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Τέλος Οκτωβρίου οι υποψηφιότητες και τέλος Νοεμβρίου οι εσωκομματικές εκλογές για τον εκλεκτό της Πινδάρου ενόψει των προεδρικών εκλογών. Συγκεκριμένα η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει τελικά στις 26 Οκτωβρίου και οι εκλογές στις 28 Νοεμβρίου.

Η χθεσινή πολύωρη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ κατέληξε σε παράταση δύο εβδομάδων ουσιαστικά στην έναρξη της διαδικασίας, με την πλειοψηφία των μελών να συμμερίζεται τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί δημόσια για τα πιεστικά χρονοδιαγράμματα των αρχικών ημερομηνιών που είχε αποφασίσει το Εκτελεστικό Γραφείο. Η αρχική εισήγηση του Εκτελεστικού ήταν για 13 Οκτωβρίου η υποβολή υποψηφιοτήτων και 14 Νοεμβρίου οι εκλογές.

Η ηγεσία του κόμματος ήθελε να εκπέμψει προς τα έξω μήνυμα ενότητας και γι’ αυτό έγινε μεγάλη συζήτηση προς το τέλος της συνεδρίας, ώστε να καταστεί δυνατό να υπάρξει ομοφωνία στην τελική απόφαση. Από την αρχή της συνεδρίας ήταν ξεκάθαρο ότι γινόταν προσπάθεια να διαφανεί διάθεση διαλλακτικότητας και προθυμία συζήτησης των ανησυχιών που είχαν εκφραστεί από στελέχη του κόμματος. Η τελική απόφαση ήταν ένας συμβιβασμός.

Το κύριο ζητούμενο, που αφορά την ενότητα του κόμματος, παραμένει ακόμη αναπάντητο. Η ηγεσία του κόμματος είχε χθες, πριν από τη συνεδρία, συνάντηση με τον Γιώργο Παμπορίδη, με τον οποίο συζήτησε το ενδιαφέρον του να διεκδικήσει το χρίσμα. Πρόσκληση, όπως λέγεται, είχε σταλεί και στον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος, ωστόσο, ενημέρωσε ότι θα βρισκόταν στο εξωτερικό. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν ήταν παρών στη χθεσινή συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου.

Σύμφωνα, επίσης, με κάποιες πληροφορίες, έγινε την Πέμπτη το βράδυ προσπάθεια επικοινωνίας από ιστορικά στελέχη του κόμματος, προκειμένου να βολιδοσκοπήσουν τον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ για τις προθέσεις του και να τον πείσουν να μην κατέλθει εκτός των διαδικασιών του κόμματος. Η χθεσινή ανάρτηση του Αβέρωφ Νεοφύτου, την οποία κάποιοι έσπευσαν να ερμηνεύσουν ως αλλαγή στάσης από μέρους του, επί της ουσίας δεν αλλάζει οτιδήποτε από την αρχική του θέση. Δεν λέει ξεκάθαρα ότι θα είναι υποψήφιος Πρόεδρος εκτός των κομματικών διαδικασιών, αλλά, την ίδια ώρα, διαμηνύει ότι δεν θα επιτρέψει να ξαναπροδοθεί.

Η χθεσινή συνεδρία ξεκίνησε με την εισήγηση της προέδρου του κόμματος, Αννίτας Δημητρίου, η οποία πρότεινε τη στήριξη όλων των υποψηφίων για το χρίσμα από τα μέλη όλων των οργανωμένων συνόλων του κόμματος. Δηλαδή, όλα τα μέλη των συλλογικών οργάνων του ΔΗΣΥ να υπογράψουν την υποψηφιότητα όλων όσοι θα καταθέσουν υποψηφιότητα για το χρίσμα του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές.

Ταυτόχρονα, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ επεσήμανε ενώπιον των μελών του Πολιτικού Γραφείου ότι η ίδια δεν έχει πρόβλημα να μετακινηθεί η διαδικασία προς το τέλος του χρόνου. Συγκεκριμένα, πρότεινε η κατάθεση των υποψηφιοτήτων να γίνει τον Δεκέμβριο και οι εκλογές τον Ιανουάριο.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος, ο οποίος πρότεινε η διαδικασία να παραταθεί μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.

«Αντιλαμβάνομαι και συμφωνώ πως τούτη η διαδικασία δεν πρέπει να τραβήξει. Από την άλλη, πρέπει να δοθεί ο απαραίτητος ελάχιστος χρόνος για σωστή προετοιμασία και για να μπορέσουν οι υποψήφιοι να επικοινωνήσουν με τα μέλη. Και τα λέω αυτά ξέροντας τι σημαίνει να κάνεις εσωκομματικές εκλογές σε όλη την Κύπρο μέσα σε τρεις βδομάδες. Το περάσαμε και εγώ και η Αννίτα και το 2023. Αλίμονο αν αμφισβητηθεί η διαδικασία. Αλίμονο αν αμφισβητηθούν οι προθέσεις της ηγεσίας. Ως εκ τούτου, προτείνω να γίνουν έναν μήνα αργότερα, μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην εισήγησή του, την οποία ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Διαφορετική άποψη εξέφρασε ο αντιπρόεδρος του κόμματος, Γιάννης Καρούσος, ο οποίος διατύπωσε τη θέση ότι ο ΔΗΣΥ θα έπρεπε να είχε υποψήφιο από χθες, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Παμπορίδης, ο οποίος έχει εκφράσει ενδιαφέρον να διεκδικήσει το χρίσμα του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές και με τοποθετήσεις του τις προηγούμενες μέρες είχε κάνει λόγο για ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, ζήτησε μόνο μία εβδομάδα παράταση στην υποβολή υποψηφιοτήτων. Αναφέρθηκε, μάλιστα, και σε συγχαρητήρια επιστολή που του απέστειλε το 1985 ο Γλαύκος Κληρίδης για τη διοργάνωση λαμπαδηφορίας, την εποχή που ήταν μέλος του ΔΗΣΥ, ως απάντηση σε όσους αμφισβητούν από πότε είναι συναγερμικός, όπως είπε.

Υπέρ της μετακίνησης της διαδικασίας για τις προεδρικές εκλογές ήταν και η τοποθέτηση του πρώην υπουργού Εξωτερικών, Ιωάννη Κασουλίδη, ο οποίος εισηγήθηκε την υποβολή υποψηφιοτήτων τον Δεκέμβριο και τη διεξαγωγή εκλογών τον Ιανουάριο.

Κατά τη συζήτηση απορρίφθηκε η εισήγηση που είχε κατατεθεί γραπτώς, μέσω επιστολής του μέλους του Πολιτικού Γραφείου Γιώργου Γαβριηλίδη, για διεξαγωγή debates μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Γενικότερα, οι τοποθετήσεις των μελών έθιξαν την ανάγκη διαφύλαξης της ενότητας της παράταξης, με το θέμα της παράτασης της διαδικασίας να κυριαρχεί στη συζήτηση.

Παράλληλα, αποφασίστηκε ομόφωνα ο διορισμός πενταμελούς εφορευτικής επιτροπής.