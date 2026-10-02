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Ομόφωνη ήταν τελικά η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ για το χρονοδιάγραμμα των εσωκομματικών εκλογών ώστε οι υποψηφιότητες να κατατεθούνστις 26 Οκτωβρίου και η εκλογική διαδικασία να διεξαχθεί στις 28 Νοεμβρίου. Παράλληλα, εγκρίθηκε ομόφωνα και η σύσταση πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

Δηλώσεις Αννίτας Δημητρίου, μετά το πέρας του Πολιτικού Γραφείου:

Όσον αφορά το επίμαχο δείπνο με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, η Αννίτα Δημητρίου επιβεβαίωσε ότι ήταν παρούσα, απορρίπτοντας ωστόσο ότι ενώπιόν της είχε αναληφθεί οποιαδήποτε δέσμευση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «καμία δέσμευση δεν έγινε ενώπιόν μου».

Όσον αφορά τα όσα έχουν λεχθεί για το επίμαχο δείπνο, η κ. Δημητρίου εμφανίστηκε ενοχλημένη από τη συνεχιζόμενη συζήτηση, λέγοντας ότι «αυτό το πράγμα πρέπει να λήξει» και πρόσθεσε πως «πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε αν αυτό είναι το επίπεδο το οποίο μας αρμόζει».

Η Αννίτα Δημητρίου πρόσθεσε ότι αναμένει από όλους τους ενδιαφερόμενους να σεβαστούν την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά, «είμαι βέβαιη ότι ο Αβέρωφ και όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν υπόψη τους την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου».

Δηλώσεις Ευθύμιου Δίπλαρου

Η ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού

Το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού συνεδρίασε σήμερα με αντικείμενο τις διαδικασίες για την επιλογή του υποψηφίου της Παράταξης για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του Εκτελεστικού Γραφείου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ακούστηκαν όλες οι εισηγήσεις και πραγματοποιήθηκε εκτενής και ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, με στόχο τη διασφάλιση μιας διαδικασίας που θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και σεβασμό στο Καταστατικό και στα Μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Το Πολιτικό Γραφείο υιοθέτησε ομόφωνα συναινετική λύση σε σχέση με τη μετάθεση των χρονοδιαγραμμάτων της διαδικασίας επιλογής υποψηφίου. Συγκεκριμένα, η υποβολή υποψηφιοτήτων μετατέθηκε για τις 26 Οκτωβρίου και η Παγκύπρια εκλογική συνέλευση για τις 28 Νοεμβρίου.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός προχωρά σε μια πρωτόγνωρη για τα κυπριακά δεδομένα διαδικασία, ανοίγοντας την επιλογή του υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας στις δεκάδες χιλιάδες μέλη του.

Το Πολιτικό Γραφείο αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει όλα τα στελέχη να συμβάλουν ώστε η ενδοκομματική, δημοκρατική διαδικασία, να διεξαχθεί με όρους που θα ενισχύσουν την Παράταξη.

Κάλεσε επίσης ομόφωνα όλους τους εν δυνάμει υποψηφίους για το χρίσμα της Παράταξης να συμμετάσχουν στις ενδοκομματικές διαδικασίες και να δηλώσουν δημόσια την πρόθεσή τους να σεβαστούν πλήρως την ετυμηγορία των μελών.

Το Πολιτικό Γραφείο καλεί όλα τα Μέλη του κόμματος να συμμετάσχουν μαζικά σε αυτή τη μεγάλη δημοκρατική διαδικασία, για την οποία όλοι είμαστε περήφανοι.

Τι συνέβη στο Πολιτικό Γραφείο

Πρόταση ώστε όλα τα οργανωμένα σώματα του ΔΗΣΥ να υπογράψουν όλες τις υποψηφιότητες ως ένδειξη ενότητας της παράταξης, κατέθεσε στο Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού κατά την έναρξη της συνεδρίας η Αννίτα Δημητρίου.

Η πρόταση αφορούσε ουσιαστικά την υπογραφή όλων των υποψηφιοτήτων από βουλευτές, Πολιτικό Γραφείο και άλλα σύνολα, ως μήνυμα ενότητας και για να μην υπάρχουν σκιές γύρω από τα χρονοδιαγράμματα.

Στην πρώτη τοποθέτηση της η πρόεδρος του κόμματος είπε πώς η ίδια δεν έχει πρόβλημα, να μετατεθούν τα χρονοδιαγράμματα για τη διαδικασία και τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο αλλά για αυτό θα αποφασίσει το Πολιτικό Γραφείο.

Υπενθυμίζεται ότι το Πολιτικό Γραφείο (δεν παρευρίσκεται ο Αβέρωφ Νεοφύτου) καλείται να εξετάσει την εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου για επίσπευση των διαδικασιών επιλογής του υποψηφίου με τον οποίο θα κατέλθει το κόμμα στις προεδρικές εκλογές του 2028. Η πρόταση είναι για υποβολή υποψηφιοτήτων την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και εσωκομματικές κάλπες το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, υπάρχουν όμως φωνές ότι το χρονοδιάγραμμα είναι ασφυκτικό.

Την απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου ανέγνωσε ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος Ευθύμιος Δίπλαρος.

Πρόταση Δημήτρη Δημητρίου και Κασουλίδη

Ο Δημήτρης Δημητρίου πρότεινε παράταση των διαδικασιών κατά ένα μήνα, ώστε οι εσωκομματικές εκλογές να πραγματοποιηθούν στα μέσα Δεκεμβρίου και όχι στα μέσα Νοεμβρίου, όπως ήταν η αρχική απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος.

Πρώτος πήρε τον λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Δημητρίου, ο οποίος πρότεινε την παράταση. Ο Δημήτρης Δημητρίου απηύθυνε έκκληση σε όλους να πέσουν οι τόνοι, να ηρεμήσουν και να βάλουμε τα όπλα παρά πόδας. Σημείωσε πώς η διαδικασία δεν πρέπει να τραβήξει σε βάθος, ωστόσο, όπως είπε, πρέπει να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους υποψηφίους να συλλέξουν τις υπογραφές και να επικοινωνήσουν με όλα τα μέλη του κόμματος.

Υπέρ της μετακίνησης της ημερομηνίας τοποθετήθηκε και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης, προτείνοντας όπως η διαδικασία μετακινηθεί τον Δεκέμβριο με Ιανουάριο, όπως ήταν και η αρχική τοποθέτηση της Αννίτας Δημητρίου κατά την έναρξη της συνεδρίας.

Ο αντιπρόεδρος του κόμματος Γιάννης Καρούσος, σημείωσε ότι η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει άμεσα και ότι το κόμμα πρέπει να έχει υποψήφιο.

Μια βδομάδα παράταση ζήτησε ο Παμπορίδης

Μια βδομάδα παράταση της διαδικασίας για τις εσωκομματικές εκλογές ζήτησε ο Γιώργος Παμπορίδης στην τοποθέτηση του. Ουσιαστικά, αυτό το οποίο είπε, είναι ότι μερικές μέρες παράτασης της ημερομηνίας υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι αρκετό και ότι οι εκλογές μπορούν να προχωρήσουν κανονικά.

Ανέγνωσε μάλιστα συγχαρητήρια επιστολή του Γλαύκου Κληρίδη ημεομηνίας 2/4/1985 για την λαμπαδοφορία που οργάνωσε ως μέλος της ΝΕΔΗΣΥ, ως απάντηση σε όσους αμφισβητούν το πόσο συναγερμικός είναι.

Αντιπαράθεση Αννίτας – Σοφοκλέους

Εντός της αίθουσας σημειώθηκε επίσης αντιπαράθεση μεταξύ της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, και του Μιχάλη Σοφοκλέους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Σοφοκλέους συμμετέχει σε Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ, για πρώτη φορά μετά από περίπου τρία χρόνια.

Σύσκεψη Αννίτας – Παμπορίδη

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, πριν από το Πολιτικό Γραφείο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη ανάμεσα στην ηγεσία και τον Γιώργο Παμπορίδη. Στη σύσκεψη είχε προσκληθεί και ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος ενημέρωσε μέσω επιστολής ότι απουσιάζει στο εξωτερικό και δεν θα μπορούσε να παρευρεθεί.

Πηγές από την Πινδάρου αναφέρουν πως η σύσκεψη είχε προγραμματιστεί από την αρχή της εβδομάδας με πρωτοβουλία της ηγεσίας.

Ευθύμιος Δίπλαρος

Εισήγηση για μεταφορά της ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων και διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών τον Φεβρουάριο του 2027 έχει ήδη καταθέσει προς την πρόεδρο της παράταξης ο Μάριος Γαβριηλίδης, εκλεγμένο μέλος του Πολιτικού Γραφείου. Η πρόταση του προνοεί επίσης γραπτή συγκατάθεση των υποψηφίων για το χρίσμα ότι θα στηρίξουν ενεργά εκείνον που θα εκλεγεί ενόψει των προεδρικών εκλογών, καθώς και τη διεξαγωγή debates ανάμεσα στους υποψηφίους για το χρίσμα.

Ιωάννης Κασουλίδης και Στέφη Δράκου

Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος Αννίτα Δημητρίου έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφια στις εσωκομματικές διαδικασίες. Ο Γιώργος Παμπορίδης εδώ και μήνες έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του και αναμένεται να αποφασίσει τελεσίδικα τις επόμενες ημέρες, στη βάση των προβληματισμών που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Όσο για τον τέως πρόεδρο Αβέρωφ Νεοφύτου, για την ώρα επιμένει να κρατά κλειστά τα χαρτιά του και να παραπέμπει σε σαφείς απαντήσεις όταν οι διαδικασίες του κόμματος κινηθούν επίσημα.

Κυριάκος Κούσιος

Η άποψη του κ. Νεοφύτου για την εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου όσον αφορά τις διαδικασίες, είναι πως «δεν βγαίνουν τα χρονοδιαγράμματα». Ο ίδιος πάντως δεν θα είναι παρών στη σημερινή συνεδρία, λόγω απουσίας του στο εξωτερικό. Το ενδιαφέρον στρέφεται σε τοποθετήσεις από άτομα του περιβάλλοντος του που αναμένεται να συμμετέχουν στη συζήτηση.

Γιώργος Γεωργίου











