εφαρμογή της παραμένει σε εκκρεμότητα, με την Κοινή Πλατφόρμα Αγώνα για την Αναζωογόνηση του Αστικού Εμπορικού Πυρήνα Κάθε Πόλης να καταγγέλλει «γραφειοκρατία και ιδεοληψίες».

Η Πλατφόρμα αναφέρει – μεταξύ άλλων – ότι ένα χρόνο μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας (15 Μαΐου 2025), η οποία προέβλεπε το μερικό άνοιγμα της Λεωφόρου Μακαρίου για όλα τα οχήματα, «η εκτέλεση παραμένει εγκλωβισμένη στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και των ιδεοληψιών».

Εκφράζει περαιτέρω την άποψη ότι «βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια Κυβέρνηση που εφαρμόζει πολιτικές κατά των μικρών επιχειρήσεων και των πολιτών της», αναφέροντας ως παράδειγμα την «πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μόλις πριν από λίγες ημέρες, να δοθεί κατά παρέκκλιση άδεια για ακόμα ένα Mall στη Λεμεσό, με μοναδικό αναμενόμενο – και όπως φαίνεται επιθυμητό για την Κυβέρνηση – αποτέλεσμα να σκοτωθεί εντελώς το Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο εκείνης της πόλης».

Σύμφωνα με την Πλατφορμα, με το κλείσιμο της Λεωφόρου Μακαρίου και της οδού Λεβέντη, «η περιοχή των Πεζόδρομων του Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου (εντός των τειχών Λευκωσία) έχει μετατραπεί σε έναν εγκλωβισμένο θύλακα». «Το νέο και το ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας πρέπει να λειτουργούν ως ένα οργανικά ενιαίο κέντρο. Η τεχνητή αποκοπή τους στραγγαλίζει την πόλη, η οποία κυριολεκτικά πνίγεται», τονίζει.

Αναφερόμενη στη Λεωφόρο Μακαρίου, η Πλατφόρμα λέει ότι «λειτουργεί ως μια ‘’νεκρή ζώνη’’ που αποκλείει ετσιθελικά μόνο το καταναλωτικό κοινό, με αποτέλεσμα δύο στα τρία μαγαζιά να παραμένουν κενά».

«Το κατασκευασμένο αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η πρωτεύουσα αναγνωρίστηκε επίσημα και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων», αναφέρει, προσθέτοντας ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, υπό την Προεδρία του Μαρίνου Μουσιούττα, «εξέτασε ενδελεχώς το ζήτημα και τοποθετήθηκε ξεκάθαρα υπέρ των δίκαιων αιτημάτων των κατοίκων και των καταστηματαρχών».

Αναφερόμενη στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας (ΟΣΚΛ), η πλατφόρμα λεει ότι «οι πλείστες υποδομές και τα έργα που προβλέπονται από το ΟΣΚΛ ακόμα εκκρεμούν και θα χρειαστούν δεκαετίες για να ολοκληρωθούν».

Αναφερόμενη στο ΣΒΑΚ Λευκωσίας (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας), η πλατφόρμα αναφέρει ότι «δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα», υποστηρίζοντας ότι «το Σχέδιο Δράσης δεν αγγίζει, ούτε καν με μια απλή αναφορά, το θέμα των εμπορικών μεταφορών, που βαρύνουν το αστικό περιβάλλον με αμέτρητα φορτηγά και τόνους διοξειδίου του άνθρακα και άλλων καυσαερίων».

Αφού αναφέρει ότι ο Αντιδήμαρχος Λευκωσίας, Χρύσανθος Φάκας, «είχε το σθένος να αναγνωρίσει δημόσια το λάθος του σχεδιασμού, δηλώνοντας ‘’mea culpa’’», η πλατφόρμα υποστηρίζει πως «ο ισχυρισμός του Δημάρχου Χαράλαμπου Προύντζου ότι ο Δήμος θα κληθεί να επιστρέψει τα ευρωπαϊκά κονδύλια χρηματοδότησης είναι ανυπόστατος και στερείται ερείσματος στην πραγματικότητα». «Η προσωπική πρόταση του Δημάρχου Προύντζου για πλήρη πεζοδρομοποίηση τα Σαββατοκύριακα και τα απογεύματα (μετά τις 17:00) είναι αυτή που θα έθετε σε πραγματικό κίνδυνο τη χρηματοδότηση», λέει.

«Η συντριπτική πλειονότητα των Λευκωσιατών επιθυμεί το άνοιγμα της Μακαρίου και την επαναφορά της αμφίδρομης κυκλοφορίας στο νότιο τμήμα της», συμπληρώνει.

Την πλατφόρμα απαρτίζουν ο Σύνδεσμος Καταστηματαρχών Πεζοδρόμων Λευκωσίας (συντονιστής: Τριαντάφυλλος Ζωίδης), οι Οργανωμένοι Καταστηματάρχες, Κάτοικοι και Ιδιοκτήτες Μικρών Επιχειρήσεων Πεζοδρόμων Λευκωσίας (συντονιστής: Αντώνης Κουππαρής), η Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τη Διάνοιξη της Μακαρίου (συντονιστής: Νίκος Βασιλείου), η Επιτροπή Επιχειρηματιών, Ιδιοκτητών, Κατοίκων και Επισκεπτών του Νοτίου Τμήματος της Λεωφόρου Μακαρίου (συντονίστρια: Μαριλένα Ιερομονάχου), οι Οργανωμένοι Καταστηματάρχες και Ιδιοκτήτες Μικρών Επιχειρήσεων Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου Λεμεσού (συντονιστής: Κρίστης Δημητρίου) και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ – συντονιστής: Φάνος Λεβέντης).

ΚΥΠΕ