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Τρίζει συθέμελα το οικοδόμημα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Οι αναταράξεις από τις δημόσιες αντιπαραθέσεις προκαλούν σοβαρά ρήγματα, εντείνοντας τον κίνδυνο διάσπασης. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου έριξε νέα «βόμβα» χθες, μιλώντας για σημαδεμένες τράπουλες με τις οποίες δεν πρόκειται να ξαναπαίξει, προδιαγράφοντας ουσιαστικά και τις προθέσεις του για αυτόνομη, ανεξάρτητη υποψηφιότητα, εκτός των διαδικασιών του κόμματος.

Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Παμπορίδης εκφράζει δημόσια και έντονα τη διαφωνία του με τις αποφάσεις για τις ημερομηνίες των εσωκομματικών εκλογών, κάνοντας λόγο για ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα.

Το κλίμα είναι εκρηκτικό και η κρίση, αντί να οδεύει προς εκτόνωση μετά την έναρξη της διαδικασίας για τις προεδρικές εκλογές, κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα. Η Αννίτα Δημητρίου, φεύγοντας χθες από το Προεδρικό μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, ρωτήθηκε για το περιβόητο δείπνο σε ψαροταβέρνα, στο οποίο αναφέρθηκε ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου.

«Κοιτάξτε, εδώ είμαστε για το Κυπριακό και επιτρέψτε μου να προστατεύσω το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και του κόμματος του οποίου ηγούμαι. Όλα στην ώρα τους. Η δική μου δουλειά είναι να προστατεύσω την παράταξή μου μέσω μιας δημοκρατικής διαδικασίας και αυτό θα πράξω. Τα μέλη μας θα επιλέξουν, θα τοποθετηθούν. Όλα τα υπόλοιπα είναι αχρείαστα, το ελάχιστο που μπορώ να πω», ήταν η δήλωση της προέδρου του ΔΗΣΥ, η οποία απέφυγε να δώσει απάντηση επί της ουσίας του θέματος.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου είχε πει στο Vidcast του Philenews και σε τηλεοπτικές του παρεμβάσεις ότι δόθηκε υπόσχεση από τον «πιο στενό της συνεργάτη», παρουσία και της ίδιας, προς τον ίδιο, για στήριξη της δικής του υποψηφιότητας στις προεδρικές εκλογές, με αντάλλαγμα τη δική του βοήθεια για την επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής.

Τα υπόλοιπα κομματικά στελέχη δηλώνουν πως κανένας εξωκομματικός παράγοντας δεν δεσμεύει το κόμμα και τις αποφάσεις του, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στο θέμα που αιωρείται μετά τις αναφορές Αβέρωφ για τον συνεργάτη της Αννίτας Δημητρίου και το περιβόητο δείπνο.

Όλα αυτά, ενώ το Ινστιτούτο Γλαύκος Κληρίδης προχώρησε σε μια συμβολική ανάρτηση με ιστορική ομιλία του ιδρυτή του κόμματος, μέσω της οποίας απευθύνει κάλεσμα για ενότητα. «Ενωμένοι, ενωμένοι, ενωμένοι», αναφωνεί από την εξέδρα του Λευκόθέου ο Γλαύκος Κληρίδης.

Αβέρωφ: «Με σημαδεμένες τράπουλες δεν ξαναπαίζω»

«Δεν φοβήθηκα ποτέ με κανονική τράπουλα. Με σημαδεμένες τράπουλες δεν ξαναπαίζω. Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού». Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Αβέρωφ Νεοφύτου σε σχέση με το ερώτημα που παραμένει για το κατά πόσο θα κατέλθει υποψήφιος μέσω των διαδικασιών του ΔΗΣΥ ή ως ανεξάρτητος στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ο τέως πρόεδρος του κόμματος επανέλαβε τη χθεσινή του ατάκα ότι δεν κατεβαίνει υποψήφιος… για υποψήφιος, υπογραμμίζοντας εκ νέου ότι θα μιλήσει για όλα, αλλά στην ώρα τους.

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Από μέρα σε μέρα» στο ΡΙΚ, ο κ. Νεοφύτου έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να σέρνεται «πίσω από άλλους» και ότι θα μιλά όποτε εκείνος το αποφασίσει.

Επισήμανε ότι, όταν έρθει η ώρα των επίσημων διαδικασιών, τότε θα μιλήσει και γι’ αυτές, ενώ επανέλαβε ότι η εξαγγελία του δεν περιορίζεται στο κόμμα και στα μέλη του. «Ούτε προαποφάσισα, ούτε προαποκλείω», τόνισε.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου εξέφρασε επίσης αμφιβολίες για τα χρονοδιαγράμματα που ορίστηκαν για τις εσωκομματικές διαδικασίες του ΔΗΣΥ.

Συγκεκριμένα, είπε ότι ο ίδιος γνωρίζει καλά από διαδικασίες και γι’ αυτό αποφεύγει να τοποθετηθεί για το κατά πόσο θα κατέλθει μέσω αυτών ή όχι.

«Τα θεωρείτε όλα δεδομένα, αλλά δεν βγαίνουν τα χρονοδιαγράμματα», δήλωσε, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Φουρλάς: Έκκληση για ενότητα στον ΔΗΣΥ

Δημόσια έκκληση για ενότητα στον ΔΗΣΥ απηύθυνε, με παρέμβασή του, ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Λουκάς Φουρλάς.

«Τα όσα συμβαίνουν στον Δημοκρατικό Συναγερμό αυτή τη στιγμή προκαλούν απογοήτευση και προβληματισμό. Δεν είναι λίγες οι φορές που, με δημόσιες παρεμβάσεις μου, προσπάθησα όλο αυτό το διάστημα να μιλήσω για την ανάγκη ενότητας, διότι μόνο έτσι ένας Δημοκρατικός Συναγερμός μπορεί να δώσει λύσεις στα πολλά προβλήματα των πολιτών που παρακολουθούν και της κοινωνίας, παρά ένας κατακερματισμένος Δημοκρατικός Συναγερμός που βγάζει προς τα έξω μια εικόνα έλλειψης συνοχής.

Είναι ευθύνη, τεράστια ευθύνη όλων μας, και απευθύνω έκκληση να σταματήσει αυτή η δημόσια αντιπαράθεση και, προπαντός, αυτά τα θλιβερά υπονοούμενα και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση, που προκαλούν ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Ας καθίσουμε, λοιπόν, ενωμένοι, μέσω των διαδικασιών του κόμματος, να δούμε ποιος είναι ο πιο εκλέξιμος, ποιος είναι ο πιο ικανός και να προχωρήσουμε για να εκλέξουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ας αφήσουμε τη βάση του κόμματος, όπως το έχουμε προδιαγράψει, να μιλήσει και να αποφασίσει.

Επιβάλλεται να κρατήσουμε το κόμμα ενωμένο σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ώστε να καταφέρουμε να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε τις εκλογές και να εκλέξουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτή είναι η δική μου έκκληση. Αυτό είναι το δικό μου μήνυμα».